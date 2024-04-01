Великие дипломаты России СтатьяКанцлер из ДиканькиСтатьяКарьерный дипломат из непростой семьиСтатьяМинистр иностранных дел царя-МиротворцаСтатьяПотомок Владимира Мономаха во главе российской дипломатииСтатьяМихаил Муравьев: дипломат и реформаторСтатьяДипломат и куратор внешней разведкиСтатьяХотел - как лучше, а получилось – как всегда…СтатьяМинистр эпохи переменСтатьяЦаредворец, руководивший МИДомСтатьяПервый российский канцлерСтатьяВзлёты и падение "русского немца" ОстерманаСтатьяАристократ во главе российской дипломатииСтатьяЧеловек, воспитавший Павла I и сочинивший первую российскую КонституциюСтатьяПравая рука Екатерины ВеликойСтатьяНеоцененный соотечественниками герой войны 1812 годаСтатьяСамый русский грекСтатьяЧеловек, возглавлявший российский МИД около 40 летСтатьяПоследний канцлер Российской империи, при котором Россия "сосредотачивалась"СтатьяПервый глава советской дипломатии и Брестский мирСтатьяПервый наркоминдел СССРСтатьяНесгибаемый "Мистер НЕТ"