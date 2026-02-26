Потомок Владимира Мономаха во главе российской дипломатии Алексей Борисович Лобанов-Ростовский – глава российской дипломатии в 1895-1896 гг.

Сын камергера Бориса Александровича Лобанова-Ростовского (т.е. происходивший из Рюриковичей, по линии Владимира Мономаха) Алексей Борисович успел послужить при правлении четырёх императоров – при Николае I, Александре II, Александре III и Николае II. И зарекомендовал себя отменным профессионалом и патриотом.

Детство князя прошло в Москве, а воспитателем был француз, что обусловило симпатии будущего дипломата к Франции. Общение с важными персонами из родительского круга напротив, вызвало интерес Алексея к историческому прошлому России: как вспоминали сослуживцы, он "гордился быть русским, и это чувство не ослабело в нем потом ни под влиянием широкой европейской образованности, ни от долговременного пребывания в чужих краях".

Образование Лобанов-Ростовский получал в Царскосельском лицее, но заканчивал (с малой золотой медалью) уже Александровский лицей. На дипломатическую службу попал в 1844 году: в 1847—1850гг он - секретарь посольства в Париже, затем – в 1850-1856гг младший, а затем старший секретарь миссии в Берлине. Далее работал в Константинополе: в 1856—1858гг – советником, затем поверенным в делах (1858—1859гг), и наконец – в 1859—1863гг - чрезвычайным посланником и полномочным министром. Получил придворные звания - сначала камер-юнкера (в 1849г), а затем и камергера (1859г).

Но вот в марте 1863 года Лобанов-Ростовский совершенно неожиданно подал прошение об отставке "по домашним обстоятельствам". По некоторым свидетельствам, причиной стал его бурный роман в Константинополе с женой секретаря французской миссии госпожой Буркнэ. Князь оставил службу, уехал с возлюбленной в Ниццу и жил там 4 года, пока та не умерла. Чувство, как видно было настоящим: князь до конца жизни - так и не женился, хотя слыл дамским угодником до самого преклонного возраста.

Вернувшись затем в 1866 году на родину, Александр Борисович был назначен губернатором в Орловской губернии, и числился теперь в МВД. На новом месте князь проявил себя грамотным управленцем и пользовался любовью местных жителей – ему даже было присвоено звание почетного гражданина города Орла. Но в 1867 году Алексея Борисовича ждало новое назначение – он стал товарищем (заместителем) министра МВД, где проработал до самого 1878 года. Заниматься ему пришлось устройством губернских и уездных учреждений, тюремными делами, реформой порядка уголовного преследования и правил предварительного следствия, поземельным устройством поселян в Бессарабской области, решением вопроса о наделении гражданскими правами старообрядцев и даже еврейским вопросом: именно благодаря ему отслужившие в армии евреи получили право переселяться за черту оседлости. Кроме того, Лобанов-Ростовский курировал департаменты общих и духовных дел, иностранных исповеданий, медицинский и статистический комитеты и часто представлял МВД на заседаниях в Сенате и в Совете министров.

Что интересно, уже тогда Лобанов-Ростовский занимался в МВД борьбой с создававшимся австрийцами украинским национализмом, который не только культивировался в принадлежащей Австрии Галиции, но и транслировался в Малороссию.

В частности, князь участвовал в реализации т.н. секретного Земского указа 1876г, вводившего запрет на ввоз из-за границы литературы на "малоросском наречии" и запрещал пропаганду "украинства", в т.ч. – в учебных и культурных заведениях. С 1867г он – сенатор, с 1870г – статс-секретарь, и с 1979г – действительный тайный советник.

К дипломатической работе Алексей Борисович вернулся по окончании русско-турецкой войны 1877-1878гг. Накануне войны российская дипломатия стремилась смягчить турецкое давление на славянские народы Балкан, но – мирными средствами, ибо были серьёзные опасения, что западные страны, на словах осуждающие турок, в случае войны выступят на их стороне. И лишь после зверской резни, устроенной турками в Болгарии после восстания, Александр II, вняв общественному мнению, объявил Турции войну. Победные итоги которой были зафиксированы Сан-Стефанским мирным договором от 3 марта 1878 года, после чего Лобанов-Ростовский был назначен послом в Константинополь, где перед ним стояла задача восстановления отношений с турками. Но в июне-сентябре 1878 г. состоялся Международный Берлинский конгресс, проходивший под председательством канцлера Германии Отто фон Бисмарка, где с его помощью Англия и Австро-Венгрия отменили ряд выгодных для России и славян положений Сан-Стефанского договора.

Началась борьба на дипломатическом фронте. Лобанов-Ростовский участвует в ней, будучи в 1878—1879гг послом в Константинополе, где действовал столь тонко, что приобрел расположение султана Абдуль-Гамида, какого не имел посол никакой другой страны. Именно Лобанов-Ростовский подписал 27 января 1879 г. Константинопольский мирный договор с турками. Затем в 1879—1882гг он - посол в Лондоне, и на фоне поражений англичан в Афганистане добился возведения на афганский престол пророссийски настроенного Абдурахман-хана. В 1882-1895гг. Л обанов был послом в Вене – в период максимального обострения отношений между двумя странами, чуть ли не на грани войны. И ему удалось во многом смягчить ситуацию. В 1895г он назначен послом в Берлин, но не успел вступить в должность, как был отозван и назначен министром иностранных дел. Причём, своим преемником его рекомендовал его предшественник Николай Гирс.

Это был период складывания военных союзов: Россия всё более сближалась с Францией, что вызывало недовольство Вены и Берлина, где набирали популярность пангерманские идеи. При этом союз России и Франции не нравился и Англии, которая видела в нём угрозу ее колониальным проектам.

Кроме того, Лобанову-Ростовскому пришлось заниматься урегулированием отношений Китая и Кореи с экспансивной и милитаристской Японией, которая после победного завершения японо-китайской войны 1894-1895гг принудила китайцев уступить японцам Тайвань, ряд островов и Ляодунский полуостров, отказаться от своего влияния в Корее и выплатить Японии крупную контрибуцию. Лобанову-Ростовскому удалось добиться совместного с Францией и Германией ультиматума Японии, требующего деоккупации Ляодунского полуострова (где находился и Порт-Артур).

Можно сказать, что Лобанов-Ростовский, который выглядел в свои 70 лет на 10 лет моложе, надорвался на работе. Он не следил за здоровьем, отказывался лечиться, объясняя это так: "Вы знаете, я не принадлежу себе". Умер он от разрыва сердца, возвращаясь в императорском поезде из Вены в Петербург в 1896г. Похоронен в родовой усыпальнице в Знаменской церкви Новоспасского монастыря, причём похороны проходили с участием императора Николая II.