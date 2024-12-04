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СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИСТОРИЯ.РФ
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Популярные лекции по истории теперь и в формате фонового воспроизведения. Слушайте, не отвлекаясь от дел и занятий спортом!
Новый раздел «Учителю и ученику» для тех, кто изучает историю в школах и преподаёт её. Все материалы удобно расположены по параграфам новых единых учебников по Истории России и Всеобщей Истории.
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