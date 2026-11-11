Методические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига) Подвиг панфиловцев – это пример воинского братства, верности воинской присяге, ответственности за судьбу Отечества и готовности защищать его даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Цель урока

Формирование у учащихся патриотического сознания на примере героизма воинов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, проявивших мужество, стойкость и самоотверженность в обороне Москвы осенью 1941 года.

Основная идея урока

Подвиг панфиловцев – это пример воинского братства, верности воинской присяге, ответственности за судьбу Отечества и готовности защищать его даже в самых тяжелых обстоятельствах .

Вступление. Москва – главная цель

немецко-фашистских оккупантов

Сегодня наш урок посвящен одному из наиболее известных эпизодов Великой Отечественной войны – обороне Москвы осенью 1941 г. и подвигу воинов 316-й стрелковой дивизии, вошедших в историю как панфиловцы.

22 июня 1941 г. нацистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война – тяжелейшее испытание для нашей страны и всех ее народов.

Летом и осенью 1941 г. Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои. Враг захватил значительные территории в европейской части СССР, вышел на подступы к Ленинграду и продвигался в направлении Москвы.

Для гитлеровского руководства захват советской столицы имел не только военное, но и политическое значение. Москва являлась важнейшим центром государственного управления, промышленности, транспорта и связи. Ее падение, по расчетам немецкого командования, должно было нанести Советскому Союзу сокрушительный удар.

В сентябре 1941 г. германское командование приступило к подготовке операции «Тайфун», целью которой был захват Москвы.

В октябре немецкие войска прорвали советскую оборону на дальних подступах к столице. Начались тяжелейшие бои под Вязьмой и Брянском. Положение было чрезвычайно опасным.

Однако советские войска продолжали сражаться. На защиту Москвы поднялась вся страна: на фронт направлялись новые части и соединения, формировалось народное ополчение, москвичи строили оборонительные рубежи, предприятия перестраивали работу для нужд фронта.

Именно в этот период особую роль сыграла 316-я стрелковая дивизия, сформированная в Средней Азии и ставшая одним из символов обороны Москвы.

Рождение Панфиловской дивизии.

Братство народов на защите Родины

316-я стрелковая дивизия начала формироваться летом 1941 г. в Казахской ССР, преимущественно в Алма-Ате и Фрунзе (ныне – Бишкек).

Командиром соединения был назначен генерал-майор Иван Васильевич Панфилов.

В состав дивизии вошли люди разных национальностей и профессий. Среди них были казахи, русские, киргизы, украинцы и представители других народов Советского Союза. Многие до войны никогда не держали в руках боевого оружия. Они были рабочими, крестьянами, учителями, служащими.

Но война поставила перед ними общую задачу – защитить свою страну.

Это обстоятельство имеет особое значение для понимания истории Панфиловской дивизии. Ее боевое братство стало наглядным примером единства народов Советского Союза перед лицом общей опасности.

Именно в таких условиях проявились организаторские качества генерала Панфилова. Он понимал, что для создания боеспособного соединения недостаточно выдать людям оружие и обмундирование. Необходимо было воспитать в них чувство ответственности, взаимного доверия, дисциплины и уверенности в своих товарищах. Панфилов уделял большое внимание личному общению с бойцами, подготовке командиров, изучению военного дела и поддержанию морального духа подразделений.

Одним из тех, кто особенно ярко проявил себя в дивизии, стал Бауыржан Момышулы.

Бауыржан Момышулы (1910 – 1982) – казах, кадровый офицер. В начале Великой Отечественной войны был назначен командиром батальона 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии.

Впоследствии он стал командиром полка. В 1990 г. удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Его военный опыт и размышления о войне нашли отражение в книге «За нами Москва. Записки офицера».

Это не просто воспоминания о боях. Это рассказ о том, как формируется настоящий воин, как командир отвечает за подчиненных и почему дисциплина и взаимное доверие становятся решающими факторами в бою.

В своей книге Момышулы приводит слова генерала Панфилова: « В нашей Красной Армии сила сознательной железной воинской дисциплины должна побеждать холод, голод и все трудности походной боевой жизни ».

Эти слова особенно важны. Панфилов понимал: солдат должен не просто выполнять приказ из страха перед наказанием. Он должен осознавать свой долг, понимать значение поставленной задачи и чувствовать ответственность перед товарищами.

Так формировалась Панфиловская дивизия – соединение, в котором воинская дисциплина сочеталась с крепким боевым товариществом.

Волоколамское направление.

На пути к Москве

В октябре 1941 г. дивизия была переброшена на Волоколамское направление и вошла в состав 16-й армии под командованием генерал-лейтенанта Константина Константиновича Рокоссовского.

Перед соединением стояла чрезвычайно ответственная задача – оборонять подступы к Москве на одном из наиболее опасных направлений немецкого наступления.

Полоса обороны дивизии была значительной. Приходилось удерживать рубежи, отражать атаки пехоты и танков, маневрировать ограниченными силами, создавать противотанковые заграждения.

В распоряжении советских бойцов находилось значительно меньше боевой техники, чем у противника. Однако недостаток материальных средств компенсировался умелой организацией обороны, стойкостью личного состава и грамотными действиями командиров.

Особое значение имела тактика ведения боя. Панфилов требовал не допускать паники, сохранять управление подразделениями, использовать особенности местности, организовывать огневые позиции и противотанковую оборону.

В книге Александра Бека «Волоколамское шоссе», написанной на основе бесед с Бауыржаном Момышулы, подробно раскрывается характер военного руководства Панфилова.

Одна из мыслей, которую писатель передает через образ Момышулы, звучит так: « Командир всегда обязан продумать худший вариант ». Эта фраза раскрывает важнейшую сторону военного искусства. Командир не имеет права полагаться только на удачу. Он обязан предусмотреть возможные действия противника, подготовить подразделение к самым сложным обстоятельствам и заранее определить порядок действий в критической ситуации.

В октябре 1941 г. панфиловцам пришлось неоднократно доказывать это на практике. Подразделения дивизии вели тяжелые оборонительные бои, совершали организованные отходы, наносили контрудары, задерживали немецкие части.

Противник отмечал упорное сопротивление советских войск. В немецком отчете V-го армейского корпуса от 23 октября 1941 г. 316-я стрелковая дивизия характеризовалась как соединение, которое « осталось неразбитым » и продолжало оказывать исключительно упорное сопротивление.

Это свидетельство особенно показательно: ведь в нем оценку боеспособности и эффективности Панфиловской дивизии давал не советский военный корреспондент, а противник.

За каждой такой строкой стояли конкретные люди – солдаты, командиры, связисты, артиллеристы, саперы и пулеметчики. Они продолжали сражаться, понимая, что за их спиной находится Москва.

Воспоминания Момышулы позволяют увидеть войну глазами непосредственного участника событий. Он показывает, что командир должен не только отдавать приказы, но и добиваться понимания их смысла бойцами.

Особое значение имела забота о солдатах. Момышулы писал о необходимости справедливой оценки действий бойца, о значении командирского слова, о гордости человека за свой полк и товарищей.

Именно в этом заключался один из важнейших принципов Панфиловской дивизии: командир и солдат должны быть единомышленниками.

16 ноября 1941 года.

Подвиг у разъезда Дубосеково

16 ноября 1941 года немецкие войска начали новое крупное наступление на Волоколамском направлении.

Нацистское командование стремилось прорвать советскую оборону, выйти на оперативный простор и приблизиться к Москве.

Основной удар пришелся на позиции 316-й стрелковой дивизии. Особенно тяжелые бои развернулись на участке 1075-го стрелкового полка, которым командовал полковник Илья Васильевич Капро́в. Наиболее известным эпизодом стал бой у железнодорожного разъезда Дубосеково. Здесь подразделения 4-й и 5-й рот 2-го батальона 1075-го полка встретили наступавшие немецкие танки и пехоту.

У советских бойцов было ограниченное количество противотанковых средств. Они использовали противотанковые ружья, гранаты, бутылки с горючей смесью, винтовки и пулеметы. Сражение было исключительно тяжелым. Противник обладал значительным превосходством в бронетехнике и огневой мощи. Но панфиловцы стояли насмерть.

В исторической памяти нашей страны особое место занял рассказ о 28 героях-панфиловцах во главе с политруком Василием Клочковым. Именно Клочкову приписываются бессмертное: « Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва! » Эти слова стали символом решимости защитников столицы. Они выражали не только конкретную боевую ситуацию, но и нравственный смысл всей обороны Москвы: за каждым солдатом стояли родной дом, семья, родная земля, судьба всей страны.

Важно понимать, что подвиг панфиловцев не ограничивался только одним боем и одной группой бойцов. В этот день геройски дрались с врагом многие подразделения этой дивизии.

В частности, у деревни Мыканино бойцы 1073-го стрелкового полка во главе с лейтенантом Угрюмовым и политруком Георгиевым вступили в тяжелый бой с немецкими танками.

В районе деревни Строково стойкость проявили саперы 1077-го стрелкового полка. Их отвага помогла сдержать наступление противника и обеспечило успешные действия других подразделений.

Таким образом, 16 ноября стало днем массового героизма воинов дивизии. Здесь необходимо остановиться на одном историческом обстоятельстве.

В послевоенные годы историки и архивисты изучали обстоятельства боя у разъезда Дубосеково, в том числе документы воинских частей, свидетельства участников и материалы расследований. Отдельные детали широко известного рассказа о 28 героях, включая точное число участников и обстоятельства гибели каждого из них, оказались предметом исторической дискуссии.

Однако это не отменяет главного исторического факта: подвиг панфиловцев у разъезда Добосеково – реален, а воины 316-й стрелковой дивизии действительно проявили массовый героизм при обороне Москвы.

Более того, документы подтверждают, что подвиг защитников столицы был гораздо шире одного эпизода у железнодорожного разъезда.

Комиссия по истории Великой Отечественной войны АН СССР, изучавшая материалы о панфиловцах, приводит боевые донесения и свидетельства о сражениях 16-17 ноября. В них отражены как обстоятельства боя у Дубосеково, так и другие случаи массового героизма бойцов дивизии.

Для нас важно помнить всех защитников Москвы, независимо от того, вошли ли их имена в учебники или остались известны только в архивных документах.

Александр Бек и Бауыржан Момышулы:

философия воинского долга

Особое место в сохранении памяти о Панфиловской дивизии занимают книги Александра Бека и Бауыржана Момышулы.

Александр Бек в произведении «Волоколамское шоссе» создал художественно-документальное повествование о боях под Москвой. В центре произведения – образ Бауыржана Момышулы, его командирский опыт, размышления о войне и отношениях между командиром и солдатом.

Книга показывает, что настоящий воин формируется не только в момент боя. Его характер складывается в повседневной военной жизни: в преодолении трудностей, выполнении приказов, подготовке к сражению, заботе о товарищах.

Бек обращает внимание на важную мысль: в бою человеку приходится преодолевать естественный страх и инстинкт самосохранения. В этом ему помогают чувство долга и дисциплина.

В книге есть запоминающиеся слова генерала Панфилова: « Солдат идет в бой не умирать, а жить! ». В этой фразе заключена глубокая мысль. Командир должен стремиться сохранить жизнь своих подчиненных, научить их воевать грамотно, использовать имеющиеся возможности и добиваться победы с наименьшими потерями. Героизм не означает безрассудства. Он предполагает сознательную готовность выполнить свой долг, умение действовать в опасной обстановке и ответственность за товарищей.

В книге «За нами Москва» Бауыржан Момышулы показывает, насколько сложна работа командира. Командир должен принимать решения, иногда за считаные минуты. Он обязан сохранять выдержку, даже когда вокруг гибнут люди, гремят взрывы и нарушается связь. Он должен быть требовательным, но справедливым, строгим, но человечным. Момышулы пишет: « Мужество не должно оставаться неотмеченным ».

Эта мысль обращена не только к военным командирам. Она важна и для общества в целом. Мы должны помнить людей, которые совершили подвиг, знать их имена, сохранять семейные истории, изучать документы и передавать память о защитниках Отечества следующим поколениям.

Для Момышулы особенно важны были воинская честь и ответственность за подчиненных. Он считал, что солдат должен понимать, ради чего он сражается, и чувствовать поддержку своего командира. Поэтому произведения Бека и Момышулы – это не только книги о конкретных боях 1941 г. Это книги о нравственных качествах человека, которые необходимы в самые тяжелые исторические периоды.

Они учат нас тому, что патриотизм проявляется не только в громких словах, но и в поступках, в верности долгу, в готовности прийти на помощь и взять на себя ответственность.

От 316-й к 8-й гвардейской дивизии

Мужество воинов 316-й стрелковой дивизии получило высокую оценку советского командования.

17 ноября 1941 г. дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 18 ноября она была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Это было признанием заслуг всего соединения, его командиров и бойцов.

Генерал-майор Иван Васильевич Панфилов, к сожалению, не дожил до этого признания. 18 ноября 1941 г. он погиб от осколка вражеской мины во время боев под Гусенево. Его смерть стала тяжелой утратой для дивизии. Но созданные им традиции продолжали жить.

Под новым именем дивизия сражалась на различных фронтах Великой Отечественной войны, участвовала в освобождении территории СССР, к концу войны её полное наименование звучало 8-я гвардейская мотострелковая Режицкая ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова.

Таким образом, история Панфиловской дивизии – это история не только обороны Москвы, но и многолетнего боевого пути соединения, прошедшего через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны.

Заключение.

Чем значим подвиг панфиловцев для нас сегодня?

Сегодня, вспоминая подвиг панфиловцев, мы должны задать себе вопрос: почему события ноября 1941 года продолжают волновать нас спустя столько десятилетий?

Потому что это история людей, которые в критический момент не отступили от своего долга. Это история единства народов нашей страны. Люди разных национальностей, родившиеся в разных республиках огромного Советского Союза, вместе защищали Москву и свое общее Отечество.

Это история командиров, которые отвечали за жизни подчиненных, и солдат, которые доверяли своим командирам.

Это история мужества, которое проявляется не в отсутствии страха, а в способности преодолеть его ради выполнения долга.

Подвиг Панфиловской дивизии напоминает нам, что судьба Отечества зависит от каждого поколения. Мы обязаны знать историю своей страны, уважать подвиги предков, сохранять историческую память и быть достойными их мужества.

Вопросы для закрепления материала

Где и когда была сформирована 316-я стрелковая дивизия?

Какую роль в становлении и судьбе дивизии сыграл генерал-майор Панфилов?

Почему оборона Волоколамского направления имела стратегическое значение?

Что произошло 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково? В чём состоял подвиг 28 героев-панфиловцев во главе с политруком Василием Клочковым?

Какие факты дают основания говорить о массовом подвиге всех воинов Панфиловской дивизии?

Что означает понятие «боевое братство» и почему оно особенно ярко проявилось в истории Панфиловской дивизии?

Рекомендуемая литература

Бек А.А. «Волоколамское шоссе».

Момышулы Б. «За нами Москва. Записки офицера».

Материалы Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР, посвящённые Панфиловской дивизии. Читать по ссылке .

Мединский В.Р. «Им, 28 панфиловцам, мы сегодня обязаны нашей жизнью». Читать по ссылке .

Мединский В.Р. «Будут жить 28». Читать по ссылке .

Мягков М.Ю. «Подвиг панфиловцев. Новые документы и факты». Читать по ссылке .

Легендарная реальность: Герои – Панфиловцы. Читать по ссылке .