Фильм расскажет о героических эпизодах Великой Отечественной Войны – из истории битвы за Москву в 1941 году. О том, как появилось легендарное - известное, без преувеличения, каждому гражданину нашей страны - наименование «панфиловцы».

Фильм исследует, каким образом небольшой газетный очерк - о 28-ми героях-панфиловцах, погибших, но не пропустивших немецкие танки к Москве, о знаменитых словах их политрука Клочкова - далёкий от объективной исторической истины, как любая журналистика в условиях тотальной войны – стал одной из основ патриотического воспитания в нашей стране.

В фильме принимают участие - министр культуры РФ Мединский В.Р., маршал советского союза Язов Д.Т., советский и российский военный деятель, военачальник, генерал армии в отставке Гареев М.А., дочь Панфилова И.В. - Панфилова М. И. и другие.

Россия, 2014 года

Производство ООО "ЛиЛу продакшн"