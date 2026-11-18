Античность в красках, или о чем мы забываем, глядя на древние статуи Наши представления об античном искусстве, во многом сформированные белым мрамором статуй, переживших тысячелетия и редкими сохранившимися фресками и мозаиками, на деле не совсем точно передают цвет мира, окружавшего античных людей. Попробуем добавить красок в наше видение прошлого.

Мрамор и охра

Наше представление о том, что античные статуи были белого, «мраморного» цвета, не совсем верно. Современная археология показала, что большинство статуй были пестро раскрашены. С одной стороны, это убирает немного "благородного шарма" с образа мраморно-белой античности, но с другой, позволяет взглянуть на то, в каких цветах видели окружающий мир античные люди.

Долгое время считалось, что античные статуи были белоснежными — именно такой образ прочно закрепился в культуре благодаря копиям из чистого мрамора и особенностям восприятия классического наследия в эпоху Возрождения и неоклассицизма. Однако современные исследования с применением спектрального анализа и других методов показали, что древнегреческие и римские скульптуры изначально были ярко раскрашены: на поверхности многих статуй учёные обнаружили остатки пигментов, а также следы клеевых составов, которыми закрепляли краски.

Для раскраски использовали натуральные красители — охру, киноварь, азурит, малахитовую зелень и другие доступные в античности материалы, благодаря чему статуи выглядели пёстро и выразительно. Цвет подчёркивал детали — волосы, одежду, черты лица, — и делал образы более реалистичными и узнаваемыми для современников; сегодня учёные реконструируют эти цветовые схемы, чтобы показать, как на самом деле выглядели шедевры античного искусства.

Пестрота древних статуй не только раскрывает нам их оригинальный облик и то, какими их вдели создатели и современники, но и некоторые детали жизни и быта древних людей. Например, благодаря восстановленному цвету статуй мы знаем, как окрашивали и какие узоры наносились на одежду в античности и что она, подобно статуям, тоже не была только белого цвета. Пигмент раскрывает и детали макияжа, причесок, цвета волос и глаз – все это возможно делает античность менее «классической» и «строгой», но вместе с этим – приближает ее к нам и дает понять мир прошлого в цвете.

Кисти и краски

Второе увлекательное заблуждение наших дней касается античной живописи. Ввиду того, что как таковых античных картин на холстах и досках до нас почти не дошло, в обыденном восприятии они отсутствуют как явление. Однако, все было совсем не так. Приведу несколько отрывков из учебника «Античная Археология» за авторством И.Т. Кругликовой:

Живопись . Высокого развития у греков достигло искусство живописцев. Художники расписывали стены храмов, керамические архитектурные детали, писали картины на деревянных досках и вотивных глиняных табличках — «пинаках». Расписывали глиняные саркофаги и стены погребальных склепов, каменные надгробные стелы и глиняные вазы.

Произведения монументальной и станковой живописи почти не сохранились и известны нам главным образом по римским копиям и по описаниям древних авторов. Впрочем, в 1934 г. близ Сикиона открыта картина VI в. до н. э. со сценой жертвоприношения размером 33X15 см, выполненная на дереве (см. обложку статьи). Живописец, судя по надписи, был из Коринфа. Значительно лучше живопись сохранилась на вазах, пинаках, метопах, терракотовых саркофагах из Кла-зомен и Родоса, расписных стелах и на фресках погребальных склепов. Стелы, раскраска терракот и скульптур говорят о красочной палитре художников.

О художниках Греции пишут Плиний в «Натуральной истории» (книги 33—37), Павсаний, путешествовавший по Греции во И в., и Витрувий — архитектор, живший в эпоху Августа (I в. до н. э.— I в. н. э.).

По технике нанесения живописи различаются фрески, сделанные водяными красками, красками, закрепленными белком или клеем и энкаустика — роспись восковыми красками.

Этапы развития греческой живописи связывают с творчеством наиболее известных художников. Так, например, Полигнот расписывал фресками храмы около 475 г. до н. э., применяя только черную, белую, желтую, красную краски. Перспективу в его фресках заменяло расположение изображений в разных ярусах. Агатарх — художник второй половины V в., писал декорации для трагедий Эсхила. Он ввел в рисунок перспективу . Закон линейной перспективы обосновали философы Анаксагор и Демокрит, жившие в это же время.

В последней трети V в. до н. э. Аполлодор Афинский писал на деревянных оштукатуренных досках в технике темперы. Он применял перспективу и светотень. В эпоху Пелопоннесской войны работал Зевксид. В живописи вместо мифологических тем в это время появляются сюжеты смехотворные, например изображение семьи Кентавров. В IV в. распространяется техника энкаустики. Краски разводили маслянистой жидкостью с воском, затем после нанесения росписи по поверхности проводили раскаленной палочкой, которая сглаживала неровности воска и придавала поверхности блеск.

Так, античный мир, хотя и не донес до наших дней свое наследие в полной сохранности, на деле был полон красок и искусства. О художественной одаренности древних мы можем судить благодаря сохранившимся фрагментам, в первую очередь фресок и расписного декора. За этими крупицами знаний, без сомнения, стояли целые школы и поколения мастеров, украшавших окружавший древнего человека мир.