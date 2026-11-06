Чуйченко Константин Анатольевич Константин Анатольевич Чуйченко (род. 12 июля 1965 года) прошел путь, нетипичный для постсоветской России: от следственной работы в районной прокуратуре и службы в органах безопасности, через корпоративную юриспруденцию крупнейшей энергетической компании к высшим государственным должностям, включая пост помощника Президента, вице-премьера и министра юстиции. Этот путь показателен для понимания того, как в современной российской государственности формировался слой управленцев, соединяющих профессиональную юридическую компетенцию с опытом работы в сложных организационных системах — от спецслужб до транснациональных корпораций. Сочетание знания правовых механизмов изнутри, понимания корпоративной логики и навыка аппаратной координации стало отличительной чертой Чуйченко как государственного деятеля, чья деятельность на посту главы Минюста разворачивается в сфере, где право, политика и управление неизбежно пересекаются.

Константин Анатольевич Чуйченко родился 12 июля 1965 года в Липецке в семье, связанной с правоохранительной системой: его отец был сотрудником органов Министерства охраны общественного порядка СССР, а в 1978 году получил должность прокурора в городе Всеволожске Ленинградской области. Семья переехала в Ленинградскую область, и именно там будущий министр окончил школу, после чего в 1982 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова.

ЛГУ того времени был учебным заведением и одновременно средой, в которой формировались будущие кадры советской и постсоветской элиты: однокурсником и другом Чуйченко был Дмитрий Медведев, впоследствии занявший пост Президента и Председателя Правительства России. Это обстоятельство не следует переоценивать как единственный фактор карьеры, однако оно показательно для понимания тех неформальных сетей, которые складывались в позднесоветских университетах и в дальнейшем играли заметную роль в кадровых процессах.

После окончания университета в 1987 году Чуйченко начал профессиональный путь в прокуратуре: с 1987 по 1989 год он работал стажером, а затем следователем прокуратуры Калининского района Ленинграда. Этот короткий, но принципиально важный этап дал ему первичное представление о следственной работе, о механизмах доказательственного права и о том, как функционирует система уголовной юстиции на низовом уровне. Затем последовала служба в органах безопасности на офицерских должностях, о которой в открытых источниках сообщается скупо, но которая, по всей видимости, включала подготовку в закрытых учебных заведениях и стажировку за рубежом. Служба в спецслужбах сформировала у Чуйченко навыки работы с информацией, дисциплину и понимание того, как устроены закрытые организационные структуры, — качества, которые в дальнейшем оказались востребованы в корпоративном управлении и в государственном аппарате.

Следующий этап биографии Чуйченко связан с переходом в частный сектор. В 1992–1994 годах он занимал должность исполнительного директора акционерного общества «Интерюраудит де Фариа и Т», а с 1994 по 2001 год был членом международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», работая адвокатом первой юридической консультации московского отделения. Этот период, совпавший с радикальными экономическими преобразованиями 1990-х, дал ему опыт юридического сопровождения коммерческой деятельности в условиях формирующегося рынка — опыт, который был редким и востребованным среди выходцев из силовых и правоохранительных структур.

Переломным моментом в карьере Чуйченко стало приглашение в 2001 году на должность начальника юридического департамента ОАО «Газпром» — крупнейшей энергетической компании страны. До 2008 года он входил в состав правления компании, председательствовал в президиуме ее Третейского суда, а с 2003 по 2004 год возглавлял совет директоров холдинга «Газпром-Медиа». Кроме того, в 2004 году он был назначен исполнительным директором компании RosUkrEnergo AG — посредника в реализации газа в Европу и на Украину. Работа в «Газпроме» в период, когда компания активно выстраивала свои отношения с государством и с зарубежными партнерами, дала Чуйченко уникальный опыт: он участвовал в правовом оформлении крупных международных сделок, в урегулировании корпоративных конфликтов и в выстраивании взаимодействия между бизнесом и властью. Этот опыт корпоративной дипломатии — умение вести переговоры, находить компромиссы и оформлять их в юридически обязывающей форме — в значительной мере предопределил его дальнейшую государственную карьеру.

В 2008 году, после избрания Дмитрия Медведева Президентом России, Чуйченко перешел на государственную службу, заняв должность помощника Президента — начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации. На этом посту он курировал вопросы исполнения законов, указов и распоряжений главы государства федеральными и региональными органами власти. Контрольное управление традиционно играет роль инструмента обратной связи между главой государства и административным аппаратом, и работа Чуйченко в этой структуре в течение десяти лет (2008–2018) позволила ему детально изучить, как функционирует исполнительная вертикаль, где возникают сбои и каким образом правовые нормы преломляются в реальной административной практике. Этот этап стал для него своеобразной школой государственного управления, в которой юридическая компетенция соединилась с пониманием аппаратных механизмов.

В 2018 году Чуйченко занял пост Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства, на котором находился до января 2020 года. Работа во главе аппарата правительства — это, по сути, управление «нервной системой» исполнительной власти: координация законопроектной деятельности, организация документооборота, обеспечение взаимодействия между министерствами и вице-премьерами. Эта должность требовала юридической точности, исключительной организационной дисциплины и способности выстраивать рабочие отношения со всем спектром участников правительственного процесса. Для Чуйченко она стала логическим продолжением предыдущего опыта: от контроля за исполнением решений к организации самого процесса их подготовки и принятия.

21 января 2020 года Указом Президента Чуйченко был назначен Министром юстиции Российской Федерации, а 14 мая 2024 года переназначен на этот пост. Министерство юстиции в системе российской государственности выполняет двойственную функцию. Оно обеспечивает правовое оформление государственной политики, участвует в законопроектной работе и ведет реестры нормативных актов. Одновременно оно курирует пенитенциарную систему, вопросы адвокатуры, нотариата и регистрации некоммерческих организаций. На посту министра Чуйченко оказался в точке, где право непосредственно соприкасается с политикой, и где профессиональная юридическая логика неизбежно взаимодействует с государственной целесообразностью. Одним из направлений его деятельности стала международная правовая кооперация: в 2026 году он участвовал в открытии национального стенда Вьетнама на Московском юридическом форуме, в обсуждении итогов 35-летней правовой работы СНГ и в укреплении сотрудничества с Белоруссией, где была сформулирована задача перехода «от гармонизации законодательств к формированию общего правового пространства». Эти шаги свидетельствуют о том, что деятельность Минюста при Чуйченко выходит за рамки сугубо внутренней юстиции, приобретая измерение международной правовой дипломатии — создания общих правовых рамок для взаимодействия на постсоветском пространстве и за его пределами.

Биография Константина Анатольевича Чуйченко — это история профессионала, который последовательно прошел через несколько принципиально разных правовых и управленческих сред: следствие, спецслужбы, корпоративную юриспруденцию, контрольный аппарат главы государства, организацию работы правительства и, наконец, министерство юстиции. Каждый из этих этапов наслаивался на предыдущий, формируя управленческий стиль, в котором юридическая точность сочетается с пониманием организационной логики и способностью действовать в условиях, где право выступает рабочим инструментом государственной политики. Оценка этой деятельности принадлежит современникам и будущим исследователям. Сам факт столь последовательного и многоаспектного присутствия в правовой системе — от районной прокуратуры до федерального министерства — делает его фигуру показательной для понимания того, как в постсоветской России складывался тип государственного деятеля-юриста, для которого право является одновременно профессией, инструментом и предметом постоянной практической работы.