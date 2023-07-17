Главная/Видеолекции/Памятные даты военной истории РоссииПамятные даты военной истории России 17.07.2023ВК: https://vk.com/video-51315244_456239658Дзен: https://dzen.ru/video/watch/64abf0fc2531b624fe6f51f2Rutube: https://rutube.ru/video/ab0a0c966fe2e9b1428e5f5cba7af1c6/СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииОсвобождение Минска. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииГангутское сражение. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииБородинская битва. Памятные даты военной истории России Популярное