Портал История.РФ – уникальный федеральный ресурс, содержащий обширную коллекцию материалов для изучения истории России и Российской Федерации. Информационные материалы портала представлены в разнообразных форматах - видео, аудио, тексты статей и новостной дайджест, энциклопедические и исторические словари, оригиналы исторических и архивных документов, карты и геоинформационные материалы. Все информационные материалы подготовлены экспертами и дипломированными специалистами в области истории.

Портал История.РФ – идеальное место для изучения истории России как для широкой аудитории, интересующейся историей Отечества, так и в качестве незаменимого образовательного ресурса для подрастающего поколения.

Видеолекции, документальные фильмы, инфографика и презентации – множество наглядных аудиовизуальных материалов, которые специально созданы для подготовки интересных вовлекающих уроков истории и обществознания. Для преподавателей образовательных учреждений материалы могут служить основой для подготовки урока или источником актуальных тем для уроков «О главном».

Для учащихся портал История.РФ – кладезь информации для создания рефератов и эссе, подготовки к любым тестам и экзаменам. Благодаря информации портала История.РФ школьники получают возможность отвечать на самые сложные и каверзные вопросы на олимпиадах по истории, успешно участвовать в конкурсах и тестах. Этому способствуют и специально разработанные тесты к материалам, которые позволяют проверить усвоение материала. Все материалы подготовлены в соответствии с ФГОС и полностью охватывают учебную программу.

С 2024 года История.РФ реализует проект «Учителю и ученику», который представляет все материалы сайта в соответствии со структурой новых единых учебников по истории. Проект предлагает дополнительные материалы к теме каждого параграфа учебника, перейти на которые можно через код быстрого отклика (QR). В период, когда Россия переходит на преподавание истории в соответствии с единой линейкой учебников, проект сайта История.РФ оказывает методическую и содержательную поддержку учителям и методистам в их работе, а для учеников раскрывает историю России во всем богатстве, сложности и многообразии.

Такой информационный ресурс, как История.РФ, имеет огромное социальное значение и является незаменимым каналом в передаче не только знаний, но и чувства глубокого уважения и гордости за свою страну. Патриотическое воспитание молодых поколений невозможно без знания истории, подвигов предков, жизни и быта людей, которые строили и делали великим российское государство.

Портал История.РФ - практически единственный достоверный источник такого масштаба, рассказывающий о событиях, происходящих в истории России и тех мировых событиях, в которых Россия была непосредственным участником.

История и статистика сайта

Сайт История.РФ был создан в 2012 году. В 2025 году информационной платформе исполняется 13 лет.

Каждый год сайт прирастает более, чем 7-ю миллионами новых (уникальных) пользователей. Среднее годовое количество посещений за последние 3 года составило 15 миллионов визитов. При среднем показателе глубины просмотров не менее 2,5, количество просмотров в год составляет не менее 30 миллионов. К примеру, показатель просмотров в 2022 году, согласно статистике в сервисе Яндекс.Метрика составил 34 миллиона.

С развитием новых информационных каналов, активном использовании пользователями сети Интернет мессенджера Телеграмм, социальной сети ВКонтакте, контент-платформ Яндекс.Дзен и видео-хостингов, сайт История.РФ приобрел новые источники переходов на платформу. В 2022 году количество переходов из мессенджера Телеграмм составило 25 тысяч и с тех пор количество только растет.

Сайт История.РФ представлен во всех самых популярных каналах и активно развивает свои группы в ВКонтакте, в Телеграмм, в Яндекс.Дзен, на каналах видеохостингов.

Платформа История.РФ оснащена приложением для мобильных устройств, в котором пользователи могут найти всю информацию сайта, классифицированную по формам подачи (аудио, видео, для чтения). Аудио материалы можно прослушивать в фоновом режиме.

ПРОЕКТ

«ИСТОРИЯ.РФ – УЧИТЕЛЮ И УЧЕНИКУ»

Главный исторический портал страны История.РФ предлагает уникальную ресурсную базу экспертных материалов в качестве источника дополнительной информации для преподавателей Истории России и Всеобщей истории в российских образовательных учреждениях, а также учащихся – для более глубокого изучения истории – проект «Учителю и ученику».

Все представленные дополнительные материалы удобно разделены по главам и параграфам новых учебников по предмету История России и Всеобщая история.

Информационные материалы представлены как в стандартных форматах – статей, тестов, аудио- и видео контента, так и в новых форматах – наборов иллюстраций, карт, архивных документов. Всего более 20 тысяч материалов представлено к сентябрю 2024 года и ежемесячно их база пополняется. Все материалы подготовлены в соответствии с ФГОС и полностью охватывают учебную программу по истории.

Тестирование проекта завершено до начала нового учебного года 2024-2025 года и учебный год стартовал с новыми возможностями в изучении истории в российских школах и учреждениях среднего специального образования.

Проект «Учителю и ученику» – это современная технология преподавания истории в школе, инновация, которая в будущем преобразуется в практически применяемый учителем стандарт.

Созданный на базе исторического портала История.РФ электронный сервис содержит информационные материалы, позволяющие создать программу урока, тематическое планирование, подготовить наглядный и раздаточный материал, эффективно и, главное, интересно, рассказать об изучаемых событиях. Ученики смогут погрузиться в тему, изучая оригинальные исторические документы и провести собственные научные исследования.

Отдельным разделом проекта является направление изучения всей территории нашей Родины. В специальных материалах раздела «Пункт назначения – Россия» содержатся авторские статьи, повествующие об уникальных историях и удивительной истории, географии, культуре каждого субъекта Российской Федерации.

«Пункт назначения — Россия» позволяет совместить туризм и историческое просвещение как внутри региона, так и в путешествиях по родной стране. Материалы предназначены для групповой работы под руководством и по инициативе педагога-предметника, так и для индивидуальных познавательных туров. Раздел разработан Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма, также в раздел включены образовательные программы путешествий и детские творческие проекты — Азбуки символов регионов, разработанные региональными проектными командами и школьными командами в рамках реализации Международной программы «Классная страна», реализуемой Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпросвещения России, Минэкономразвития России и АНО «Национальные приоритеты».

Электронный ресурс «Учителю и ученику» поможет как учителю истории, так и учащимся максимально глубоко вовлечься в процесс познания, испытать искренний интерес к изучению истории через дополнительные материалы и чувствовать гордость за страну и её историческое прошлое.

Портал История.РФ предоставляет достоверный информационный материал, созданный экспертами научно-исторического сообщества с учетом современного исторического пространства и идеологии. Партнерами проекта, предоставившими свои материалы, являются Министерство Просвещения Российской Федерации, Российское историческое общество, Российское общество Знание, Агентство стратегических инициатив, Высшая школа экономики, Институт развития интернета, проект Россия-моя история и другие.

Информационный цифровой проект «Учителю и ученику» незаменим в подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, для саморазвития, а также для профессионального развития современного российского учителя истории.