Министр иностранных дел царя-Миротворца Гирс Николай Карлович – Министр иностранных дел в 1882-1895 гг.

Руководивший российской дипломатией на протяжении 13 лет Николай Карлович Гирс родился 9 мая 1820 года в местечке Радзивилов Кременецкого уезда Волынской губернии. Поначалу служил дипломатическим чиновником при командующем российскими войсками в Молдавии и Валахии, в 1850 году уже являлся 1-м секретарем при российской миссии в Константинополе.

Дипломатическая карьера как представителя Российской Империи началась с должности генерального консула в Египте (1856-1858гг), затем в Молдавии и Валахии (1858-1863гг). Затем последовала должность чрезвычайного посланника и полномочного министра в Персии (1863-1867), Швейцарии (1869-1872) и Швеции (1872-1875). Затем – в 1875-1882 гг он - товарищ (заместитель) Министра иностранных дел, статс-секретарь императора (1879г), а с 1882г и до самой смерти - Министр иностранных дел.

Главной задачей внешней политики России Николай Карлович считал предотвращение войн с другими странами и недопущение создания какой-либо очередной антироссийской коалиции. Именно поэтому он был сторонником российско-германского союза, т.к. считал возможным с его помощью не только нейтрализовать австро-германский союз 1879 года, но и противостоять Англии, после Берлинского конгресса ставшей практически главной геополитической соперницей России на всех направлениях. После обострения Русско-австрийских противоречий на Балканах Министр обеспечил заключение «перестраховки договора» 1887 года с Германской Империей ( готовясь к новой войне с Францией, Германия не только заключила союз с Австрией и Италией, но и "перестраховалась" двусторонним договором с Россией, обеспечивавшим ей тыл).

Большую часть своей деятельности на посту Министра иностранных дел Николай Карлович Гирс посвятил поддержке сложившегося после Берлинского конгресса статус-кво на Балканах, которые не зря называют "пороховой бочкой Европы". Так во время восстания в Восточной Румелии 1885 года он организовал активное дипломатическое давление на Османскую Империю, предотвратив турецкую интервенцию в Княжество Болгария и удержал от вмешательства Россию.

Не отказываясь от союзных отношений с Германской Империей, на рубеже 1880-1890-х годов Гирс взял курс на постепенное сближение с Францией, т.к. полагал оптимальной для России роль посредника между Францией и Германией для сохранения мира в Европе. Что, по его мнению, давало России время для укрепления экономики и перевооружения на случай германской агрессии на восток.

Гирс поддерживал заключение в 1888-1889 годы Россией внешних займов с участием французских банкирских домов, что стало первым шагом к сближению России с Францией. А когда Германия в 1890 году отказалась продлевать договор "перестраховки" 1887 года и сложился Тройственный союз, министр пролоббировал заключение общеполитического союза с Францией 1891г. Правда, при этом Гирс возражал против заключения ещё и военной конвенции с Францией, которая была подписана и ратифицирована в 1893 году, когда Германия приняла военный закон, запустивший гонку вооружений в Европе.

Кроме того, усилиями Гирса была активизирована российская внешняя политика на Дальнем Востоке. Он считал основой стабильности в регионе внешнеэкономические связи и дружественные отношения с Китаем и Японией.

Его стараниями в 1884 году был подписан Сеульский договор, а в 1888 году - приняты были правила сухопутной торговли между Российской Империей и Кореей. Когда началась китайско-японская война 1894-1895гг, он выступал за невмешательство России и возражал против русской военной экспансии в регион, что должно привести к столкновению с Японией, к чему Российская империя не готова.

Разумеется, прогерманский курс Гирса нравился далеко не всем. Особенно активно против него выступали консерваторы во главе с М.Катковым, обвинявшим Гирса в уступчивости Бисмарку и говорил, что при нём русское Министерство иностранных дел превратилось в "Министерство иностранных дел в России". Порой доходило до настоящей травли "инородца", особенно в московской консервативной прессе. Но Александр III, чьему курсу на недопущение войн линия Гирса вполне соответствовала, всегда был на его стороне, а однажды после очередной критической статьи в "Московских ведомостях", царь в марте 1887 года распорядился сделать им официальное предостережение. Гирс же оставался министром иностранных дел до самой своей смерти.

Скончался Николай Карлович после тяжёлой и продолжительной болезни 14 января 1895 года в Петербурге. На панихиде присутствовал император Николай II и другие члены императорской фамилии. 19 января тело его было захоронено в Сергиевой пустыни в фамильном склепе. А 26 июля 2023 года на месте захоронения был открыт памятник. Присутствовавший на открытии министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил деятельность Николая Карловича Гирса, отметив, что тот продвигал политику многовекторности, при которой Россия сотрудничала со всеми "на основе взаимного уважения, равноправия и поиска честного баланса интересов". В устах главы нашего нынешнего МИД такая похвала дорогого стоит.