Самый русский грек
Иван Антонович Каподистрия – глава российской дипломатии в 1816-1822 гг.
На греческом острове Корфу, когда-то освобождённом от французов нашим адмиралом Ушаковым, находится памятник первому главе республики Ионических островов – Ивану Антоновичу Каподистрия, похороненному в монастыре Пресвятой Богородицы Платитера – человеку, своим героем которого с равным основанием могут считать и Россия, и Греция.
Родился Иван Антонович на Корфу, а фамилия его происходит от названия словенского города Капо д,Истрия, откуда его семья перебралась на Корфу ещё в конце XIV века. Закончил курс философии и медицины в университете Падуи. А дальше начались события, определившие дальнейшую историю этой земли. Ионические острова по договору Австро-Венгрии с тогда ещё республиканской Францией были оккупированы французами. Но в 1799г к Корфу подошла эскадра нашего непобедимого адмирала Фёдора Ушакова, и русские провели казавшийся совершенно невероятным штурм стоявшей там на высокой горе крепости, к которой вела единственная простреливаемая со всех сторон узкая дорога.
Штурм неприступной цитадели Корфу Ушаков провёл гениально. Русские заняли расположенный рядом островок, создав на нём с противопложной от крепости стороны ремонтную базу для своих кораблей, а далее - применили известную тактику кочевников, когда те носились по кругу рядом с вражеским строем, проезжая мимо которого каждый выпускал по нескольку стрел. Точно так же и русские корабли, проходя между островом и крепостью, давали залп, после которого уходили за остров – чиниться и пополнять запасы. Эта "карусель" позволила разрушить крепостные укрепления и здорово подорвала боевой дух французов, которые не выдержали начавшегося с суши штурма моряков и солдат десанта.
Причём, захватив Корфу, Ушаков провозгласил Ионические острова республикой и даже считается автором их первой конституции. Греки помнят об этом до сих пор – недаром православным святым адмирал Ушаков был объявлен здесь ещё до утверждения его в этом статусе Русской Православной церковью. И Иван Каподистрия стал верным помощником адмирала в учреждении греческой государственности. Поначалу, с 1799 года он работал главным врачом русского военного госпиталя, но уже в 1800 году по предложению Ушакова стал секретарём законодательного совета Республики Ионические острова, объехал их, вводя гражданское правление и русские гарнизоны, а затем в 1803г стал статс-секретарём Республики, а потом и начальником местной милиции (ополчения).
Но вот в Европе началась Наполеоновская эпоха, и в 1807г Россия после ряда военных поражений вынужденно подписала Тильзитский мир, по которому русское управление Ионическими островами было заменено на французское. Каподистрия вынужден был уехать, и дальнейшая его карьера развивалась уже на русской службе. С 1809 года он служит в российском министерстве иностранных дел, затем – секретарём русского посольства в Вене, а в 1812 году в чине действительного статского советника (соответствует генерал-майору) становится управляющим русской Дунайской армии, вырабатывая проект административного устройства только что присоединённой к России Бессарабии. В 1813 году сопровождал императора Александра I в качестве начальника канцелярии, привлёк Швейцарию к союзу против Наполеона и весьма удачно проявил себя на послевоенном Венском конгрессе. В 1816 году, получив звание тайного советника (соответствует генерал-лейтенанту) был назначен управляющим МИД и занимал эту должность до 1822 года.
Далеко не всегда позиция Ивана Антоновича совпадала с официальной линией. Так, например, он всячески удерживал Александра I от чрезмерного увлечения идеями Священного союза (в чём оказался прав: в ходе Крымской/Восточной/ войны 1853-1856гг прусские и австрийские "союзники" Россию предали). А когда в его родной Греции в 1821г вспыхнуло антитурецкое восстание, сочувствовал ему, финансово поддерживая греческих повстанцев и безуспешно пытался отговорить императора от согласования своих шагов с австрийской политикой. Не найдя понимания, он решил отстраниться от этих дипломатических мероприятий и не принимать участия в их подготовке и обсуждении на служебных докладах. В итоге в 1822 году император в частной беседе предложил Каподистрии отправиться "на воды для поправления здоровья" при сохранении должности, и последующие 5 лет Иван Антонович провёл в Женеве, продолжая при этом поддерживать греков в борьбе за независимость.
Надо ли удивляться, что 1 апреля 1827 года греческое Национальное собрание избрало графа Каподистрию правителем Греции на 7-летний срок с должностью "председателя греческого правительства", фактически – президента. Так первым президентом суверенной Греции стал бывший русский министр иностранных дел. После победной для России морской Наваринской битвы он 18 января 1828 года прибыл в Грецию. А когда "великие державы" принялись обсуждать кандидатуру будущего короля Греции, в официальных и частных письмах настаивал на том, чтобы было спрошено мнение народа. Считается, что именно по его настоянию отказался от предложенной ему греческой короны принц Леопольд Сакен-Кобургский, ставший впоследствии королём бельгийским.
Что интересно, 30 марта 1828 года – как раз накануне очередной русско-турецкой войны – Каподистрия предлагал разделить Турцию на пять независимых государств: Дакию (Румынию), Сербию (включая Болгарию и Боснию), Македонию-Эпир (включая Албанию) и Грецию. А Константинополь с окрестностями сделать вольным городом и центром конфедерации этих государств. Однако план не нашёл поддержки созданного российским императором "Особого комитета по Восточному вопросу", рекомендовавшего в угоду европейским "союзникам" сохранить целостность Турции. Как знать, послушай тогда император Каподистрию, быть может, России удалось бы избежать в дальнейшем поджигания турецкими руками полувековой Кавказской войны, участия Турции в антироссийских коалициях в Крымской и Первой Мировой войнах, да и враждебного "нейтралитета" по отношению к СССР в ходе Второй Мировой.
Свой жизненный путь "самый русский грек" Иван Каподистрия закончил трагически. 9 октября 1831 года он был предательски убит на пороге церкви сыном и братом посаженного в тюрьму за заговор Петро-бея (Мавромихали). Одного из убийц – Константина Мавромихали ранили и, когда догнали, возмущённая толпа греков забила его насмерть и швырнула в море. Другой убийца – Георгий Мавромихали – укрылся с двумя сообщниками в доме французского посланника Руена (его и командующего греческими войсками французского генерала Жерара считали причастными к убийству), но был выдан греческим властям, судим и расстрелян. Дело об убийстве Каподистрии до сей поры хранится в британских архивах под грифом "совершенно секретно". Если сопоставить это с тем, что последними словами Константина Мавромихали перед тем, как его догнали и убили было "Не убивайте меня! Не мы причиною смерти президента!", то весьма возможно, что причиной убийства была не личная месть, а заговор, аналогичный, например, убийству президента Кеннеди. Кто знает…
Мы же чтим память этого верного сына Греции и России, блестящего дипломата и государственного деятеля. Памятники которому есть и в Санкт-Петербурге, и на Корфу, и даже в Лозанне, где он был первым русским послом.
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