Дипломат и куратор внешней разведки Владимир Николаевич Ламсдорф – глава российского МИД в 1900-1907 гг.

На долю Владимира Николаевича Ламсдорфа выпала нелёгкая задача – руководить МИДом Российской империи в эпоху "первой русской революции", как известно, активно поддерживавшейся врагами России извне. Это был поистине выдающийся дипломат, курирующий также и службу внешней разведки.

Родился Владимир Николаевич в родовитой остзейской дворянской семье, православной по вероисповеданию. Окончив сначала Александровский лицей, а затем (в 1862 году) Пажеский корпус, начал служить в IV Отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, занимавшемся вопросами благотворительности. С 1866г – служил в МИД: работал переводчиком, делопроизводителем Департамента внутренних сношений. Сопровождал канцлера князя Горчакова на Берлинский конгресс, а императора Александра III - на встречу с австрийским императором Францем Иосифом и германским Вильгельмом I. В 1879 г. пожалован в камергеры, в декабре 1879 года назначен управляющим литографией МИД, а с апреля 1881 года он — 2-й советник министра и член Комитета шифров (лично занимался шифровкой особо важных телеграмм).

В 1882—1896 годах Ламсдорф является учеником и ближайшим помощником министра иностранных дел Николая Гирса, занимая должность директора канцелярии министерства. Соответственно, как и Гирс, он до конца 1880гг придерживался германофильской ориентации. Но когда в 1890 году германский император Вильгельм II отказался возобновить тайный русско-германский "договор перестраховки", стал сторонником франко-русского союза.

С 1897 года он назначается товарищем (заместителем) министра иностранных дел Михаила Муравьёва и, по свидетельству современников, именно на Ламсдорфа была возложена большая часть всей работы МИД. Внёс серьёзный вклад в подготовку 1-й Гаагской мирной конференции, за что удостоился личной благодарности императора, а затем назначен сначала управляющим МИД (июнь 1900 г.), а затем (25 декабря 1900 г) министром иностранных дел. При этом новый министр был совершенным аскетом, жил в государственной квартире в здании министерства и отличался завидным трудолюбием, работая даже в выходные и праздники. Помимо развития системы МИД, он также занимался созданием через посольства резидентуры внешней разведки за рубежом.

Что касается политической линии, то Ламсдорф продолжил политику своего предшественника по расширению влияния России на Балканах и Дальнем Востоке, а также удерживая от распада Турцию. Следуя этой линии, проводил совместно с Австрией политику по подавлению народного движения в Македонии (император Николай II категорически выступал за подавление любых революционных движений), что ещё более увеличила отчуждение от России наиболее радикальных элементов славянства на Балканах.

На Дальнем Востоке Ламсдорф также продолжал политику своего предшественника Муравьёва. И с одной стороны способствовал неполному выводу российских войск из Маньчжурии вопреки договору с японцами 1902 года (что считают одной из причин Русско-японской войны 1904-1905гг., а с другой – выступал за достаточно умеренный курс дальневосточной политики, соглашение с Японией и мирное разрешение корейско-маньчжурского вопроса. После проигранной Русско-японской войны, России, как известно, удалось заключить достаточно умеренный мир с Японией. И хотя главную роль в переговорах историки отводят Сергею Витте, успех был бы невозможен без деятельного участия главы МИД Ламсдорфа.

Не забыта была и Европа. Так в октябре 1905 года после прекращения норвежско-шведской унии, Россия не только первой признала независимость Норвегии, но и установила с нею дипломатические отношения.

Особого упоминания заслуживает деятельность Ламсдорфа по противодействию революции в России. Ещё будучи 2-м советником главы МИД, он взаимодействовал со "Священной дружиной" – тайной монархической организацией, созданной после убийства Александра II для противодействия террористам. Уже будучи министром, во время революции 1905-1907гг Ламсдорф стремился объединить силы монархических режимов (в первую очередь – России и Германии) для совместного противодействия революционерам. В 1906 году он попытался наладить взаимодействие полицейских служб двух стран для пресечения доставки оружия революционерам в Россию. МИД делал также неоднократные представления правительствам Великобритании, Бельгии и других европейских стран, настаивая на установлении строгого таможенного надзора, который исключал бы отправку оружия. А императору Ламсдорф представил "Записки об анархистах" — секретный отчёт о тайных корнях революционного движения в России, находящихся за границей. В частности, там говорилось о крупной финансовой поддержке террористов в России со стороны еврейских банкиров Германии и США, в частности Джейкоба (Яков) Шиффа.

Надо ли удивляться, что Ламсдорфу этого не простили, и в мае 1906 года он по требованию "прогрессивных сил" был отправлен в отставку и заменён на более "демократичного" министра – Александра Извольского.

Умер Владимир Николаевич вскоре после этого – в марте 1907 года и похоронен был на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.