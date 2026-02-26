Карьерный дипломат из непростой семьи Воронцов Александр Романович – возглавлял российскую дипломатию в 1802-1805 гг.

Есть люди, казалось бы, самой судьбой предопределённые к дипломатической карьере. Александр Романович Воронцов происходил из весьма известной семьи. Его дядя Михаил Илларионович был вице-канцлером. Его брат Семен Романович– многолетним послом в Англии, а сестра – знаменитой княгиней Екатериной Романовной Дашковой - первой в мире женщиной, занявшей пост директора Академии наук. Другая сестра – Елизавета Воронцова и вовсе была одно время фавориткой великого князя Петра Фёдоровича (будущего императора Петра III) на которой тот даже собирался жениться, разведясь с женой Екатериной (будущей императрицей Екатериной Великой).

Воспитывавшийся вместе с младшим братом и сестрой в доме их дяди, Михаила Илларионовича Воронцова, Александр с юных лет готовился к дипломатической и политической карьере: вникал в ход европейских дел и был в курсе всех политических событий. Когда в 1758 году его дядя стал канцлером, молодой Воронцов отправился учиться во Францию, где его устроили в chevaux légeres — престижную гвардейскую часть легкой кавалерии, расквартированную в Версале. При этом молодой человек нанял себе нескольких учителей, обучаясь в том числе вещам практическим, чтобы знать Францию "не так, как наши господа ее знают, то есть спектакли и променады, но знать всю ее коммерцию".

Вскоре способный 20-летний юноша был назначен поверенным в делах в Вену, потом - полномочным послом в Голландию, а год спустя - посланником в Англию. Однако через два года был отозван обратно в Голландию, т.к. в Лондоне слишком близко сошёлся с представителями парламентской оппозиции, что могло иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Побывав во Франции, Воронцов познакомился с такими известными фигурами своего времени как Д’Аламбер и Вольтер.

Дальнейшим взлётом карьеры он обязан тому, что семья Воронцовых находилась в фаворе и при Елизавете Петровне, и при Петре III. Стал камергером, а в 1773-1794гг Александр Романович возглавлял Коммерц-коллегию, в 1779-1794 и 1801-1805 входил в Сенат. При этом не разделял активного внешнеполитического курса Екатерины II, полагая, что главное – обеспечить мирное экономическое развитие России. Воронцов был против предоставления торговых преимуществ исключительно Англии и подготовил договор о дружбе, торговле и мореплавании с Францией в 1786-1787гг. Считал обязанностью государства субсидировать развитие банковской системы и дворянского предпринимательства, а также поддержку торговли. Не поддерживал раздел Речи Посполитой. Резко конфликтовал с Потёмкиным. В итоге в 1794г из-за несогласия с курсом Екатерины II ушёл в отставку. Впрочем, позднее критиковал и политику Павла I, считая участие России во 2-й антифранцузской коалиции ненужной растратой людских ресурсов.

Любопытно отметить, что именно Воронцов, будучи президентом Коммерц-коллегии, приблизил к себе Александра Радищева – автора весьма полезного для России Таможенного тарифа, принятого в 1782г. Как и многие аристократы того времени, состоял в масонах (ложа "Урания", в которую входил и Радищев). А когда же Радищев написал своё знаменитое "Путешествие из Петербурга в Москву", принесшее ему славу "бунтовщика хуже Пугачёва", Воронцов был единственным, кто за него заступался, а потом помогал его семье.

Возвращение в политику и новый карьерный взлёт Воронцова состоялись по воцарении императора Александра I. Он становится идейным вдохновителем и членом законосовещательных органов при императоре – "Негласного комитета и Непременного совета, а с 1804г – министром иностранных дел. В 1802 году назначен государственным канцлером и главой Комиссии по составлению законов.

На фоне агрессии Наполеона проводил курс на сближение с Англией и Пруссией, в последней, впрочем, вскоре разочаровался, предпочитая союз с Австрией. При этом считал, что Россия должна до последней возможности сохранять во внешней политике свободу рук. Полагал, что России незачем стремиться войти в число ведущих морских держав, важнее иметь сильную сухопутную армию. А для противодействия Наполеону рекомендовал императору создать три крупные войсковые группировки – в Прибалтике, около г.Брест-Литовска и на границе с Молдавией. Также Александр Романович весьма содействовал разрыву с Наполеоном в 1803 году. Этому нельзя дать однозначную оценку: ведь сложись начатый Павлом альянс в Наполеоном, быть может, в 1812 году и воевать бы с ним не пришлось.

Кроме того, Воронцов оставил после себя большую библиотеку русских и иностранных книг, документов и рукописей. А его коллекция картин в усадьбе Андреевское, национализированная в 1917 году, составила основу Владимирской картинной галереи.