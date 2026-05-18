Первый глава советской дипломатии и Брестский мир Лев Давидович Троцкий – Народный комиссар по иностранным делам РСФСР в 1917-1918 гг., участвовавший в заключении Брестского мира

Лев Троцкий, которого одни считают гением, а другие – проклятием русской революции, был, несомненно, человеком незаурядным. Оратор, фанатик "мировой революции", фактический глава Октябрьского захвата большевиками власти (Ленин появился в Смольном почти в последний момент), создатель и первоначальный глава сколоченной железной рукой Красной Армии, автор ряда "революционных" ужасов и репрессий, оппонент Сталина в борьбе за власть… При этом одной из весьма заметных его ипостасей была роль главы советской дипломатии (наркоминдел) с 9 ноября 1917г по 13 марта 1918г. И как одна из главных фигур при заключении "похабного" Брестского мира.

Дальнейшие действия во многом определялись не столько дипломатическими талантами Троцкого, сколько ситуацией, в которую загнали себя большевики в процессе борьбы за власть. "Прекращение империалистической войны" было одним из главных их лозунгов, а целенаправленное разложение армии (как опоры власти царя, а затем – Временного правительства) взявшими всю полноту власти "солдатскими комитетами" (общим собранием определявшими, наступать, отступать или уйти домой, подчиняться офицеру или расстрелять его "за измену революции") сделало её фактически небоеспособной.

Поэтому уже на следующий день после взятия власти (8 ноября 1917г) был принят "Декрет о мире", призывавший все страны к "миру без аннексий и контрибуций". А свежесформированный Совнарком радиотелеграммой приказал и.о. главнокомандующего русской армией генералу Николаю Духонину обратиться к немцам с предложением прекратить военные действия и начать мирные переговоры. А когда тот не подчинился, его заменили бывшим прапорщиком Николаем Крыленко, после чего генерал был убит. 22 ноября телеграмма Ленина призвала солдат прекратить войну и "брататься" с немцами, что вызвало обвинения союзников в нарушении Россией договора от 5 сентября 1914 года, запрещавшего союзникам заключение сепаратного мира или даже перемирия. Германское же командование увидело в происходящем шанс, перебросив войска с Восточного фронта на Западный, нанести поражение союзникам до ожидаемого вскоре прибытия американских войск, и тем добиться более выгодного мира. И 27 ноября сообщило Ленину о готовности к мирным переговорам в Брест-Литовске.

Первая советская делегация прибыла в Брест-Литовск 2 декабря. Возглавлял её Адольф Иоффе, были там и такие известные большевики, как Лев Каменев и Григорий Сокольников. Итогом переговоров стало перемирие с 7 по 17 декабря.

4 декабря к переговорам присоединилась не признававшая советскую власть делегация опиравшейся на германские штыки Украинской Народной Республики, претендовавшей на часть польских и австро-венгерских земель. В итоге УНР заключила-таки сепаратный мир с немцами(который Троцкий не признал), обязавшись поставлять Центральным державам продовольствие и ресурсы в обмен на военную помощь против Советской России.

22 декабря советско-германские переговоры возобновились. Причём, формула "без аннексий и контрибуций" Центральные державы не устроила, зато они требовали на основе "права наций на самоопределение" отделить от России Польшу, Литву, Курляндию, Эсляндию и Лифляндию. Возглавивший советскую делегацию Троцкий был послан Лениным с целью максимально затягивать переговоры, в надежде, что вот-вот произойдёт революция в Германии и Австро-Венгрии, а там и Мировая революция, чему способствовала усиленная пропаганда большевиков.

18 декабря немцы предъявили "условия нового перемирия": по ним Центральные державы получали Польшу, Литву, часть Белоруссии, Украины, Эстонии и Латвии, а также Моонзундские острова и весь Рижский залив. Троцкий попросил 10-дневную паузу и отбыл в Петроград, где внутри партии разгорелась жёсткая борьба. Бухарин и его сторонники требовали прервать переговоры и начать против западных империалистов "революционную войну". Ленин говорил, что "для революционной войны у большевиков нет революционной армии" и предлагал соглашаться на германские условия ради сохранения у власти советского правительства. Троцкий же вообще придерживался линии "ни войны, ни мира" и заявлял: "Мир не подписываем, вону прекращаем, а армию демобилизуем".

Следующего заседания, назначенного на 29 января, не состоялось: 18 января Вильгельм II, получивший сведения о радиообращении большевиков к германским солдатам с призывом "убить императора и генералов и брататься с советскими войсками", потребовал тотчас же предъявить советской делегации ультиматум о принятии германских условий мира с отказом от прибалтийских областей до линии Нарва-Псков-Двинск. Германская армия 16 февраля 1918г возобновила наступление, взяв Минск, Киев, Гомель, Чернигов, Могилёв и Житомир. И в итоге 3 марта советская делегация подписала Брестскй мир на германских условиях:

Россия теряла Привислянские губернии с белорусским населением, Эстляндскую, Курляндскую и Лифляндскую губернии, а также Финляндию. Балтийский флод обязан был уйти с баз в Финляндии и Прибалтике.

Россия утрачивала Карскую и Батумскую области на Кавказе. От неё отторгалась Украина (советское правительство признавало УНР и прекращало с нею войну).

Россия обязывалась выплатить 6 млрд. марок репараций Германии, а также 500 млн золотых рублей "убытков в результате русской революции".

В итоге Россия теряла территорию, где проживало 56 млн. человек (1/3 населения европейской части Империи), 33% сельхозземель и до 48% собираемого хлеба, 26% железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, 73% железа и стали, 89% каменного угля, 90% сахара… Она лишалась 32% государственных доходов и 40% промышленного пролетариата, ради которого вроде как делалась революция.

Более невыгодного мира Россия не знала за всю историю своей централизованной государственности. Но можно ли винить в этом одного Троцкого? Вряд ли. Порочной была сама ставка большевиков на грядущую "мировую революцию", которая разом решит все проблемы. Порочной была проводимая ими несколько лет линия на развал армии, что лишало их способности к сопротивлению (как говаривал ещё Наполеон, "кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"). Не говоря уже о том, что именно "похабный" Брестский мир стал главным подтверждением распространённой версии, что Октябрьская революция совершалась большевиками на германские деньги. Он же исключил Россию из числа победителей в Первой Мировой войне, лишив её обещанных черноморских проливов и прочих оплаченных большой кровью преференций.

Впрочем, просуществовал Брестский мир недолго. Уже 13 ноября 1918г Центральные державы потерпели поражение, в Германии вспыхнула-таки революция, и тогда большевики по-быстрому мирный договор денонсировали. Что, конечно, укрепило позиции Ленина в большевистской партии. Но, с другой стороны, не избавило Советскую Россию от необходимости в течение ряда лет и ценой огромных жертв возвращать утраченное.