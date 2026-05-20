Первый наркоминдел СССР Георгий Васильевич Чичерин – Народный комиссар иностранных дел РСФСР и СССР в 1918-1930 гг.

Георгию Васильевичу Чичерину словно самой судьбой было суждено стать именно дипломатом. По семейной легенде дворянский род Чичериных происходил от некого "фряжского немца" (т.е. итальянца) Афанасия Чичерини, прибывшего на Русь при Иване III в свите его невесты Софьи Палеолог и служившего переводчиком и дипломатом. Что и определило профессиональный выбор многих его потомков. В имперском МИД работал отец Чичерина Василий Николаевич, да и сам Георгий с юности ориентировался на дипломатическое поприще.

Человеком будущий нарком был весьма образованным. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Знал множество языков: английским, французским и немецким владел в совершенстве. Изучал также турецкий, хинди, арабский и ирландский. А из древних – латынь, древнегреческий, иврит и санскрит. Кроме того, юный полиглот обладал феноменальной памятью, прекрасно играл на рояле и был одним из пропагандистов в России Вагнера, Моцарта и Ницше.

Казалось бы, для успешной карьеры Георгия, поступившего в 1898г на службу в МИД не было никаких препятствий. Но тут он проникся "левыми" идеями, которые в 1904г привели его в ряды РСДРП (фракция меньшевиков). В 1907 году в должности секретаря Заграничного центрального бюро РСДРП участвовал в Лондонском съезде.

Здесь проявилась ещё одна красивая черта будущего наркома. Получив в 1904г в наследство от брата отца имение Караул в Тамбовской губернии, дававшее немалый доход, он, сам живя более чем скромно, все средства отдавал партии. В том числе – поскольку Лондонский съезд обошёлся организаторам в 120 тыс. марок, именно Чичерин стал одним из его главных спонсоров, а кроме того, оплатил "прогонные" делегатам, добиравшимся в Лондон из разных стран – на общую сумму в 12 тыс. марок. Поступок человека, искренне отдающего всё на службу идее, а не собственному благу.

Чичерин тесно сотрудничал с французскими социалистами и британским рабочим движением. Стал членом Британской социалистической партии, а также одним из организаторов и секретарём Комитета помощи русским политкаторжанам и ссыльнопоселенцам. В период Первой Мировой войны принимал активное участие в антивоенной и благотворительной деятельности, за что даже арестовывался местной полицией.

После Февральской революции 1917г занимался переправкой политэмигрантов в Россию и антивоенной агитацией, за что 22 августа 1917 года был снова арестован британскими властями как "представляющий угрозу для общественной безопасности". Освобождён он был и смог выехать в Россию только в январе 1918 г - после того, как наркоминдел Троцкий лично заявил британскому послу, что никто из их граждан не будет выпущен из России, пока не освободят Чичерина. Прибыв в Петроград, уже 21 января был назначен заместителем наркома Троцкого и вступил в РКП(б). Именно ему довелось 3 марта 1918г подписывать позорный Брестский мир с Германией, подготовленный политикой его предшественников. А сразу после этого Троцкий, не имевший к дипломатии ни малейшего желания, с радостью передал Чичерину свою должность. С 13 марта Чичерин становится и. о. наркома иностранных дел, с 30 мая — полноценным наркомом.

Начинать новому наркому пришлось почти с нуля: многие служащие МИД ушли, не желая сотрудничать с большевиками, кадров не было, и многим пришлось заниматься лично самому. Новый нарком сам делал наброски дипломатической корреспонденции, сам же переписывал их набело, сам заклеивал конверты и даже сам чинил карандаши. Кстати, когда штат всё же худо-бедно набрали, Чичерин всё равно лично сам просматривал любую выходившую из наркомата бумагу и никогда не подписывал что-то, не прочитав и тщательно не изучив.

Именно Чичерину выпала почти непосильная задача - вывести Советскую Россию из международной изоляции, случившейся после Октябрьской революции и гражданской войны.

В 1920 г был заключён мирный договор с Эстонией – с взаимным отказом от каких-либо претензий.

В 1921г - договоры с Турцией, Ираном и Афганистаном. Да, по этим договорам национальным властям отдавалась вся российская собственность в этих странах (которую они и так забрали), но в ответ нам предоставлялись некоторые уступки. Например, договор с Ираном разрешал свободный ввод наших войск на его территорию в случае угрозы безопасности советских границ, чем воспользовался СССР, введя войска в августе 1941г.

В апреле 1922 года Чичерин возглавил советскую делегацию на Генуэзской конференции с участием более 30 государств, что было для Москвы реальным возвращением в международную политику. Там же Чичерин подписал с министром иностранных дел Германии Вальтером Ратенау Рапалльский договор, по которому обе стороны отказывались от возмещения каких-либо военных расходов и убытков, вводили режим наибольшего благоприятствования в торговых и хозяйственных отношениях. При этом Веймарская Германия (для которой это был первый справедливый договор после капитуляции в Первой Мировой) признавала национализацию немецкой частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование царских долгов.

В 1023г Чичерин возглавляет советскую делегацию на Лозаннской конференции, созванной для подготовки мирного договора с Турцией и установления режима Черноморских проливов.

Подписал договоры СССР с Турцией в 1925г и Ираном в1927г.

Таким образом, Чичерин пробыл наркомом иностранных дел сначала РСФСР, а затем СССР целых 12 лет – с 1918 по 1930г. При этом Сталин, зная Чичерина, как человека кристально честного и преданного общему делу, часто прощал ему вольнодумства, которое вряд ли спустил бы кому другому.

Например, в записке, оставленной Чичериным перед уходом в отставку своему преемнику, нарком в число "внутренних врагов" заносил… Коминтерн, по-прежнему бредивший "мировой революцией". Как писал Чичерин: "С 1929 г. положение стало совершенно невыносимым, это смерть внешней политики… Особенно вредными и опасными были коминтерновские выступления наших руководящих товарищей и всякое обнаружение контактов между аппаратом и компартиями" . Т.е. своими безответственными заявлениями коминтерновские вожди не только "подставляли" зарубежные компартии, как "агентов Кремля", но и торпедировали внешнеполитические шаги СССР.

Ещё одним "внутренним врагом" нарком объявлял… всесильную ГПУ: " Аресты иностранцев без согласования с нами вели к миллионам международных инцидентов, а иногда после многих лет оказывалось, что иностранца незаконно расстреляли, а нам ничего не было сообщено". Тоже верно: спецслужбы по иностранцам должны работать во взаимодействии с нашим дипломатическим ведомством.

И наконец: "Ужасное безобразие – наше радиовещание. Когда во время германских стачек наша радиостанция по-немецки призывает стачечников к борьбе, а немецких солдат к неповиновению, это нечто недопустимое. Никакие международные отношения при таких условиях невозможны ".

Тут тоже возразить нечего. Сталин и не возражал, а напротив, принимал критику Чичерина к сведению и даже защищал его от излишне радикальных "мировых революционеров", не раз попрекавших наркома дворянским происхождением.

При столь интенсивной работе Чичерин много болел, и в августе 1928 года просился в отставку по состоянию здоровья. Но Политбюро отказало, направив его на лечение в Берлин и назначив Литвинова исполняющим обязанности наркома. Вернулся Георгий Васильевич в Москву 6 января 1930 года. А 7 июля 1936 года скончался и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. При этом Чичерин не имел советских госнаград. Главная награда ему – наша память, как "отцу советской дипломатии". Каковым он фактически и являлся.