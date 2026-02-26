Министр эпохи перемен Сергей Дмитриевич Сазонов – глава российской дипломатии в 1910-1916 гг.

Одна из известных поговорок гласит: "Не дай Бог вам жить в эпоху перемен". А теперь представьте себе, каково не просто жить в эпоху радикальных перемен, но и быть при этом министром иностранных дел… Между тем, именно такая судьба выпала на долю Сергея Дмитриевича Сазонова, возглавившего российскую дипломатию накануне революции.

Родился будущий глава МИД 29 июня 1860 года в родительском имении на Рязанщине, и даже одно время подумывал о духовной карьере. Однако, закончив Александровский лицей, выбрал карьеру дипломатическую. В 1883 году он поступил на службу в МИД, а в 1890 году уже был вторым секретарём посольства в Лондоне.

В 1894 году Сергей Дмитриевич – секретарь российской миссии в Ватикане, что весьма важно, учитывая большое число католиков на польских землях Российской империи. Там он 10 лет проработал под руководством Александра Извольского – будущего главы МИД, что, разумеется, способствовало будущей карьере молодого дипломата.

Следующим назначением Сазонова в 1904 году была должность советника посольства в Лондоне, благо английская среда была уже ему знакома. Служит он под руководством посла Александра Бенкендорфа – большого поклонника всего английского.

22 октября 1904 года случился т.н. Гулльский инцидент, когда идущая на Дальний Восток воевать с японцами эскадра адмирала Зиновия Рождественского обстреляла английские рыболовные суда, что едва не вызвало войну. Нашим дипломатам, и Сазонову в том числе, пришлось приложить немалые усилия, чтобы погасить конфликт, и подписать 12 ноября в Санкт-Петербурге временное соглашение. Ещё одни очень сложные переговоры с британским министром иностранных дел Генри Лансдауном пришлось вести Сазонову по поводу англо-тибетского договора, нарушавшего обещание Англии не вторгаться в Тибет и не вмешиваться в его внутренние дела.

Далее, в 1906 году, снова была служба в Ватикане – в качестве министра-резидента при папе римском, а год спустя Сергей Дмитриевич получил "генеральский" чин действительного статского советника.

После скандальной истории с главой МИД Извольским, по собственной инициативе затеявшим тайное соглашение с Австрией, которая в итоге, обманув Россию, присоединила к себе славянскую Боснию (это получило название "дипломатической Цусимы России"), возмущённое самоуправством правительство Столыпина потребовало полного контроля над МИД и замены ряда руководящих кадров. Извольский был отправлен в отставку. Что же касается Сазонова, который считался "человеком Столыпина" (тем более, что жёны их были родными сёстрами), то 4 сентября 1910 года он был назначен управляющим МИД Российской империи, а 8 ноября того же года – новым главой МИД. Сазонов оставался во главе российской внешней политики и после трагической гибели Столыпина. Он вполне сработался с новым премьером Владимиром Коковцовым, хотя периодически и критиковал его за нежелание прислушиваться к советам профессионалов.

А дальше была Первая Мировая война, и Сазонов, который уже с зимы 1913-1914гг. считал войну неизбежной, демонстрировал в военное время исключительную твёрдость, что объяснялось в том числе доверием к нему императора и доверительными отношениями с главнокомандующим – вел.князем Николаем Николаевичем. Наш МИД столкнулся с явным намерением англичан и французов втянуть Россию в войну, чтобы она оттянула на себя удар германской и австрийской армий. При этом возможный прорыв России к черноморским проливам, (а это было давней мечтой и целью Сазонова) Англия считала бы своим поражением. Всё, что мог сделать в такой ситуации Сазонов – это подталкивать англичан к скорейшему вступлению в войну, что и удалось.

Именно Сазонов летом 1914 года был одним из идеологов русской мобилизации (что стало для Германии casus belli ), понимая важность франко-русского союза и то, что борьба за первенство в континентальной Европе идёт снова между Францией и Германией. При этом он вёл напряжённые переговоры с германским послом Фридрихом фон Пурталесом, (с которым его связывали весьма дружеские личные отношения), ставя условием прекращения Россией мобилизации изъятие из австрийского ультиматума Сербии (после убийства сербскими террористами австрийского эрцгерцога Фердинанда) всё, нарушающее суверенитет Сербии. На что ни Германия, ни Австрия, конечно, пойти не могли. В итоге Сазонов добился того, что первой войну объявила нам Германия, а не наоборот. Именно Сазонов принял 1 августа 1914 года от германского посла ноту об объявлении войны.

Сазонов являлся противником военного министра Сухомлинова, которого обвинял в лживых "оптимистических" докладах императору. Не поддерживал он и назначение Николаем II самого себя главнокомандующим, считая, что отсутствие императора в столице в критической ситуации может привести к катастрофе. Что в итоге и произошло.

Сазонова не любили радикалы как "справа", так и "слева". Первые считали его западником и масоном, зависимым то от Германии, то от Англии. Вторые не могли простить министру его жёсткую защиту самодержавия. И вот 7 июля 1916 года Сазонов был отправлен в отставку, формально – за его настойчивость в вопросе о предоставлении независимости Польше. Но среди причин назывались также его приверженность Антанте и тенденцию к соглашениям с "Прогрессивным блоком" Госдумы. Последний, кстати, воспринял замену Сазонова, жёстко боровшимся против революционного движения и думской оппозиции Борисом Штюрмером как "вызов общественному мнению".

После увольнения Сазонов был назначен 12 января 1917 года послом в Англию, но уехать туда не успел – грянула февральская революция. К изменениям после февраля 1917г года Сазонов поначалу отнёсся со сдержанным одобрением, хотя и категорически выступал против отречения Романовых. Новый министр Милюков вроде бы подтвердил его назначение послом в Лондон, но Сергей Дмитриевич с отъездом не торопился. И новый "временный канцлер" Терещенко отправил его в отставку окончательно.

К этому времени в революции Сазонов разочаровался окончательно. После октября 1917 года активно участвовал в Белом движении, входил в состав Особого совещания при главнокомандующем Юга России генерале Антоне Деникине и являлся министром иностранных дел теневого правительства А.В.Колчака и А.И.Деникина. После Гражданской войны жил в эмиграции. Умер в ночь с 23 на 24 октября 1927 года в Ницце, где и похоронен на русском кладбище Кокад.