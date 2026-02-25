Канцлер из Диканьки Кочубей Виктор Павлович – возглавлял российскую дипломатию в 1800-1801 гг.

Фамилию Кочубей мы знаем хотя бы из пушкинской Полтавы. Генеральный писарь запорожского войска вместе с сотником Искрой письмом предупредил Петра Первого, что гетман запорожский Иван Мазепа готовит измену. Пётр информации не поверил, ибо Мазепе доверял, к тому же заподозрил личный интерес Кочубея – Мазепа соблазнил его 15-летнюю дочь, которая к тому же приходилась гетману крестницей. В итоге Кочубея и Искру выдали Мазепе, и они были казнены. И лишь затем, когда измена гетмана всё же состоялась, раскаявшийся Пётр называл Кочубея не иначе как "мужем честным, славныя памяти".

Виктор Павлович Кочубей тому Кочубею приходился правнуком, однако ни статуса, ни богатств предка не унаследовал. Родился он 11 ноября 1768 года в усадьбе Диканька (той самой, воспетой Гоголем) под Полтавой в семье малороссийского дворянина Павла Васильевича Кочубея. И, возможно, так и прожил бы жизнь в провинции, если бы не приходился племянником самому Александру Безбородко – гениальному дипломату и правой руке императрицы.

При его содействии мальчик в семь лет попал в столичный частный пансион, а на следующий год его записали в лейб-гвардии Преображенский полк. Записывать детей с малолетства в полки было принято у дворян: мальчик рос, формально числясь на службе, но в отпуске, и к совершенным годам выслуживался в офицеры. Окончив пансион, Виктор был направлен дядей доучиваться в Женеву, а затем тот определил его на дипломатическую службу.

В 1784 году Виктор Кочубей, недолго послуживший адъютантом самого Потёмкина, направлен служить в дипломатическую миссию в Швеции, попутно продолжая образование в Уппсальском университете. Вернувшись в Россию, попал в свиту Екатерины, принимал участие в её знаменитой поездке в Крым. В 1788 году Виктор отправился на службу в Лондон, а в 1791 году даже, несмотря на запрет дяди, посетил охваченный революцией Париж.

Вернувшись в Россию, Виктор подружился с будущим императором Александром Павловичем, но уже 11 октября того же года на 5 лет был направлен в Стамбул – контролировать соблюдение турками недавно подписанного Ясского мирного договора, в подписании которого в 1791 году лично участвовал.

Тем временем в Петербурге сменилась власть – Екатерина умерла, и на престол взошёл Павел. Но Безбородко, в отличие от многих деятелей екатерининской эпохи, своё положение сохранил, что позволило его племяннику не только вернуться в Петербург в октябре 1798 года, но и стать вице-президентом Коллегии иностранных дел, в 30 лет получить генеральский чин действительного тайного советника, а через год – ещё и графский титул.

Как дипломат Кочубей придерживался "национальной системы, основанной на пользе России" и желал, чтобы "все державы дорожили её дружбой". Поэтому негативно относился к территориальным приращениям.

Но в 1799 году блестящая карьера Виктора Павловича рухнула: его покровитель Александр Безбородко умер, а императору вздумалось женить Виктора на своей любовнице Анне Лопухиной, от чего тот отказался и быстро женился на Марии Васильчиковой. За что был отослан в деревню, оттуда уехал за границу и вернулся только после смерти Павла.

Когда на престол взошёл его друг Александр Павлович, Кочубей стал президентом Коллегии иностранных дел, сенатором и членом т.н. Негласного комитета, представлявшего собой ближний круг императора. В Негласном комитете Виктор Павлович отстаивал необходимость отмены крепостного права, но считал, что освобождать крестьян без земли нельзя. В этот же период ему удались два важных для России дела. Именно Кочубей добивался выделения денег на развитие Одессы и Причерноморья. И именно он заметил и начал продвигать будущего знаменитого реформатора александровской эпохи Михаила Сперанского. При этом в области политических преобразований Кочубей выступал сторонником разделения властей, но при сохранении незыблемости самодержавия.

Будучи убеждённым англофилом, Кочубей критически оценил Тильзитский мир и просил об отставке, которую получил только после четвёртого обращения к императору. Проведя три года в Европе, Виктор Павлович в 1810-м году вернулся в Россию, продолжив работать со Сперанским. Во время войны 1812 года содействовал назначению Кутузова главнокомандующим. Сам при этом занимался восстановлением освобождённых территорий, а в 1813 году возглавил Центральный комитет по управлению германскими землями. Ему предлагали пост посла в Англии, но Кочубей отказался, ибо считал, что нельзя покидать Россию в такое сложное время.

Вернулся на службу он только при новом императоре Николае Павловиче, очень ценившего опытного дипломата и бывшего министра. В 1827 году Кочубей был назначен председателем Государственного совета и Комитета министров, а когда император отбывал в армию, именно он руководил тайным комитетом по управлению внутренними делами империи. При этом от либерализма молодых лет не осталось и следа: менять что-либо в государственном устройстве Виктор Павлович уже не хотел. К этому времени относится составление Кочубеем ряда развёрнутых "записок" императору, где он, в частности, предлагал разделить власть судебную и полицейскую, введя институт "мировых судов". В 1831 году Кочубей был возведён в княжеское достоинство, а в 1834 году стал канцлером, т.е. достиг высшего звания по Табели о рангах.

Скончался Виктор Павлович в ночь со 2 на 3 июня 1834 года от стенокардии на руках у своей жены. Как описал это событие в своём дневнике Александр Пушкин, "царь был неутешен, новые министры повесили головы".