Несгибаемый "Мистер НЕТ" Вячеслав Михайлович Молотов – Народный комиссар иностранных дел СССР в 1939-1946 гг., министр иностранных дел СССР в 1946-1949 и 1953-1956 гг.

Мы знаем Вячеслава Михайловича Молотова как одного из старейших большевиков, соратника и верного сторонника Сталина. Но помимо всего этого, он являлся ещё и министром иностранных дел в тяжелейший для страны период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы, когда дело едва не дошло до войны СССР со своими вчерашними союзниками.

Отличительной чертой Молотова помимо жёсткой защиты интересов СССР, за которую в ООН ему и приклеили прозвище "Мистер НЕТ", была его фантастическая работоспособность. Британский премьер Уинстон Черчилль писал о нём: " Я не видел человека, в котором более полно была бы представлена современная концепция робота ". А от своих старых товарищей по партии он за свою усидчивость и упорство получил ещё в начале карьеры шутливое прозвище "каменной задницы". Однако, когда журналист Феликс Чуев, часто общавшийся с ним и издавший книгу "Сто сорок бесед с Молотовым", спросил у него " Верно ли говорят, что Ленин сам называл вас "каменной задницей? ", Молотов в ответ лишь рассмеялся: " Знали бы они, как Ленин других называл!"

Своего предшественника Максима Литвинова Молотов сменил на посту наркома иностранных дел 3 мая 1939г, сохраняя при этом должность председателя Совнаркома СССР. Уже было ясно, что литвиновская политика создания "системы коллективной безопасности" провалена по вине Запада, и теперь задача дипломатии – максимально оттянуть открытое столкновение с Гитлером.

Молотов ожидаемо начал с кадровых вопросов: 4 мая была арестована группа ближайших к Литвинову сотрудников (самого его не арестовали), и на их место пришли новые люди. В частности – будущий министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. После срыва англо-франко-советских переговоров 1939 года в Москве, именно Молотов подготовил заключение Договора о ненападении с Германией (т.н. "пакт Молотова-Риббентропа"), ратифицированный 31 августа 1939г. А 28 сентября 1939 года – ещё и советско-германский договор "О дружбе и границе". Итогом чего стало присоединение к Украинской ССР и Белорусской ССР населённых украинцами и белорусами восточных воеводств разгромленной Польши (большинство этих земель было ранее отторгнуто от Советской России при агрессии Пилсудского в 1919-1920гг), а Виленский край с Вильнюсом был передан тогда ещё независимой Литве.

Затем была советско-финская война, ставшая неизбежной после срыва переговоров с участием Молотова об изменении границы (СССР предлагал обмен прилегающих к Ленинграду районов Карелии на втрое большую территорию, но финны не согласились). Войну эту Молотов 29 марта 1940 года охарактеризовал её как " столкновение наших войск не просто с финскими войсками, а с соединёнными силами империалистов", что, принимая во внимание широкую поддержку финнов Германией, Англией и Францией, а также десятки тысяч сражавшихся на их стороне европейских "добровольцев", было правдой.

Договориться с немцами, чтобы оттянуть войну, у Молотова, прибывшего в Берлин в середине ноября 1940г не получилось – СССР никак не могло устроить присутствие немецких войск в Румынии и Финляндии и перспектива ввода их в Болгарию. Зато 5 апреля 1941 года (за сутки до начала германской агрессии против Югославии) с нею был подписан договор о дружбе и ненападении. И, конечно, важным достижением наркома Молотова следует отнести пакт о ненападении с Японией (принимал непосредственное участие в этих дипломатических действиях), который, возможно, позволил СССР в Великую Отечественную избежать войны на два фронта, переключив активность японцев на борьбу с США.

Тем не менее, 6 мая 1941 года Молотов, который неоднократно говорил о том, как трудно ему совмещать дипломатическую работу с должностью председателя СНК, стал заместителем председателя СНК, а должность председателя занял лично Сталин, что накануне приближающейся войны было вполне логично. И именно Молотов 22 июня 1941 года выступил по радио с исторической речью " Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами ."

Разумеется, дипломатическая деятельность Молотова во время войны была сосредоточена на налаживании отношений с союзниками по будущей антигитлеровской коалиции и получении от них помощи. Уже 12 июля он и английский посол Криппс подписали советско-британское соглашение о совместных действиях в войне против Германии. При этом налаживалось сотрудничество с правительствами в изгнании (находившимися в Лондоне) оккупированных Гитлером стран – Бельгии, Норвегии, Польши, чехословакии и др.

В конце мая – начале июня 1942г нарком совершил весьма рискованный перелёт через линию фронта и занятую немцами территорию с посадкой в Шотландии. 26 мая в Лондоне был подписан англо-советский союзный договор, причём британский премьер Уинстон Черчилль весьма высоко оценил проявленные наркомом в ходе переговоров "мудрость и понимание". Затем состоялся также достаточно рискованный перелёт в США и переговоры в Белом Доме. Затем – возвращение в Лондон и ещё одни переговоры. По итогам своей миссии 16 августа 1942 года Молотов был повышен до первого заместителя председателя СНК.

Молотов, как глава МИД, принимал самое активное участие в заложивших основы послевоенного мироустройства Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской международных конференциях. А также участвовал в конференции в Сан-Франциско, где была создана ООН. Он возглавлял советские делегации на большинстве сессий Совета министров иностранных дел с участием СССР, США, Великобритании, Франции и Китая. Участвовал в Парижской конференции 1946г, где активно защищал территориальные интересы Албании, Болгарии и Югославии. Когда 19 марта 1946 года СНК был преобразован в Совет министров, Молотов остался первым заместителем его председателя.

Как глава МИД, Молотов часто выезжал в США для участия в работе ООН, где из-за своей твёрдой позиции по защите интересов СССР и частого использования права "вето" как раз и получил прозвище "Мистер НЕТ" (впоследствии, кстати, это же прозвище приклеили к молотовскому выдвиженцу Андрею Громыко).

Проблемы у Молотова начались 9 января 1949 года, когда была арестована обвинённая в "связях с еврейскими националистами" жена Молотова Полина Жемчужина, ранее (28 декабря 1948г) исключённая из партии. История весьма спорная, и есть основания полагать, что главный удар через жену наносился именно по Молотову, который через 2 месяца после ареста жены был освобождён от должности министра иностранных дел и потерял большую часть своего влияния. На это указывает и тот факт, что на следующий день после похорон Сталина 10 марта 1953г по приказу Лаврентия Берии Жемчужина была не только возвращена из ссылки, но также реабилитирована и восстановлена в партии, причём срок ссылки ей зачли в партийный стаж.

Тогда же состоялось возвращение во власть самого Молотова: он снова был назначен министром иностранных дел и одновременно первым заместителем председателя Совмина. И, разумеется, оказался втянут в борьбу элит за "сталинское наследство". В июне 1953г он поддержал Маленкова и Хрущёва по вопросу ареста Берии, которого, как самую сильную фигуру в элите опасались все. Потом - в 1954—1955гг поддержал Хрущёва в его противостоянии с Маленковым. Однако затем начались расхождения и с Хрущёвым: Молотов возражал против полного вывода советских войск из Австрии, критиковал попустительство антисоветским заявлениям руководства Югославии. Не соглашался с форсированным освоением Целины (куда бросалась вся техника и ресурсы при том, что в пребывавших в разрухе центральных русских регионах люди порой пахали на себе). Категорически был не согласен с передачей Хрущёвым Крыма Украинской ССР.

В марте 1956г в Тбилиси прошёл ряд разогнанных войсками манифестаций с требованием "Долой Хрущёва!" и "Молотова – во главу КПСС!". После чего 1 июня того же года Вячеслав Михайлович под предлогом неправильной югославской политики был отставлен от должности министра иностранных дел.

Открытое противостояние Молотова с Хрущёвым состоялось в 1957 году, когда он возглавил т.н. "антипартийную группу", объединившись с Маленковым и Кагановичем. Их поддержал Президиум ЦК, такие известные представители руководства, как Ворошилов, Булганин, Шепилов, Сабуров, Первухин и др. Хрущёва обвиняли в упразднении "коллективного руководства" (фактически – в узурпации власти) и хозяйственных просчётах, предлагая перевести его в министры сельского хозяйства, а пост первого секретаря передать Молотову. Как известно, это не удалось: Хрущёв оперативно собрал Пленум ЦК, на котором "антипартийная группа" оказалась в меньшинстве. Последовали репрессии к её участникам. В частности, Молотова сняли со всех постов, вывели из Президиума ЦК и из самого ЦК, и в том же году переименовали три города, названные ранее в его честь.

Последним дипломатическим постом Молотова (демонстративно-унизительным для бывшего наркома) была в 1957г должность посла СССР в Монголии. Затем (в 1960-1061гг) он руководил советским представительством при МАГАТЭ в Вене. Но в октябре 1961 года на XXII съезде КПСС (где Хрущёв пообещал построить в СССР коммунизм к 1980 году) Молотов вместе с Кагановичем и Маленковым были объявлены персональными виновниками "сталинских репрессий". После чего в ноябре Молотова отозвали из Вены, сняли с должности и исключили из партии, а два года спустя отправили на пенсию.

Больше всего Молотов переживал исключение из партии и забрасывал Комитет партийного контроля просьбами о восстановлении, в материальном плане не прося для себя ничего. Жил при этом более чем скромно на выделенной некогда Совмином маленькой деревянной даче в Жуковке. До девяноста лет ездил в поликлинику на электричке и всегда там сидел в общей очереди, отвергая любые предложения пропустить его без очереди. В партии его восстановили только в 1984г (т.е. после смерти Хрущёва, Брежнева и Андропова), да и то по-тихому, без информации в партийной печати. При этом по партстажу 1906 года именно Молотов оказался самым старым членом КПСС.

Своих убеждений – что в отношении жены, что в отношении Сталина - Молотов не поменял до конца жизни. И даже в последние годы жизни за столом неизменно провозглашал три тоста: "За товарища Сталина!", "За Полину!" (покойную жену) и "За коммунизм!" Уже одно это свидетельствует, что конъюнктурщиком Вячеслав Михайлович никогда не был.

Молотов прожил до 96 лет, хотя перенёс за свою жизнь 7 инфарктов миокарда. Но в июне 1986г он был госпитализирован в Кунцевскую больницу, где умер и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Что интересно, когда после похорон вскрыли завещание Молотова, на его сберкнижке оказалась смешная сумма в 500 рублей.