Материалы по тегу «Русский флот» АудиолекцияРИА НовостиИстория первого русского флота: Азовские походы Петра IАудиолекцияРИА НовостиМолодой русский флот против шведской армады. Северная война за БалтикуАудиолекцияРИА НовостиАрктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океанаАудиолекцияРИА НовостиИспытание льдами. История освоения Северного морского путиАудиолекцияРИА НовостиМаневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжегАудиолекцияРИА НовостиТактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османовАудиолекцияРИА НовостиБлокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к мируАудиолекцияРИА НовостиПервые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходствеАудиолекцияРИА Новости"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищемСтатьяБюст флагману флота 2-го ранга И.К.КожановуСобытиеВ Санкт-Петербурге родился флотоводец и государственный деятель Николай МордвиновСобытиеПобеда в морском бою у острова ЭзельСобытиеРодился русский флотоводец, адмирал Павел НахимовСобытиеДень работников морского и речного флотаСобытиеВ состав Черноморского флота вошел первый в мире подводный минный заградитель «Краб»СтатьяФрегат «Орел»12 Популярное