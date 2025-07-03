На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.

Почему самобытные "кочи" были лучше своих предшественников – "лодий" и карбасов. Как поморы доходили до Новой Земли, полуострова Таймыр и архипелага Шпицбергена. По какой причине Иван Грозный приказал основать первый город-порт Архангельск, и с какими целями в 1693 туда приезжал Петр I. Как появился Мангазейский морской ход, и зачем Семен Дежнев вместе с Федором Поповым отправились в экспедицию к реке Погыча.