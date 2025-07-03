К концу XVII века Русское царство было практически отрезано от морской торговли — русскому государству грозила участь стать нищей периферией. Все удобные гавани уже были заняты, выйти к морю можно было только силой. Но ни верфей, ни образованных корабельных мастеров, ни офицеров и матросов у России не было. Решать эту проблему выпало Петру I.

Кто построил для царя Потешную флотилию на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Как поездка Петра к Белому морю чуть не закончилась трагедией, и какого успеха он добился в Архангельске. Почему центром кораблестроения царь выбрал Воронеж, а основой первой русской флотилии — галеру? Какие задачи Петр I ставил перед Великим посольством, и почему в Европе он инкогнито работал простым плотником. Насколько масштабным был азовский "проект" Петра, почему первый русский флот просуществовал всего чуть более 10 лет, и как второй Азовский поход царя заложил основу будущей военно-морской мощи России.