Зачем русские казаки ходили в арктические плавания, и что Беринг искал на Камчатке. Кто рискнул отправить в Северный Ледовитый океан китобойный пароход, и как на освоение Северного морского пути повлиял адмирал Макаров. Откуда на Чукотском море взялся "Летучий голландец", и когда для судоходства во льдах начали использовать атомную энергию.

В экспедиции по водам Северного Ледовитого океана на деревянных кочах плавали казак Семён Дежнёв и купец Федот Попов. Ещё до того, как среди льдов прошёл первый в мире арктический ледокол "Ермак", в опасные путешествия по северным морям отправлялись и на пароходах. Сегодня по Северному морскому пути в Сибирь и на восток регулярно проходят целые караваны грузовых кораблей во главе с атомными ледоколами — младшими братьями первых в мире атомоходов "Ленин" и "Арктика".