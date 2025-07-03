Первые пароходы Российской империи. Как начиналась революция в судоходстве
В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты же, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все.
Когда на Волге появились пароходы-дворцы, и какие воспоминания о своем путешествии на пароходе оставил Антон Чехов. "Кавказ и Меркурий" и "Русское общество пароходства и торговли" — как коммерсанты развивали частное пароходство в России. "Переворот", "Баян", "Володарский" и "Спартак" — какими были самые известные пароходы легендарного Сормовского завода. Почему имея привилегию на строительство, первый пароход в России построил Чарльз Берд, а не Роберт Фултон? И какие известные люди, помимо Александра Пушкина, стремились прокатиться на новом судне.
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Гангутское сражение. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Чесменское сражение. Памятные даты военной истории России