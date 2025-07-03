В 1815 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый пароход в России. Военные встретили чудо-судно с недоверием, простой народ был в ужасе. Коммерсанты же, сразу разглядев огромный потенциал новинки, бросились основывать пароходства. По всей стране, стремясь обеспечить спрос, создавали новые заводы и верфи. Пароходы изменили все.

Когда на Волге появились пароходы-дворцы, и какие воспоминания о своем путешествии на пароходе оставил Антон Чехов. "Кавказ и Меркурий" и "Русское общество пароходства и торговли" — как коммерсанты развивали частное пароходство в России. "Переворот", "Баян", "Володарский" и "Спартак" — какими были самые известные пароходы легендарного Сормовского завода. Почему имея привилегию на строительство, первый пароход в России построил Чарльз Берд, а не Роберт Фултон? И какие известные люди, помимо Александра Пушкина, стремились прокатиться на новом судне.