Пока Европу захватывал Наполеон, на юге в атаку вновь устремились турки: Россия вела войну на два фронта. Почему русские владения в Чёрном море вновь защищали балтийские корабли. Как тактические приемы Фёдора Ушакова помогали Сенявину и Грейгу громить турок в Средиземном море. И почему на этот раз Черноморский флот не добыл ярких побед.

Почему Египетский поход Наполеона сделал Россию и Турцию союзницами? В чем расходились взгляды императоров Павла I и Александра I на развитие русского флота? Почему русским кораблям не удалось прорваться к Константинополю через проливы Босфор и Дарданеллы? Как Дмитрий Сенявин и Алексей Грейг смогли разбить турок в Дарданелльском и Афонском сражениях? Почему турецкие крепости Анапа и Варна стали главными целями Черноморского флота?