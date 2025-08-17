Родился русский флотоводец, адмирал Павел Нахимов

5 июля 1802 года родился русский флотоводец, адмирал Павел Нахимов

В 1815 году Нахимов поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге, где был одним из лучших гардемаринов. Через семь лет он совершил кругосветное плавание под руководством Михаила Лазарева. Через одиннадцать — получил назначение на новый 74-пушечный линейный корабль «Азов», на котором в составе англо-франко-русской эскадры принял участие в знаменитом Наваринском сражении.

Дальнейшая биография Нахимова была связана с Черным морем и Севастополем. Во время Синопского сражения его эскадра уничтожила 15 кораблей противника, подавила все батареи. С первых дней осады Севастополя Нахимов стал одним из руководителей и настоящей душой обороны. Этими событиями он навсегда вписал свое имя в историю.