К очередной войне с османами Россия успела построить новый, Черноморский флот. Как Севастопольская эскадра Фёдора Ушакова раз за разом разбивала османскую армаду. Какие задачи были у особой русской гребной флотилии в Днепро-Бугском лимане. И почему после боя в Керченском проливе турки больше не искали сражений с русскими черноморскими кораблями.

Для чего Григорий Потёмкин пригласил иностранцев Джона Пола Джонса и Карла Нассау-Зигена командовать русскими флотилиями в лимане? Атака по вражеским флагманам, резервные соединения и бой с марша — какие тактические приёмы использовал Фёдор Ушаков? Как русский флот смог победить турок у острова Фидониси (Змеиный), и в Керченском проливе, и у мысов Тендра и Калиакрия? Как эскадра Ушакова захватила в плен турецкого адмирала? И почему после войны черноморские корабли великого русского флотоводца оказались в союзе с османами и отправились сражаться с французами в Средиземное море?