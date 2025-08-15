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Победа в морском бою у острова Эзель
4 июня 1719 года произошла победа в морском бою у острова Эзель (Саарема) – впервые русский парусный флот разгромил шведов в открытом море без абордажа.
«Добрым почином Российского флота» назвал Эзельский бой Петр I и выпустил золотую медаль для раздачи офицерам кораблей-победителей
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Другие события в этот день
Открыто первое в Петербурге специальное здание для цирковых представлений
4 июня 1822 года открыто первое в Петербурге специальное здание для цирковых представлений – первый цирк
4 июня∙1822 год
Заложено старейшее здание Санкт-Петербурга — Домик Петра I
4 июня 1703 года было заложено старейшее здание Санкт-Петербурга — Домик Петра I Небольшой деревянный дом был возведен солдатами-плотниками всего за несколько дней. Его местоположение выбирал сам Петр I. Из окон здания недалеко от Троицкой площади были видны стратегически важные объекты — водные просторы, окружающая местность, бастионы и крепости. Первая деревянная защитная галерея вокруг дома была возведена по указу императора в 1723 году, а в 1844 году она была заменена на каменную. В 1930 году Домик Петра I стал музеем. До наших дней он сохранился практически в первоначальном виде.
4 июня∙1703 год
Император Александр II утвердил устав Русского исторического общества
4 июня 1866 года император Александр II утвердил устав Русского исторического общества Первым председателем общества стал академик, член Государственного Совета князь Петр Вяземский. В качестве почетного члена при обществе состоял будущий император Александр Александрович. Русское историческое общество было основано в Санкт-Петербурге в марте 1866 года, став первым научно-историческим обществом, которое обратило внимание на ранее неизученные документы, касающиеся отечественной истории, преимущественно послепетровской эпохи.
4 июня∙1866 год
Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале
4 июня 1705 года Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале. А началось всё в 1696 году, когда Демидов построил под Тулой чугуноплавильный завод. Он поразил своим мастерством царя. Никита развернул строительство новых заводов на Урале, за что вскоре Пётр I даровал Демидовым дворянское звание. Сын Демидова Акинфий продолжил строительство заводов. К середине XVIII века Демидовы имели свыше 30 заводов. Их семью справедливо считают одними из основоположников горно-металлургической промышленности России.
4 июня∙1705 год
Вышел в свет первый номер журнала «Крокодил»
4 июня 1922 года вышел в свет первый номер журнала «Крокодил» Его история начиналась в «Рабочей газете». В каждом номере были карикатуры и фельетоны. Само собой напрашивался выпуск специального сатирического приложения, которое бесплатно высылалось бы подписчикам газеты. С 4 июня 1922 года и начало выходить это приложение. Через несколько месяцев, 27 августа 1922 года, вместо приложения № 13 читателям доставили первый номер журнала «Крокодил». Он быстро стал главным юмористическим изданием страны. Авторитет «Крокодила» и интерес к нему во многом определялись и теми авторами, которые печатались на его страницах.
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В СССР на экраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль»
4 июня 1962 года в СССР на экраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль»
4 июня∙1962 год
Истребитель МиГ-17 пролетел под новосибирским Коммунальным мостом
4 июня 1965 года истребитель МиГ-17 пролетел под новосибирским Коммунальным мостом (фото: реконструкция). Аса Привалова пожурили за чкаловщину
4 июня∙1965 год
К Москве подошел хан Казы-Гирей, но крымцев отогнали и разбили
4 июня 1591 года к Москве подошел хан Казы-Гирей, но крымцев отогнали и разбили. В честь победы основан Донской монастырь
4 июня∙1591 год