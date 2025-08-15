Победа в морском бою у острова Эзель

4 июня 1719 года произошла победа в морском бою у острова Эзель (Саарема) – впервые русский парусный флот разгромил шведов в открытом море без абордажа.

«Добрым почином Российского флота» назвал Эзельский бой Петр I и выпустил золотую медаль для раздачи офицерам кораблей-победителей