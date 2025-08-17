День работников морского и речного флота

6 июля — День работников морского и речного флота

Профессиональный праздник гражданских специалистов водного транспорта был учрежден 1 октября 1980 года. Первое празднование выпало на воскресенье, 5 июля 1981 года. До этого работники морского торгового флота, включая моряков, не имели своего специального Дня.

Сегодня система водного транспорта России играет значительную роль. Сеть внутренних водных путей нашей страны — одна из самых протяженных в мире и составляет более 100 тысяч километров. Усилиями многих поколений флот России успешно конкурирует на водных просторах мира с другими морскими державами.