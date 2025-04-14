В Ленинграде начали выпуск первого портативного радиоприёмника с проводным дистанционным управлением «Фестиваль»

6 июля 1957 года в Ленинграде начали выпуск первого портативного радиоприёмника с проводным дистанционным управлением «Фестиваль».

Он был назван в честь VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1957 года. «Фестиваль» впервые в СССР был оснащён системой проводного дистанционного управления.

Вскоре ленинградский радиоприёмник стали демонстрировать на международных выставках и экспортировать за границу, а сейчас его можно приобрести у коллекционеров.