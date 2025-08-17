На 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР было избрано первое советское правительство

6 июля 1923 года на 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР было избрано первое советское правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичом Лениным. В этот же день были приняты проекты первой Конституции и герба страны.

В состав правительства, помимо председателя СНК, также вошли заместители председателя — Лев Каменев, Иван Орахелашвили, Алексей Рыков, Александр Цюрупа, Влас Чубарь и Григорий Орджоникидзе, наркомы — Георгий Чичерин, Лев Троцкий, Леонид Красин, Феликс Дзержинский, Иван Смирнов, Валериан Куйбышев, Василий Шмидт, Николай Брюханов и Григорий Сокольников.

Проект герба СССР был окончательно утвержден 22 сентября 1923 года. Его подготовили художники Гознака под руководством Владимира Адрианова, а доработан он был Иваном Дубасовым. Через несколько месяцев после этого, 31 января 1924 года, Конституция СССР, состоящая из двух разделов, также была окончательно утверждена. Она состояла из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР.