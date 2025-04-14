Император Александр I ввел в Санкт-Петербурге казенную пожарную охрану

6 июля 1803 года император Александр I ввел в Санкт-Петербурге казенную пожарную охрану.

С петровских времен все тяготы борьбы с огнем возлагались на горожан и дислоцированные в городе войска. Только в 1802 году Александр I издал указ о формировании отдельной пожарной команды.

За два с лишним века, прошедших с того времени, пожарная охрана Санкт-Петербурга существенно преобразилась. Её история полнится истинными примерами мужества и героизма.