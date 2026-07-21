Родился император Всероссийский Николай I Павлович

6 июля 1796 года родился император Всероссийский Николай I Павлович

Неожиданная смерть Александра I привела к путанице с престолонаследием. Этим воспользовались сторонники реформ, однако выступление было подавлено, а несколько предводителей казнены. Царствование Николая I началось очень драматично, но других казней за время его правления не было.

Все годы правления Николая I были наполнены военными действиями за рубежом. Российская империя даже получила право блокировать проход иностранных кораблей в Черное море. Кульминацией царствования Николая стала Крымская война.