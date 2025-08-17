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Стартовала первая советская морская высокоширотная экспедиция на ледокольном пароходе «Садко»
6 июля 1935 года стартовала первая советская морская высокоширотная экспедиция на ледокольном пароходе «Садко»
Целью экспедиции, которую возглавил Георгий Ушаков, было исследование глубоководных районов Арктического бассейна. В состав были включены лучшие специалисты в океанологии, геофизике, метеорологии, геологии и многом другом.
За 84 дня путешествия «Садко» прошел почти шесть с половиной тысяч миль, установив мировой рекорд свободного плавания за Полярным кругом. Именно с экспедиции «Садко» началась летопись планомерных отечественных работ в Центральной Арктике.
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Другие события в этот день
Родился император Всероссийский Николай I Павлович
6 июля 1796 года родился император Всероссийский Николай I Павлович
6 июля∙1796 год
День работников морского и речного флота
6 июля — День работников морского и речного флота Профессиональный праздник гражданских специалистов водного транспорта был учрежден 1 октября 1980 года. Первое празднование выпало на воскресенье, 5 июля 1981 года. До этого работники морского торгового флота, включая моряков, не имели своего специального Дня. Сегодня система водного транспорта России играет значительную роль. Сеть внутренних водных путей нашей страны — одна из самых протяженных в мире и составляет более 100 тысяч километров. Усилиями многих поколений флот России успешно конкурирует на водных просторах мира с другими морскими державами.
6 июля∙1981 год
В Москве произошел мятеж левых эсеров
6 июля 1918 года в Москве произошел мятеж левых эсеров. Послереволюционный период показал эсерам что политика большевиков на деле во многом расходится с их политическим курсом. В целях провокации, для разрыва Брестского договора было совершено покушение на немецкого посла. Началось восстание. Мятеж продолжался недолго. После его подавления вышел указ о разоружении левых эсеров в городах России, начались суды над участниками. К работе съезда левоэсеровские депутаты больше не допускались. События июля 1918 года развели левых эсеров с большевиками окончательно.
6 июля∙1918 год
На 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР было избрано первое советское правительство
6 июля 1923 года на 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР было избрано первое советское правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичом Лениным. В этот же день были приняты проекты первой Конституции и герба страны. В состав правительства, помимо председателя СНК, также вошли заместители председателя — Лев Каменев, Иван Орахелашвили, Алексей Рыков, Александр Цюрупа, Влас Чубарь и Григорий Орджоникидзе, наркомы — Георгий Чичерин, Лев Троцкий, Леонид Красин, Феликс Дзержинский, Иван Смирнов, Валериан Куйбышев, Василий Шмидт, Николай Брюханов и Григорий Сокольников. Проект герба СССР был окончательно утвержден 22 сентября 1923 года. Его подготовили художники Гознака под руководством Владимира Адрианова, а доработан он был Иваном Дубасовым. Через несколько месяцев после этого, 31 января 1924 года, Конституция СССР, состоящая из двух разделов, также была окончательно утверждена. Она состояла из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР.
6 июля∙1923 год
Император Александр I ввел в Санкт-Петербурге казенную пожарную охрану
6 июля 1803 года император Александр I ввел в Санкт-Петербурге казенную пожарную охрану. С петровских времен все тяготы борьбы с огнем возлагались на горожан и дислоцированные в городе войска. Только в 1802 году Александр I издал указ о формировании отдельной пожарной команды. За два с лишним века, прошедших с того времени, пожарная охрана Санкт-Петербурга существенно преобразилась. Её история полнится истинными примерами мужества и героизма.
6 июля∙1803 год
В Ленинграде начали выпуск первого портативного радиоприёмника с проводным дистанционным управлением «Фестиваль»
6 июля 1957 года в Ленинграде начали выпуск первого портативного радиоприёмника с проводным дистанционным управлением «Фестиваль». Он был назван в честь VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1957 года. «Фестиваль» впервые в СССР был оснащён системой проводного дистанционного управления. Вскоре ленинградский радиоприёмник стали демонстрировать на международных выставках и экспортировать за границу, а сейчас его можно приобрести у коллекционеров.
6 июля∙1957 год