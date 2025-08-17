Стартовала первая советская морская высокоширотная экспедиция на ледокольном пароходе «Садко»

6 июля 1935 года стартовала первая советская морская высокоширотная экспедиция на ледокольном пароходе «Садко»

Целью экспедиции, которую возглавил Георгий Ушаков, было исследование глубоководных районов Арктического бассейна. В состав были включены лучшие специалисты в океанологии, геофизике, метеорологии, геологии и многом другом.

За 84 дня путешествия «Садко» прошел почти шесть с половиной тысяч миль, установив мировой рекорд свободного плавания за Полярным кругом. Именно с экспедиции «Садко» началась летопись планомерных отечественных работ в Центральной Арктике.