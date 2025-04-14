В Москве произошел мятеж левых эсеров

6 июля 1918 года в Москве произошел мятеж левых эсеров.

Послереволюционный период показал эсерам что политика большевиков на деле во многом расходится с их политическим курсом. В целях провокации, для разрыва Брестского договора было совершено покушение на немецкого посла. Началось восстание.

Мятеж продолжался недолго. После его подавления вышел указ о разоружении левых эсеров в городах России, начались суды над участниками. К работе съезда левоэсеровские депутаты больше не допускались. События июля 1918 года развели левых эсеров с большевиками окончательно.