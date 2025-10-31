Бюст флагману флота 2-го ранга И.К.Кожанову Советский военно-морской деятель, флагман флота 2-го ранга, начальник Морских сил Балтийского моря, начальник Морских сил Дальнего Востока, командующий Черноморским флотом. Репрессирован в годы массовых репрессий в РККА, посмертно реабилитирован.

Памятник Командующему Черноморским флотом Ивану Кузьмичу Кожанову на Адмиралтейском бульваре города Краснодара открыт 20 октября 2021 года по инициативе Российского военно-исторического общества.

Иван Кузьмич Кожанов принадлежит в плеяде первых флотоводцев молодого Советского государства, быстро вознесённых на вершины военной карьеры и так же быстро лишившихся и её, и жизни. Из четырёх первых флагманов флота все четверо пали жертвами репрессий 1930-х годов. Один из них – командовавший в те годы Черноморским флотом Кожанов.

Он появился на свет 12 (по новому стилю – 24) мая 1897 года в станице Вознесенская Кубанской области (теперь это Лабинский район Краснодарского края). Поначалу он, видимо, не помышлял о военной карьере, так как после окончания реального училища в Ростове-на-Дону уехал в Петроград и поступил в горный институт. Но шла Первая мировая война, и в августе 1916 года Кожанова мобилизовали и зачислили в Отдельные гардемаринские классы. Зона боевых действий на Балтике была совсем близко, поэтому практику гардемарины проходили на судах Сибирской военной флотилии. В итоге новости об Октябрьской революции пришли к Кожанову и его товарищам в одном из японских портов, куда их учебный корабль зашёл для пополнения запасов и отдыха.

Надо сказать, что Иван Кузьмич воспринял это известие с восторгом – он уже давно симпатизировал большевикам и уже полгода как был членом их партии. Командир отряда отказался возвращаться в Советскую Россию и служить новой власти, но всем, кто пожелает, позволил сделать это. В том числе уплыл во Владивосток и Кожанов. К середине февраля 1918 года он оказался в Петрограде, где с радостью пошёл в только что созданный Наркомат по морским делам.

Кожанов получил должность адъютанта командира 1-го Морского берегового отряда, по сути, начальника штаба этого подразделения. Ему довелось сопровождать поезд, на котором члены Совета народных комиссаров переезжали из Петрограда в Москву. Спустя несколько месяцев в Москве был сформирован Морской отряд особого назначения, командиром которого стал Кожанов. Первой миссией специального назначения стало для него затопление кораблей Черноморского флота в Новороссийске. Решение о затоплении было принято руководством Советской республики с целью не выполнять требование немецкой армии о передаче им кораблей Русского Черноморского флота.

С осени 1918 года он сражался в составе Волжской военной флотилии и 2-й армии, командовал десантным отрядом. 18 июля 1919 года Приказом Реввоенсовета Республики Кожанов был награждён орденом Красного Знамени за отличные действия при взятии Сарапула и Елабуги. Довелось повоевать ему и на Каспии, и на Чёрном море.

Двадцати трёх лет от роду. 5 марта 1921 года, Кожанов стал начальником Морских сил Балтийского моря. В те дни восстала Кронштадтская крепость и готовился его штурм. Далеко не все моряки горели желанием громить своих товарищей, и Ивану Кузьмичу пришлось пойти на самые решительные меры – отдать приказ о расстреле всех отказывающихся идти на штурм мятежной крепости. Однако на посту командующего Балтийским флотом он не задержался, так как не имел законченного военно-морского образования.

Он был переведён на Черноморский флот, где стал членом Реввоенсовета Морских сил Чёрного моря. Но Кожанову симпатизировал Троцкий, хорошо знавший его по Гражданской войне. Осенью 1922 года он сумел сделать Ивана Кузьмича начальником и военным комиссаром Морских сил Дальнего Востока, а тот, в свою очередь, поступил в Военно-морскую академию. Учился он хорошо, а его дипломная работа даже легла в основу нового боевого устава советского флота. Во второй половине двадцатых годов Кожанов успел послужить военно-морским атташе в Японии.

Когда в 1929 году Кожанов вернулся в СССР, изменилось многое. Из страны выслали Троцкого, и о своих хороших отношениях с ним распространяться стало даже опасно. Кожанов служил на эсминце «Урицкий», стал его командиром, а спустя некоторое время – начальником штаба Морских сил Балтийского моря. А с июня 1931 года на протяжении семи лет Иван Кузьмич возглавлял Морские силы Чёрного моря, в мае 1935 года преобразованный в Черноморский флот.

Кожанов внёс огромный вклад в развитие советского военно-морского флота на Чёрном море. Большое внимание он уделял не только развитию надводных кораблей, но также морской авиации, подводного флота, торпедных катеров. Самые лестные оценки его вкладу давал в своих воспоминаниях легенда советского ВМФ, адмирал Николай Герасимович Кузнецов, называвший его передовым руководителем флота.

Но наступил 1937 год, перечеркнувший судьбы многих видных военачальников, вне зависимости от их прежних заслуг. Кожанов, на которого под принуждением дали показания многие его арестованные сослуживцев, был взят под стражу 5 октября 1937 года. Обвиняли его в участии в троцкистском заговоре, организации диверсий в укрепрайонах Черноморского флота, срыве планов по созданию ПВО на важных объектах и Главной базе, а также в проталкивании идеи строительства новой базы подлодок, признанной вредительской. Интересно, что в вину Кожанова не верил и нарком обороны Климент Ефремович Ворошилов, требовавший от НКВД больше доказательств, которые, впрочем, были быстро сфабрикованы.

Многие закалённые в жарких битвах военачальники ломались, не выдерживая пыток в застенках НКВД. Кожанов оказался не из таких – он не признал свою вину ни на следствии, ни на суде, и не оговорил ни одного человека. 22 августа 1938 года Иван Кузьмич был приговорён к смертной казни и в тот же день расстрелян.

Реабилитирован посмертно в 1956 году. Сегодня его имя носят улицы в Краснодаре, Астрахани и Севастополе, а также в его родной станице Вознесенской.