Резолюция Круглого стола «Геноцид советского народа и Холокост»
По итогам заседания Комиссии Научного Совета РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений
Напомним, мероприятие состоялось 18 февраля 2026 года в штаб-квартире Российского военно-исторического общества. Представители исторического сообщества обсудили справедливую политику памяти о жертвах нацистской геноцидной «войны на уничтожение» и сошлись во мнении, что все группы жертв должны быть учтены равноправно и на научной основе.
Резолюция Круглого стола Комиссии Научного совета РВИО по изучению геноцидов на тему «Геноцид советского народа и Холокост: бесконфликтная политика памяти».
Все участники круглого стола солидарны в том, что конкуренция и создание иерархии жертв нацистских преступлений недопустимы.
Все участники круглого стола солидарны в том, что при вторжении в Советский Союз нацистская Германия имела две беспрецедентные программы массовых убийств миллионов людей, нацеленные на советских граждан и непосредственно на евреев. Советское население предполагалось только за зиму 1941/42 года радикально сократить на 20-30 миллионов путем сознательно организованного голода. Евреев планировалось уничтожить тотально, и вскоре эта политика, начавшаяся на советских землях, распространилась на всю территорию Европы.
Все участники солидарны в том, что концептуальные детали истории геноцидальных действий нацистов необходимо решать путем взаимоуважительных научных дискуссий.
Все участники солидарны в том, что необходимо согласованно действовать с целью сохранения исторической памяти как обо всех без исключения жертвах нацистских преступлений, так и о подвиге советского народа, победившего нацизм.
Все участники солидарны в том, что необходимо предпринять усилия для создания российской школы изучения геноцидов в мировой истории.
С целью реализации п. 5 на базе Российского военно-исторического общества решено организовать международную конференцию «Геноциды в мировой истории».
Также с целью реализации п. 5 решено организовать выпуск новых сборников документов и материалов, посвященных таким темам как «Лагерь смерти Аушвиц-Биркенау и его освобождение Красной Армией», «Нацистский геноцид голодом» и другие.
Все участники солидарны в том, что их работа должна способствовать созданию системы раннего предупреждения геноцидов и этнических чисток.