Резолюция Круглого стола «Геноцид советского народа и Холокост» По итогам заседания Комиссии Научного Совета РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений

Напомним, мероприятие состоялось 18 февраля 2026 года в штаб-квартире Российского военно-исторического общества. Представители исторического сообщества обсудили справедливую политику памяти о жертвах нацистской геноцидной «войны на уничтожение» и сошлись во мнении, что все группы жертв должны быть учтены равноправно и на научной основе.

Резолюция Круглого стола Комиссии Научного совета РВИО по изучению геноцидов на тему «Геноцид советского народа и Холокост: бесконфликтная политика памяти».