Материалы по тегу «Архивные документы»
Львовско-Сандомирская операция. Впервые опубликованы документы центрального архива Министерства обороны РФ
Рассекречены архивные документы к 80-й годовщине Висло-Одерской стратегической наступательной операции
Военно-морская крепость Севастополь в революционный 1905-й. Роль городского головы Максимова Алексея Андреевича в развитии города.
Комиссия Научного совета РВИО: Новые документы о геноциде голодом советского населения оккупированных нацистами территорий
Яковлев Егор Николаевич
Нацистский геноцид советского народа. Чего нет в российских учебниках/Егор Яковлев
Яковлев Егор Николаевич
Нацистский план голода. Первая полная публикация/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Яковлев Егор Николаевич