К 80-й годовщине освобождения Белграда Ко дню 80-й годовщины освобождения Красной Армией и Народно-Освободительной Армией Югославии города Белграда Российское военно-историческое общество впервые публикует документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), посвященные освобождению Югославии. На чтение: 2 минуты

Документы о Белградской стратегической наступательной операции (части «Девятого Сталинского удара») публикуются в специальном разделе на портале История.РФ , содержащем материалы ЦАМО РФ и предназначенном для знакомства специалистов и широкой публики с первоисточниками по истории Великой Отечественной войны.

- В Белградской стратегической наступательной операции были задействованы войска 3‑го Украинского и часть сил 2‑го Украинского фронтов, Народно-Освободительной Армии Югославии (НОАЮ), вооруженные силы Болгарии, Дунайская военная флотилия. В соответствии с достигнутыми в сентябре 1944 г. договоренностям между Иосифом Сталиным и Иосипом Броз Тито, главными задачами Белградской операции были оказание помощи НОАЮ и освобождение столицы страны — Белграда, освобождение оккупированного центра страны, а также разгром немецкой армейской группы «Сербия», — комментирует научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Численность немецко-венгерских войск в Югославии и их предателей-коллаборантов составляла около 570 тыс. чел., из которых 150 тыс. находилось непосредственно на белградском направлении. Немцы задействовали 2 тыс. артиллерийских орудий и минометов, 125 танков и САУ, около 350 самолетов. Численность советских войск, НОАЮ и болгарских соединений достигала 660 тыс. чел., из которых более 190 тыс. наступали на Белград. Советские войска сумели обеспечить абсолютное превосходство в технике: было задействовано более 4 тыс. артиллерийских орудий и минометов, свыше 400 танков и САУ, более 1200 самолетов.

Решительными ударами советских, югославских и болгарских войск была наголову разгромлена армейская группа «Сербия». Немцы и их союзники потеряли 45 тыс. чел. только убитыми и пленными, лишились множества единиц бронетехники, артиллерии и авиации. Красная Армия в ходе операции потеряла 35 тыс. чел. – погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Лишь в сражениях за югославскую столицу погибло около 1 тыс. красноармейцев и почти 3 тыс. югославских воинов.

Одержанная в Белградской операции победа Красной Армии и НОАЮ стала главным условием, при котором Югославия смогла восстановить свой национальный суверенитет. Сам И. Броз Тито подчеркивал, что без участия СССР и советских войск «было бы невозможно освобождение Югославии». Сложившаяся по итогам операции оперативная обстановка на Балканах позволила югославским войскам при военно-технической поддержке Красной Армии продолжить освобождение западных районов страны, а войскам 3-го Украинского фронта – продолжить свой победоносный путь в направлении Будапешта».

Всего в перечне документов по Белградской стратегической наступательной операции содержится 15 документов : боевые приказы и донесения командования и штаба, многостраничные журналы боевых действий, списки воинских формирований, наградные листы, карты театра военных действий, фотографии и зарисовки, сделанные в ходе операции.

Опубликованные документы свидетельствуют о зверствах, чинимых нацистами в Югославии. Здесь они применяли те же методы, что и ранее на оккупированных территориях СССР. Пленный ефрейтор Карл Вейманн в своем показании сообщал, что «немцам удавалось очень редко захватывать в бою живыми сербских героев», а потому они мстили мирному населению: «Главнокомандующий немецкими войсками в Сербии официально заявил, что за каждого убитого в бою «с большевистскими бандами» немецкого солдата будет расстреляно 100 сербов, а за каждого раненого – 50 <…> Немецкие солдаты не решались удаляться от дорог, так как боялись попасть в засаду. За это все еще больше расплачивалось кровью мирное население. В каждом селе, через которое проходили немцы, женщины и дети расстреливать так же, как и мужчины. Селение поджигалось – скот и продукция реквизировались».

Бои в Югославии были ожесточенными и зачастую переходившими в рукопашные. Так, например, в журнале боевых действий 11-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады, участвовавшей в боях за Белград, содержатся следующие сведения: «Отлично замаскировавшийся снайпер противника сковал своим огнем действия блокировочной группы сержанта Волошина. Опасаясь больших потерь, командир отделения сержант Волошин, преодолев по-пластунски открытое и хорошо простреливаемое пространство, вошел в дом, откуда велся огонь, стал осторожно пробираться к снайперу. На одном из поворотов лестничной клетки на него внезапно сверху прыгнул немецкий унтер-офицер, пытаясь сбить его с ног. Однако сержант Волошин устоял и ударом ножа убил его. Добравшись до чердака, очередью из автомата Волошин застрелил снайпера. Группа продолжила дальнейшее продвижение».

Одним из героев освобождения Белграда стал лейтенант медицинской службы Николай Никитович Кравцов , участвовавший в составе штурмовой группы в городских боях. Его подвиг подробно описан в посмертном представлении к званию Героя Советского Союза. Из наградного листа: «Продвижению штурмовой группы мешал вражеский ДОТ. Кравцов, невзирая на опасность и презирая смерть, смело бросился на ДОТ, с нескольких метров в упор из автомата расстрелял пулеметный расчет противника и, смертельно раненый, упал у амбразуры ДОТа, пожертвовав своей жизнью для выполнения задания. Своим геройским подвигом л-т Кравцов заставил замолчать пулемет противника, чем обеспечил захват важного государственного объекта – телефонной и телеграфных станций столицы Югославии г. Белград». Благодарные сербы увековечили имя героя в названии одной из столичных улиц.

- Сегодня важно подчеркивать в наших исторических работах тот факт, что советские и югославские воины плечом к плечу сражались за освобождение Белграда. В исторической памяти российского и сербского народов навсегда отложились яркие страницы совместной борьбы за свободу. Интересен такой факт, связанный с помощью русских лётчиков югославским партизанам в годы войны. Когда советские летчики с военным грузом приземлились на партизанский аэродром, пожилая бабушка Душанка из окрестного села принесла ему три груши. Она сказала, что пришла сюда специально, чтобы увидеть русских. А эти груши она сняла с того дерева, которое посадил еще её отец в честь русского солдата, спасшего его во время войны с турками. «Дерево старое, но крепкое, плодоносит. Эти груши с него. От чистого сердца дарю!». И такое отношение между нашими народами остается и до сих пор , – подчеркнул Михаил Мягков .

В Белграде в Российском центре науки и культуры Российское военно-историческое общество открыло выставку «Освобождение Сербии» к 80-ой годовщине освобождения Красной Армией и Народно-Освободительной Армией Югославии города Белграда. Экспозиция создана при поддержке Посольства России в Сербии и Русского дома в Белграде.

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Выставка рассказывает о завершающем этапе Белградской наступательной операции, подвиге красноармейцев и солдат Народно-освободительной армии Югославии по уничтожению оккупационных войск фашистской Германии, а также о зверствах нацистов в Сербии, освобождении Белграда, увековечиванию памяти о Героях и сотрудничеству России и Сербии по защите общей исторической памяти.

Российское военно-историческое общество регулярно обновляет спецраздел «Документы» на портале История.РФ пополняя его новыми рассекреченными материалами из фондов Центрального архива Министерства обороны.

Подборка документов по Белграду

Материал подготовлен пресс-службой Российского военно-исторического общества