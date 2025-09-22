Материалы по тегу «РВИО» ПамятникПамятник генералу М.Д.СкобелевуПамятникМаршалу К.К.Рокоссовскому (Волгоград)ПамятникПамятник Дважды Герою Советского Союза К.К.РокоссовскомуСобытиеСостоялась торжественная церемония открытия Музея истории военной комендатурыПамятникПамятник Дважды Герою Советского Союза Маршалу К.К.РокоссовскомуПамятникПамятник Василию Агапкину и Илье ШатровуСтатьяБюст генерал-лейтенанту П.В.ФедотовуСтатьяБюст генерал-полковнику А.М.СахаровскомуСтатьяВоенно-исторический лагерь "Страна Героев". ЛЕТО-2025СтатьяЛьвовско-Сандомирская операция. Впервые опубликованы документы центрального архива Министерства обороны РФСтатья«Предки были бы нам благодарны». Салават Щербаков – о памятнике князю ВладимируК 110-летию начала Первой мировой войныСтатьяК 50-летию фильма «В бой идут одни старики»СтатьяОт атома до Вселенной. Калужская областьСтатьяНе надо гоняться за фальсификаторами: у нас есть своя историяСтатьяИстория – это такая война, в ней тоже надо победить. О встрече Путина с историками12 ... 20 Популярное