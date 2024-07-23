«Предки были бы нам благодарны». Салават Щербаков – о памятнике князю Владимиру Годовщина открытия памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру На чтение: 1 минута

4 ноября 2017-го – годовщина открытия памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру. Скульптуру знаменитого крестителя Руси установили на Боровицкой площади, у самых стен Кремля.

Средства на строительство памятника собирали в буквальном смысле всей страной: помимо финансирования со стороны Российского военно-исторического общества , авторы проекта получили массу пожертвований от простых россиян. В итоге было собрано 150 миллионов рублей.

Работа скульпторов, несомненно, эти средства оправдала. Высота памятника составила 17,5 метра, а вес фигуры, отлитой в бронзе, достигает 70 тонн!

О том, как создавался этот монумент и какое значение ему придают сегодня в России, «Истории.РФ» рассказал автор проекта, скульптор Салават Щербаков.

– Салават Александрович, памятник князю Владимиру можно назвать выдающимся не только по своему значению, но и по техническим параметрам. Что было для вас самым трудным при проектировании и создании этого памятника?

– Вы знаете, во-первых, сама идея очень большая. Ведь это история всей страны за тысячу лет, и нужно было вдохнуть в скульптуру именно эту мысль. И, конечно, следовало подходить к работе с учетом сегодняшнего этапа в истории нашей страны, которая прошла уже тысячу лет с момента крещения Руси. Так что это некий взгляд не только в прошлое, но и в будущее. В основе была именно эта идея.

– Да, это видно и по тому, как взгляд Владимира устремлен вперед, вдаль, хотя его фигура прочно стоит на родной земле. Скажите, каким вы хотели показать князя? Что в его облике главное?

– Я старался не придавать ему лишних украшений. Думаю, он должен быть простой и ясный, как путь нашей страны. Он должен был стать символом России – ее прошлого и будущих целей.

– Изначально памятник хотели установить на Воробьевых горах, но в итоге выбрали Боровицкую площадь…

– Я думаю, что это в значительной мере правильно. Там, на Воробьевых горах, конечно, очень хорошее место, но возникли некоторые трудности, в том числе геологические. Но я бы сказал, что в каком-то смысле памятник переместила рука свыше. Ведь все складывается не случайно. Если он появился именно здесь, именно в таком виде, то мы чувствуем, что это не лично наши действия – и РВИО, и скульпторов, – а что нас вели более высокие силы. Ну и конечно, более значимое место – возле Кремля.

– У этого памятника было огромное финансирование – 150 миллионов рублей. И значительную часть этих средств собрали обычные граждане России. Вас удивило, что столько людей вложились в вашу работу? Как вы это восприняли?

– Это признак того, что люди стремились внести свою лепту в создание этого монумента. И это доказывает, что памятник Владимиру – истинно народный. Я думаю, что, если бы наши предки знали, что рано или поздно такая скульптура появится в Москве, они были бы нам благодарны. И я получил очень много благодарных откликов – и от простых людей, и от очень больших, известных деятелей искусства, военных, историков, политиков. Было очень много положительных отзывов и активного интереса к этому памятнику.

Коллектив Российского военно-исторического общества на фоне памятника князю Владимиру. 4 ноября 2016 г.

– Сколько времени вы над ним работали?

– Где-то 2–2,5 года. Сначала мы готовились к конкурсу, потом был сам конкурс, затем уже процесс создания памятника. Но, конечно, подготовка всегда занимает много времени. Знаете, художников часто спрашивают: «Как вы так быстро написали пейзаж – всего за один час?» А художник отвечает: «Я его писал один час и 30 лет». Учитывается не только сама работа, но и процесс учебы и т. д. Поэтому мы, конечно, долго готовились, чтобы иметь возможность художественно исполнить этот проект. Так что для художника подготовка – это вся жизнь.