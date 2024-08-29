История – это такая война, в ней тоже надо победить. О встрече Путина с историками От редакции. 22 июня президент России Владимир Путин был нарасхват. И отметился в один этот нерядовой день 75-летия нападения Германии на СССР как минимум двумя установочными выступлениями, в которых разъяснил чиновникам и стране много злободневного и полезного. А именно: - прощаясь с Госдумой – коротко и ясно обрисовал степень угроз, впервые воспользовавшись для этого прямыми параллелями с датой начала Великой Отечественной; - на кремлёвской встрече с участниками первого Общероссийского Исторического собрания – обсудил и благословил инициативы на предмет того, что со всем этим делать на конкретном участке идеологической борьбы. На чтение: 1 минута

От редакции. 22 июня президент России Владимир Путин был нарасхват. И отметился в один этот нерядовой день 75-летия нападения Германии на СССР как минимум двумя установочными выступлениями, в которых разъяснил чиновникам и стране много злободневного и полезного. А именно:

- прощаясь с Госдумой – коротко и ясно обрисовал степень угроз, впервые воспользовавшись для этого прямыми параллелями с датой начала Великой Отечественной;

- на кремлёвской встрече с участниками первого Общероссийского Исторического собрания – обсудил и благословил инициативы на предмет того, что со всем этим делать на конкретном участке идеологической борьбы.

Этого совпадения достаточно, чтобы оценить, как видит государственная власть связку «национальная безопасность – историческое сознание». Впрочем, и «оценивать» не надо: об этом прямым текстом говорили и Путин, и глава РИО Нарышкин, и глава РВИО Мединский , и вообще все, кто 22 июня был на встрече в Кремле и на Историческом собрании на Поклонной горе.

Таким образом, имеем простую констатацию: история, особенно история войны – это не только память, но и урок. Это не только предмет изучения и безусловного почитания, но и подспорье решении сегодняшних задач. И да: соревнование в исторических оценках и трактовках, да и пресловутые «фальсификации» – это не интеллектуальное и даже не пропагандистское развлечение, это фронт идеологической войны. И единственным оружием на этом фронте может быть только своё собственное внятное, научно сертифицированное и честное понимание истории.

Это просто задача. Как её решать и какие у нас к тому есть предпосылки – благоприятные и не очень, – порассуждаем в следующих публикациях. Причём благоприятным обстоятельством является то, что общественный консенсус в понимании отечественной истории у нас по факту уже имеется…

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