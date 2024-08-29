Не надо гоняться за фальсификаторами: у нас есть своя история 22 июня министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский выступил на открытии Общероссийского Исторического собрания. Приводим его речь с незначительными сокращениями. Мы встречаемся с вами 22 июня, в день 75-летия нападения нацистской Германии на СССР. В чёрный день нашей истории, в День Памяти и Скорби. Эта дата – постоянное напоминание о том, какие нечеловеческие испытания могут выпадать на нашу долю. И одновременно – это преподанный нам предками урок преодоления с честью любых испытаний. Наша судьба зависит только от нас самих – вот вывод из этого урока. И сегодня своё будущее мы должны строить своими руками. Как это делали наши предки-победители.... На чтение: 3 минуты

22 июня министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский выступил на открытии Общероссийского Исторического собрания . Приводим его речь с незначительными сокращениями.

Мы встречаемся с вами 22 июня, в день 75-летия нападения нацистской Германии на СССР. В чёрный день нашей истории, в День Памяти и Скорби. Эта дата – постоянное напоминание о том, какие нечеловеческие испытания могут выпадать на нашу долю. И одновременно – это преподанный нам предками урок преодоления с честью любых испытаний. Наша судьба зависит только от нас самих – вот вывод из этого урока.

И сегодня своё будущее мы должны строить своими руками. Как это делали наши предки-победители.

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Сегодня мы впервые проводим крупнейший Исторический форум, чтобы вместе с вами разобраться, что происходит в исторической науке, какую функцию она выполняет в современном мире, что необходимо сделать для очистки исторического знания от шелухи ложных и конъюнктурных трактовок . На Историческом собрании собрались лучшие представители Отечественной и международной исторической науки, люди, заинтересованные в торжестве правды. Обострённое чувство исторической справедливости – генетическая черта народов России.

На страже исторической правды всегда стояли Российские Историческое и Военно-историческое общество. Поэтому мы и сегодня идём вместе, объединяя усилия для популяризации и, не побоюсь этого слова, пропаганды исторической правды…

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История нуждается в материальных свидетельствах – они создают осязаемую среду исторической памяти народа.

Вы знаете, что в последние годы в ряде сопредельных государств вошло в моду уничтожение памятников – связанных с Россией, и в первую очередь с советским периодом истории, с Великой Отечественной войной. Это у них стало признаком национальной культуры, если можно так выразиться. Для нас это, конечно, оскорбительно – потому что это память о подвиге наших предков. Но не менее оскорбительно это и для исторической памяти народов, которые допускают такое варварство – ведь это и их история тоже.

РВИО придерживается в своей работе противоположного принципа. Мы не разрушаем памятники, построенные до нас , не отнимаем имена, данные до нас тем или иным объектам . Даже если в нашем обществе есть разные отношения к этим именам или событиям. Но, я убеждён, памятник – это не от слова «хорошо» или «плохо», памятник – это от слова «память». Это наша история – такая, какая есть. Мы её не стыдимся, – нам вообще нечего стыдиться, – мы её бережём, уважаем и учимся у неё.

Мы ставим новые памятники.

В честь великих героев и событий, которые достойны многократного увековечивания – в первую очередь это герои Великой Отечественной…

Мы ставим новые памятники и в честь героев и событий, которые по разным субъективным причинам были обойдены вниманием раньше.

Хочу ещё раз подчеркнуть: монументальная пропаганда – это не для «галочки». Наши памятники, посвящённые разным эпохам – это строгие гранитные часовые, которые принуждают нас, ныне живущих, не просто уважать своё прошлое, но постоянно находиться в российском культурно-историческом поле, быть его частицей .

Не просто убеждён – точно знаю: работа в таком духе не просто нужна – она востребована гражданским обществом . Более того: гражданское общество само всё это инициирует. «Бессмертный полк», выросший без всяких указаний сверху – самое убедительное тому свидетельство.

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Мы с вами постоянно говорим о значении исторического знания в гражданском воспитании. А сегодня история – это ещё и напряжённый фронт борьбы за человеческие души.

В своё время я работал в комиссии по противодействию фальсификациям истории. И к какому выводу я сейчас прихожу: за всеми фальсификациями не угонишься. Они плодятся быстрее, чем мы эту ложь разоблачаем.

Только разъяснишь пакт Молотова – Риббентропа, а на тебя уже с Кутузовым наперевес бегут – мол, не так воевал, не так Наполеона победил, да и не победил вовсе. Разъяснишь Кутузова – глядь, уже панфиловцев пересчитывают : не 28 их было – значит, и вовсе не было. И никто танки немецкие не жёг. И Гитлер, стало быть, взял Москву. А мы сегодня себе только кажемся. Потому что тогда и нас нет.

А в чём природа, в чём предпосылки таких фальсификаций?

Выделю две.

Во-первых, это отражение очевидных сегодняшних политических интересов конкретных игроков. Ведь история – политика, повёрнутая в прошлое, это правило никто не отменял. Отменить же объективные интересы наших противников мы не можем – по крайней мере, это вне компетенции историков или работников культуры…

Во-вторых, надо признать: наше общество уязвимо для такого рода спекуляций, передёргиваний, лукавых трактовок и мифов о самом себе. Это следствие, в свою очередь, того, у нас тоже в разные периоды были приняты навязчивые идеологические шаблоны в оценке тех или иных событий и личностей, причём знаки время от времени ещё и местами менялись.

И вот это мы изменить можем.

Выйти в просветительской работе на качественно новые рубежи – нам вполне по силам. Да мы просто обязаны это сделать.

Мы должны продолжать совместно с коллегами из Минобразования совершенствовать историко-культурный стандарт , разработанный и принятый в школах с этого учебного года. И теперь к его требованиям необходимо привести линейки новых учебников. Кроме того, его целесообразно расширить за счёт канона истории народов России – что крайне актуально в нашей многонациональной стране. И, наконец, поддерживать минобр в идее внесения отечественной истории в список обязательных выпускных школьных экзаменов. Эти предложения весной были поддержаны на съезде «Единой России».

Мы должны идти в науч-поп, в публицистику, в прессу. Только так, по законам этих жанров, можно донести историческое знание до широких кругов аудитории. Эту задачу РВИО ставит себе как одну из приоритетных…

Убеждён: на историческом фронте мы должны перейти в наступление. Наша история – сама по себе предмет уважения и гордости. Нашей исторической науке есть что по этому поводу сказать. Ключ успеха, по моему мнению, в том, чтобы отказаться от «гражданской войны в головах», не разделять историю на «хорошее» и «плохое», а видеть её как единое, неразрывное и преемственное целое .

И предстоящее 100-летие Великой Русской Революции – это естественный повод и даже настоятельная необходимость, основываясь на её уроках , примирить «красных», «белых» и любых других «разноцветных» не то что друг с другом, а с интересами исторической России . Она у нас у всех одна.

В итоге гражданин, вооружённый правдивыми знаниями об опыте прошлого, способностью их осмыслить, не впадая в национальную ущербность, – не такая уж лёгкая мишень для политических спекуляций, недоброжелательной пропаганды. Это уже и есть самостоятельно мыслящий гражданин – личность, которая и станет наследником великой истории нашей страны, созидателем её будущего.

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