Чуваши. Часть 1: Поволжские потомки Аттилы Чуваши. Часть 1: Поволжские потомки Аттилы На чтение: 5 минут

Чуваши всегда оказывались на перекрестке народов и цивилизаций. Это сформировало их культуру, но не раз приводило на край гибели. Определяло дружбу с соседями и, вместе с тем, вражду. Побудило создать государство, чтобы затем многократно воссоздавать его из пепла. Судьба этого народа трудна. Равно как путь самой России и других её этносов.

«Чувашское племя до сих пор является нераскрытой страницей истории», – в этих словах известного татарского писателя ХХ века Зарифа Башири схватывается вся суть сложного и даже загадочного происхождения чувашского народа.

Занимательный квест: болгаро-суварские предки

Этногенез по степени запутанности напоминает игру в напёрстки: «кручу-верчу – запутать хочу». Попробуй найти зерно в глубине веков, не перепутав археологические слои исторического пирога. Сегодня мы отправимся вслед за представителями чувашского народа, чтобы познакомиться с их прародителями и проследить жизненный путь этноса.

На северных склонах отрогов Тянь-Шаня, Алтая и в Верховьях Иртыша в III-II веках до н.э. появились племена билу, бугу, чеши и пулей. Они относились к этнической общности огуро-онуров. Эти протобулгарские племена, в свою очередь, являлись представителями западного крыла племён хунну.

Гунны... Да, именно от них ведут свою родословную древние булгары/болгары, сувары и некоторые другие этнические группы – предки чувашского народа. ( Напоминаем, что в синонимах «булгары/болгары» мы пользуемся традиционной транскрипцией русских летописей, имея при этом в виду именно «наших», волжских болгар, а не балканских).

В пользу того, что искать знакомые чувашские черты стоит в «европеоидных лицах с незначительной монголоидной примесью» поволжских болгар говорит сходство языка, хозяйства, быта и культуры. Кстати, чувашский – единственный сохранившийся язык болгарской ветви – отличается от всех других тюркских. Он настолько не похож по общим характеристикам, что некоторые учёные вообще считают его независимым членом алтайской языковой семьи.

Центральная Азия

Восток хлынул в Европу. Массовый исход начался с гуннов, увлёкших за собой на запад другие народности. К началу I века н.э. огурские племена воспользовались моральным «правом нации на самоопределение» и пошли своим путём – на запад, отдельно от гуннов. Путь этот оказался не прямым, а зигзагообразным: с севера на юг и обратно на север. Во II веке н.э. огурские племена вторглись в Семиречье (юго-восточная часть современного Казахстана и северного Киргизстана), где и получили в прозвище от местных ираноязычных земледельческих племен этноним сабир (от перс. савар, сувар «наездник»). В результате взаимной ассимиляции с ираноязычными усунями сформировалась протоболгарская этническая общность.

Некоторые исследователи считают, что именно там, в Центральной Азии, в языке предков чувашей закрепляются древнеиранские слова (в современной речи их порядка двухсот). Под влиянием зороастризма формируется язычество народа, а древнеиранское культурное влияние находит отражение в чувашской материальное культуре, например, женских головных уборах, узорах вышивки.

Кавказ и Приазовье

Во II-III веках н.э. болгарские и суварские племена расселяются на правом берегу Нижней Волги, занимают территории Северного Кавказа и Приазовья.

Но, строго говоря, впервые название «болгар» упоминается только в 354 году – в анонимном «Хронографе», писанном на латыни. Широкое распространение получает во время создания «Великой Болгарии» – их первого государственного образования. Этнос уверенно раскручивает новый виток развития – оседлость и становление государственности.

Так волжские болгары впервые обрели родные просторы, где построят первое государство. Но от географического приложения до становления народа ещё почти семь веков испытаний. И не одно «государственное строительство».

Издалека долго – текли они к Волге

В 40-х годах V в. во главе гуннов на 20 лет стал воинствующий предводитель Аттила, объединивший под своей властью племена от Рейна до Волги. Проживавшие в то время в Поволжье предки чувашей оказались в составе «кочующей империи», данником которой была даже Римская. Однако со смертью Аттилы империя распалась.

Оказавшись сначала под властью Западно-Тюркского каганата, болгарские племена продолжили борьбу за независимость. В первой четверти VII века их правитель Кубрат объединил свой народ вместе с суварскими и другими тюркоязычными племенами в союз, получивший название «Великая Болгария». «День независимости» всё-таки наступил – правителю удалось добиться автономии от Тюркского каганата.

Великая Болгария расположилась на территории между Азовским и Каспийским морями. А столицей стал город Фанагория.

Государство 2.0

Смерть правителя Великой Болгарии Кубрата привела к расколу на западную и восточную часть – на два союза племён. Первые, теснимые хазарами, во главе с Аспарухом двинулись на запад, где позднее создали Болгарское царство.

Часть восточных болгар (т.н. «серебряные») в 70-х годах VII века переместилась сначала в верховья Дона, а затем в Среднее Поволжье. Оставшиеся на месте подчинились хазарам.

Теорию о захвате пришлыми восточными болгарами земель местных финнов современные историки оспаривают. Археологи вторят, что к приходу болгар земли и так практически пустовали – именьковское население (славяне, переселившиеся со Среднего Днепра) исчезло ещё в VII веке, а оказавшиеся ближайшими соседями поволжские финны жили изолированно. Среднее Поволжье стало местом активного взаимодействия волжско-финского, пермско-финского населения с проникавшими из Западной Сибири угорскими племенами.

Со временем болгары заняли на Средней Волге господствующее положение, сумев объединить в союз и частично ассимилироваться с местными финно-угорскими племенами (предками современных мари, мордвы и удмуртов), а также башкирами.

К VIII-IX векам у новопоселенцев утверждается плужное земледелие, происходит переход к оседлым формам хозяйствования. Ещё в Х веке знаменитый арабский путешественник Ибн-Фадлан упоминает о том, что булгары активно занимаются возделыванием земли: «Пища их – просо и мясо лошади, но и пшеница и ячмень у них в большом количестве, и каждый, кто что-либо посеял, берет это для самого себя».

В «Рисалии» Ибн-Фадлана (Х век) отмечается, что болгарский хан Алмуш ещё живет в шатре.

Оседлость, земледелие и даже некая экономическая организация… Скорее всего, в конце IX столетия государство Волжская Болгария уже существовало. Оно создавалось в условиях непрекращающейся борьбы с хазарами, что способствовало укреплению единовластия в государстве. В трудные времена правитель опирался на вечную схему: объединить народ общей целью выживания и твёрдой рукой держать основные властные рычаги, в том числе финансовые. Ещё в первой четверти Х века хан Алмуш сосредоточил в своих руках сбор и уплату дани хазарам с подчинённых ему племен Среднего Поволжья.

Вопрос веры

Ещё в первой четверти Х века Алмуш для борьбы с хазарами обратился за поддержкой к багдадскому халифу Мухтадиру, который в 922 году направил в Волжскую Болгарию посольство. Как следствие – большая часть болгар приняла ислам.

Однако племена суваз отказались. Они и сохранили прежнее название «суваз» – чуваш, тогда как оставшиеся в дальнейшем ассимилировались с болгарами.

В то же время нельзя преувеличивать масштабы распространения ислама в Волжской Болгарии. В 1236 году венгерский монах Юлиан называл его могущественным царством с «богатыми городами, но все там язычники». Поэтому до XIII столетия говорить о разделении булгарской этнической общности на мусульман и язычников рано.

С 965 г., после разгрома Русью Хазарского каганата, начинается новый этап развития Волжской Болгарии. Активно идёт территориальная экспансия, в результате которой болгарский этнос «подчинил себе все соседние…» (Аль-Масуди). К концу XII века северная часть государства доходила до реки Казанки, восточная – до берегов Яика и Белой, южная – до Жигулей, а западная включала правобережье Волги. Центром Волжской Болгарии до середины XII века был город Болгар (Булгар), а со второй половины XII до начала XIII столетия – Биляр. Некоторые исследователи отказываются называть эти города столицами, предпочитая именовать их «центры», т.к. считают, что Волжская Болгария была скорее союзом независимых княжеств с отдельными столичными городами.

Сближаются болгарские племена (собственно болгары и родственные сувары), а также интегрируются финно-угры. В итоге ещё до монгольского нашествия в Болгарском государстве формируется более-менее единая народность со своим общим языком чувашского типа.

Русь: только дело и ничего личного

С конца Х века и вплоть до монгольского завоевания наиболее активные отношения развиваются между Волжской Болгарией и Русью. Она ещё не Русь-матушка – отношения не по любви, а вполне себе товарно-денежные. Через Болгарию проходил Волжский торговый путь. Играя роль посредника, она обеспечивала себе приличную выгоду.

Однако партнёрские отношения чередуются с периодами военного противостояния, что было вызвано в основном борьбой за территории и влияние на различные племена.

Сплотиться в военном союзе перед лицом врага-ордынца им так и не удалось, но государства заключают мир.

«Незолотой век» Орды

Настоящим испытанием для Волжской Болгарии стало нашествие Золотой Орды. Вначале мужественное сопротивление народа остановило вторжение. Первое столкновение болгар с монголами произошло после битвы на реке Калка в 1223 году. Тогда монголы отправили в Болгарию пятитысячный отряд, который потерпел поражение. Также успешно были отбиты наступления в 1229 и 1232 годах.

Победа волжских болгар над монголами, по мнению историка Хайри Гимади, имела далеко идущие последствия: «До середины 30-х годов ХIII столетия было задержано монгольское нашествие на Европу». Что касается самих болгар, то они не сомневались, что следующее нашествие будет более серьёзным, беспощадным и ждать его недолго. Поэтому начинаются усиленные работы по укреплению городов. В 1229 году на шесть лет был продлён мирный договор с Владимиро-Суздальской Русью.

Однако в 1236 году болгары не смогли противостоять войску Батыя. Русские летописи так пишут о поражении: «Придоша от восточные страны в Болгарскую землю безбожни татари, и взяша славный Великий Болгарьский и избиша оружием от старца и до унаго и до сущего младенца, взяша товара множество, а город их пожогоша огнем и всю землю их плениша». Монголы разорили Болгарию, разрушили почти все важные города (Булгар, Биляр, Джукетау, Сувар).

В 1241 году монголы превратили Волжскую Болгарию в Булгарский улус Золотой Орды. Причём занятые территории имели особое для них значение: город Булгар до строительства Сарая являлся столицей Золотой Орды, а в дальнейшем стал летней резиденцией ханов улуса Джучи.

Казанские татары

Монгольское владычество вынудило население уйти на север. Одновременно шло усиленное проникновение в Волжскую Болгарию кыпчаков, которые занимая важнейшие посты в управлении улусом, постепенно переходили к оседлой жизни. Уцелевшая болгарская элита благодаря религиозной общности – многие ещё в IX-X веке приняли ислам – постепенно сближалась с пришлыми кыпчаками-татарами в результате чего к XV в. сформировалась народность казанских татар.

В составе дряхлеющей Золотой Орды Булгарский улус подвергался многочисленным набегам. В 1391 и 1395 годах территории была разорены войсками Тамерлана, новгородскими разбойниками и русскими князьями. Довершил опустошение Мангытский юрт князя Едигея (позднее – Ногайская орда). В итоге болгарские предки чувашей как этнос оказались на грани исчезновения, потеряв свою историческую родину, государственность, элиту и этническое самосознание. По подсчётам историков, не менее 4/5 населения было уничтожено.

Чувашская даруга Казанского ханства

После распада Золотой Орды в Среднем Поволжье Улу-Мухаммедом в 1438 году было создано Казанское ханство с центром в Казани. Кроме кыпчако-татар, которые служили опорой правителю, значительную часть населения составляли чуваши, марийцы, мордва и удмурты, являвшиеся основным податным сословием. Также в состав Казанского ханства входила часть башкирских земель.

Большинство чувашей, оказавшихся в составе Казанского ханства, обитала на горной стороне Волги (север современной Чувашии), а также на её левобережье. Поэтому территория восточнее Казани, где они жили, называлась «Чувашская даруга» («даруга» – административная единица в Казанском ханстве).

Поскольку значительная часть феодалов и знати, исповедующих ислам, оставалась в Казани, влияние татарского языка и мусульманского духовенства в этом районе было невелико. На территории бывшей Волжской Болгарии на основе болгарской этнокультуры к концу XV века завершается формирование двух этносов – татарского и чувашского. Если в первом болгарская этничность была практически замещена кыпчако-татарской, то чуваши, по мнению этнографа Раиля Кузеева, «сохраняя архаичный тюркский язык, в то же время развивали культуру, во многих отношениях близкую к культуре финно-угорского народа».

33 несчастья

В составе Казанского ханства чуваши обрели место для жизни. Но жизнь эта была нелёгкой ввиду налоговых тягот. Потомки некогда могущественной Волжской Болгарии обязаны были платить обременительный ясак, привлекались к строительству крепостей, выполняли ямскую, дорожную, постойную и военную повинности.

Но наибольшие страдания чувашскому народу приносила война. Начиная со второй половины XV столетия территория их проживания стала зоной русско-казанского противостояния. Так, по болгаро-чувашской земле татары ходили против русских 31 раз, а русские против Казанского ханства - 33 раза. Наряду с регулярными набегами кочевников-ногаев походы становились настоящим бедствием для населения. Эти факторы во многом обусловили готовность чувашей принять русское подданство.

Продолжение следует

Обложка: чувашский национальный костюм

Источник: https://thebiggest.ru

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