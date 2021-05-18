«28 панфиловцев»: образец кино по прямому народному заказу На одной из площадок Петербургского международного экономического форума Владимир Мединский анонсирует фильм «28 панфиловцев». Сам-то он уже злоупотребил служебным положением, посмотрел рабочую версию и обещает: «Не оторвётесь от экрана». Кроме того, министр культуры рассказывает о секретах успехов и неудач российского военно-исторического кино в целом. (Уточнение от редакции: прокатчик «28 панфиловцев» - компания Universal). С помощью lenta.ru Читайте также: Анрей Сорокин, Вадим Эрлихман. Соотечественник, враг, не предатель. Уроки Маннергейма Иван Зацарин. Пятилетки и гулаги Рузвельта. К 83-летию борьбы с Великой депрессией Иван Зацарин. «Экономическая мировая война» никогда не кончалась. К 15-летию Шанхайской организации сотрудничества Юрий Борисёнок. Новый русский призрак для Европы... На чтение: 1 минута

На одной из площадок Петербургского международного экономического форума Владимир Мединский анонсирует фильм «28 панфиловцев». Сам-то он уже злоупотребил служебным положением, посмотрел рабочую версию и обещает: «Не оторвётесь от экрана». Кроме того, министр культуры рассказывает о секретах успехов и неудач российского военно-исторического кино в целом. (Уточнение от редакции: прокатчик «28 панфиловцев» - компания Universal).

С помощью lenta.ru

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