Город-боец, созданный не для торгов. К годовщине Севастополя 14 июня 1783 года был основан Севастополь.Сегодня, когда мы справляем 233-ю годовщину основания города-героя и города-базы Черноморского флота, стоит поговорить о том, что всё время своего существования Севастополь был одним и тем же — русским городом для обороны. Даже своим появлением он обязан нападению врага. На чтение: 3 минуты

14 июня 1783 года был основан Севастополь.

Сегодня, когда мы справляем 233-ю годовщину основания города-героя и города-базы Черноморского флота, стоит поговорить о том, что всё время своего существования Севастополь был одним и тем же — русским городом для обороны. Даже своим появлением он обязан нападению врага.

Запоздалая благодарность

Начать следует с того, чтобы сказать запоздалое «спасибо» тем, без чьей помощи Севастополь не был бы основан. Или был бы, но не там. Или позднее. И это «спасибо» мы говорим барским конфедератам – польской шляхте, боровшейся с постепенным укреплением королевской власти. Или с укреплением российского влияния в Речи Посполитой, опиравшегося на королевскую власть, – это как смотреть.

А дело было так. После обострения отношений с конфедератами в 60-е годы XVIII в. король Станислав Август Понятовский запросил помощи у России. Помощь пришла, и первые столкновения показали, что сами конфедераты с русскими войсками не справятся. После чего они попросили помощи у Османской империи, оплатив её частично золотом и драгоценностями, а также пообещав султану за участие в войне Волынь и Подолье.

Далее османы дождались удобного приграничного инцидента – преследуя конфедератов, русские войска вторглись на территорию Порты. В ответ последовало объявление войны, которая вошла в историографию как русско-турецкая война 1768-1774 годов. По итогам этой войны (а она была для нас очень успешна, турки её проиграли при 3-4 кратном превосходстве в количестве войск) Крым очутился под протекторатом России (фактически уже с 1771 года). А затем и был включён в состав империи (1783). Вот так мятежные поляки и «подарили» нам нашу будущую базу Черноморского флота.

Отцы города

Если говорить о том, кто стал отцом города, то однозначный ответ тут найти сложно. Но список персон, разумеется, есть. Екатерина II, включившая Крым в состав России. Александр Суворов , ещё в 1773 году выбравший для зимовки и базирования флота Ахтиарскую бухту. Он же приказал построить первые укрепления на месте будущего города. Контр-адмирал Фома Маккензи (формальный основатель города), командующий крымской эскадрой. При нём в посёлке Ахтиар были построены первые городские здания. Лейтенант Дмитрий Сенявин – именно он непосредственно руководил строительством. Ну и, конечно, фаворит Екатерины II Григорий Потёмкин-Таврический, получивший своё прозвание как раз за колонизацию Крыма.

Имя («город славы») Севастополь получил на год позже основания, но в 1797 году Павел I вернул ему название татарской деревушки (Ахтиар), на месте которой он вырос. Исправил ситуацию уже Николай I (1826) и поступил при этом совершенно верно: город, изначально основанный как база флота и военная крепость, не мог носить название рыбацкой деревни.

Город-крепость

Название оказалось пророческим и подтвердилось неоднократно. С тех пор, как Россия стала империей, ни один город не знал такой обороны, как Севастополь во время Крымской войны (1853-1856). Школьный учебник обычно трактует её как наше поражение. Это если не вспоминать, что осада, которую союзники планировали завершить за неделю, растянулась на 11 месяцев и стоила им грандиозных потерь (не менее 70 тысяч). Войска, оборонявшие город, были награждены медалью «За защиту Севастополя» – первый случай в истории воинских наград, когда медаль давали за оборону.

Возникает вопрос: почему за 42 года до этого так легко сдали Москву Наполеону, но почти год зубами и когтями держались за город, которому в середине XIX века даже 100 лет не исполнилось? Ответ очень простой. Сдать город без боя означало сдать без боя Крым. Без флота и базы флота полуостров терял свой смысл. А сдать Крым – всё равно, что уйти из Причерноморья, отказавшись от завоеваний второй половины XVIII века. Поэтому Севастополь держался до тех пор, пока успехи на других фронтах (Кавказском) и потери коалиции наших врагов не сделали взятие ими города пирровой победой.

Почти через 90 лет ситуация повторилась. Вторая оборона Севастополя тоже длилась почти год (10 месяцев) и тоже решала задачу, более значимую и более важную, нежели собственно оборона города: сдерживала немцев от броска к кавказской нефти. Бросок всё равно состоялся, но, похоже, что именно благодаря этим 10 месяцам он своей цели не достиг. А равно не достигла цели вся летняя кампания 1942 года. Повторился размен Крымской войны: тактический успех в обмен на стратегическое поражение. А потому логично, что и советским командованием оборона города была отмечена медалью.

Важное отличие Великой Отечественной войны от Крымской заключается в том, что в этот раз нам никто Севастополь не возвращал в обмен на занятые нами территории. Всё пришлось отвоёвывать самим. Этой темы мы уже касались ранее. Нужно напомнить только, что освобождение Крыма и Севастополя тоже имело значение, превосходившее собственно возврат контроля над нашими территориями: это был важный удар по военному союзу Германии и Румынии.

История повторяется

Общий принцип понятен. А главное — он работает до сих пор. Севастополь – это база флота, крепость, с XX века – ещё и элемент системы предупреждения о ракетном нападении (о скором восстановлении РЛС «Днепр» под Севастополем недавно сообщили СМИ). Всё это понятно, всё это значимо, и всё же это частности. А матрёшка нашего там присутствия не изменилась с момента основания города: Севастополь – это Крым, а Крым – это Причерноморье и само Чёрное море. По сути, так было даже в с 1991 по 2014 годы: Крым был украинским, да. А вот с Севастополем не всё так однозначно. Националисты до последнего бодались с руководством ЧФ РФ за право доступа на ряд объектов, да так его и не получили.

А два года назад история сделала удивительный финт. В XVIII веке полуостров достался России из-за совсем не имеющих к нему отношения разборок польских магнатов с польским королём. В 2014 году Крым и Севастополь вновь стали российскими – в этот раз из-за разборок украинских олигархов с украинским президентом.

Чему учат оба этих случая? Всё тому же: Крым «не любит» тех, кто разменивает стратегию на тактику. «Уплыл» от османов, погнавшихся за Волынью, «уплыл» от украинцев, погнавшихся за евроассоциацией.

Впрочем, недопустимость таких разменов касается не только Крыма.

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