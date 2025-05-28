Печенеги: беспокойные соседи, растворившиеся в Руси История печенегов насчитывает почти полторы тысячи лет непрекращающейся борьбы за выживание. Находясь в эпицентре бурлящих потоков бескрайней Евразии, они не представляли собой неодолимую силу, но считаться с ними приходилось не только молодому древнерусскому государству, но и самой Византии. На чтение: 15 минут

История печенегов насчитывает почти полторы тысячи лет непрекращающейся борьбы за выживание. Находясь в эпицентре бурлящих потоков бескрайней Евразии, они не представляли собой неодолимую силу, но считаться с ними приходилось не только молодому древнерусскому государству, но и самой Византии.

Печенеги интересны нам прежде всего потому, что этот народ принял непосредственное участие в важнейшем для российской цивилизации синтезе оседлого, славянского, и кочевого тюркского укладов, который, в конечном счёте, способствовал их взаимному обогащению.

С Востока на Запад: вехи исторического пути

В отечественной историографии принято отождествлять этнонимы«кангар», «кенгерес» и «печенег». Практически нет сомнений, что речь идёт об одном и том же этническом образовании.

Первым упоминанием о печенегах (или, точнее, протопеченегов) считаются данные древнекитайских хронистов II-I вв. до н.э. Самый известный из них – Сыма Цянь называет кочевой народ Кангюй, который обитает к северу-западу от Давани (Фергана, город на востоке Узбекистана) и юго-востоку от кочевого владения Яньцай или Аланья. Это владение лежит «при большом озере, которое не имеет высоких берегов» (Каспийское море). Очерченные границы владений Кангюй, таким образом, включают в себя территорию бассейна Сырдарьи, от современного Ташкента в сторону Хорезма. Из древнекитайских хроник достоверно известно, что печенеги – кочевники («…следуя за скотом, перекочёвывают с места на место»), придерживаются сходного с хуннами, аланами и эфталитами образа жизни.

Из древнекитайских письменных источников мы узнаём, что в период с конца IV по начало VII в. Кангуй находился в зависимости от правителей «влиятельного Дома Йеда» (эфталитов), а в 641 г. был завоёван войсками правителя Западнотюркского каганата Дуло-хана.

Примерно в это же время печенегам пришлось соседствовать с огузами. Древнетюркские письменные источники (т.н. рунические письмена) позволяют сделать вывод, что огузы и печенеги – это два отдельных самостоятельных этнических образования, которые жили на востоке Великого пояса евразийских степей. Постоянное соперничество за пастбища вокруг моря Джурджан (Аральское море) вылилось в итоге в масштабные войны, сведения о которых мы находим в трудах арабского историка середины Х в. Аль-Масуди. В результате этих событий печенеги окончательно были вытеснены из бассейна Сырдарьи и Приуралья сначала в степи Волго-Уральского региона, а затем еще дальше на Запад. Вероятно, печенегов выдавливали не только огузы, но и хазары.

В начале Х в. другой арабский историк Ибн-Русте локализует землю печенегов в десяти днях пути от «земли хазар», между печенегами и жившими на Волге «болгарскими» эсегелями. Речь, скорее всего, идёт о восточных печенегах, проживающих на территории Урало-поволжских степей.

В первой четверти Х в. средневековые авторы обнаруживают печенегов кочующими по обеим берегам Волги. Византийский император Константин Багрянородный (905-958) в своём труде «Об управлении империей» (наиболее ёмкий письменный источник по истории печенегов) отмечает значительную роль этого народа в восточноевропейской политике Х в. Необходимость поддерживать союзнические отношения с печенегами объяснялась потребностью пресекать попытки руссов, булгар и венгров нападать на Византию.

Константин Багрянородный приводит довольно точные координаты расселения печенегов в степях Восточной Европы того периода: от низовья Дуная и северных пределов венгров, до хазарской крепости Саркела по берегам рек Днепр, Буг, Прут и другим. Первоначальной же территорией обитания печенегов называются реки Волга (Итиль) и Урал (Яик). Очевидно, византийский император не знал, что история печенегов к этому периоду уже насчитывала более тысячи лет.

Константин Багрянородный также называет племена в составе печенежской конфедерации и указывает, что часть печенегов после серии поражений от соседей остались на территории Урала и Поволжья и стали жить вместе с огузами. Эти печенеги, отмечает византийский император, носят укороченные верхние одежды для того, чтобы показать свою отрезанность от сородичей и соплеменников.

Таким образом, из источников становится ясно, что границы печенежских кочевий в конце IX – начале Х вв. были обширны и простирались от города Сарай (80 км севернее современной Астрахани), до современной Самары, включая среднее течение Яика и долину рек Сакмар и Илек. Иными словами, территория современных Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской областей, а также Башкирии и Западного Казахстана были местами обитания этих номадов. В дальнейшем часть печенегов достигла Балканского полуострова и приняла участие в этногенезе венгерского народа.

Как опознать печенега

Знаменитый арабский путешественник Х в. Ибн-Фадлан видел печенегов собственными глазами. Он описал их тёмными брюнетами, невысокого роста.

Архиепископ Феофилакт Болгарский (ХI в.) писал, что набег печенегов «словно удар молнии, отступления их тяжело и легко одновременно: тяжело из-за множества добычи, а легко от быстроты бегства. Нападая, они предупреждают молву, а отступая, не дают преследующим возможности о них услышать. Они грабят чужую страну, притом, что своей не имеют. Мирная жизнь для них несчастье, верх благополучия – когда они имеют удобный случай для войны. Самое худшее, что они по своей численности превосходят весенних пчёл, и никто еще не знал, сколькими тысячами или десятками тысяч они считаются: число их бесконечно».

Понятно, что в этом описании много стереотипов, однако источник позволяет сделать вывод о том образе, который сложился у печенегов в Византии.

Многочисленные археологические находки из печенежских захоронений позволяют составить представление об оснащении печенегов-всадников. Оно состояло из шпор, плети (камчи), нагайки и копья. Защитным средством служили шлем, кольчуга, панцирь, боевой пояс и наколенники. Основными средствами передвижения были конь, верблюд, бык с повозкой или кибиткой.

Русь и печенеги: от противостояния укладов…

Борьба леса и степи, соперничество оседлых и кочевников сыграли значимую роль в становлении и последующем укреплении Древнерусского государства. Печенеги никогда не угрожали независимости Древней Руси, но их молниеносные военные вылазки и прочие проявления боевой мощи доставляли немало неприятностей древним русичам.

Победа русского богатыря над печенежским (992). Радзивилловская летопись.

Первые контакты Руси и печенегов относятся к концу IX – началу Х в. Достигнув Крыма и современной Украины, печенеги вступили в конфликт с киевским князем Игорем (915 г.). Было бы неправильно говорить только о постоянном противостоянии древних русичей и печенегов. Так, в источниках имеются сведения о совместных походах русских войск и печенежских орд на Византию (источники дают противоречивую информацию о том, кто был инициатором этого альянса). В Повести временных лет упоминаются случаи, когда Древняя Русь использовала печенегов в качестве наёмников. В целом в княжение Игоря (912-945) отношения с печенегами возникали эпизодически, для решения, прежде всего, внешнеполитических задач.

После краха (или, по крайней мере, резкого ослабления) Хазарского каганата в 965 г. (по другой версии в 968-969 гг.) власть над степями на Волге перешла к печенегам и они на некоторое время становятся основным восточным соперником Руси. Осложнение отношений с печенегами относится к периоду княжения Святослава (945-972). Стремясь ограничить возрастающее влияние Руси, в 968-969 гг. печенеги нападают на Киев, однако спешно вернувшийся из походов Святослав отогнал кочевников в степь, попутно нанеся мощный удар хазарам. Однако печенеги продолжили давление на Киевскую Русь и в 972 г. им удалось подкараулить Святослава у порогов Днепра. В результате столкновения князь погиб.

Печенеги убивают князя Святослава Игоревича

Его преемник Владимир Святославович (978-1015) ориентируется прежде всего на внутреннее, а не внешнее развитие государства. Происходит объединение земель в единое государство. Походы за внешней добычей (для которых нужен был союз с кочевниками) стали менее актуальны, и, как следствие, военных столкновений с печенегами стало меньше. В начале ХI в. печенеги выступают с инициативой мирного соглашения с Киевом. Князь Владимир даже посылает в стан кочевников одного из своих сыновей в качестве гаранта мирного соглашения.

В 20-е годы ХI в. Русь переходит к активной оборонительной политике на юго-востоке. В 1015 г. даже планировался поход русичей в Степь, однако он не состоялся, прежде всего, из-за смерти князя Владимира. В это время, печенеги по-прежнему пытаются вмешиваться во внутренние дела Руси и стремятся поставить на престол лояльного к ним ставленника. Однако чаще всего эти инициативы заканчиваются неудачно.

…К симбиозу культур

Мирные отношения с Византией стимулировали развитие торговых контактов, для обеспечения которых необходима была защита от степняков. Это обстоятельство постепенно меняет характер отношений с печенегами. Стадия активной конфронтации русичей и печенегов подходит к своему логическому завершению. Этому же и способствовало появление в степях Евразии новой волны кочевников. Для печенегов самым страшным становится наступления половцев, поэтому они выбирают союз с Русью.

В период правления великого князя киевского Ярослава Владимировича (1019-1054) печенеги только один раз (1036 г.) появляются на границе Руси, но терпят полное фиаско. Кочевники теряют изначальную пассионарность. Как следствие, процессы раздробленности внутри их кочевого союза. В то же время в источниках появляются сведения о выполнении печенегами функций охраны южных границ древнерусского государства, прежде всего, от следующей волны тюркоязычных кочевников – половцев.

В этот период печенеги оказались наиболее плотно интегрированы во внутренние дела древнерусского государства. Они сохраняют кочевой уклад и систему управления, однако признают верховную власть Киева и получают право участия в избрании великого князя. Активная фаза борьбы древних русичей и печенегов к этому периоду спадает, настает более плодотворный этап взаимообмена и симбиоза культур и укладов.

В этой связи, крайне интересным, но малоизученным, является феномен т.н. чёрных клобуков (тюрк. «каракалпак») под которыми в Древней Руси именовались тюркские вассалы великих князей. Эти номады селились в Поросье (территория с богатыми пастбищами, ограниченная реками Стугна и Рось). Военные поселения черных клобуков пополнялись из числа печенегов, а также торков и берендеев. Чёрные клобуки в ХI-XII вв. были важным звеном военной мощи Руси.

Политические и военные контакты древних русичей и печенегов создали условия для симбиоза и взаимообмена двух культур, а также интеграции тюркских кочевников в состав Древнерусского государства. К началу XIII в. печенеги, войдя в состав Руси, полностью растворились среди местного населения, а их этноним становится достоянием многотомной истории Евразийской степи.

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Литература

Иванов В.А., Гарустович Г.Н., Пилипчук Я.В. Средневековые кочевники на границе Европы и Азии. Уфа, 2014. Кисилёва М.В. Русские и печенеги: от конфликта к конфедерации // Вестник ТГУ. – Томск: Издательство ТомГУ, 2008. – №7. Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 1. М., 2002. Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. Мавродина Р.М. Киевская Русь и кочевники (печенеги, торки, половцы). Л., 1983. Плетнева С.А. Печенеги // Исчезнувшие народы: Сборник статей. М., 1988.

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