«Нас не надо жалеть»: Брусиловский прорыв завершился Победой в 1945-м О Брусиловском прорыве принято говорить с нотками сожаления. Да, мол, блестящий замысел выдающегося русского полководца, тщательная разработка и подготовка операции, героизм русских воинов, самое успешное наступление Первой мировой, разгром австро-венгерской армии… Но тут же принято сокрушаться, что это не оказало решающего влияния на неудачный для русской армии ход войны и её печальные для нас итоги, принято жаловаться на «бездарное командование», «снарядный голод», «развал армии», на Николая II, Керенского и большевиков… Но, я считаю, это исторически несправедливо. В потоке жалоб и сожалений «тонет» и сам Брусиловский прорыв, и подлинный новаторский прорыв, который совершил в военном искусстве ХХ века Алексей Алексеевич Брусилов.... На чтение: 2 минуты

О Брусиловском прорыве принято говорить с нотками сожаления. Да, мол, блестящий замысел выдающегося русского полководца, тщательная разработка и подготовка операции, героизм русских воинов, самое успешное наступление Первой мировой, разгром австро-венгерской армии… Но тут же принято сокрушаться, что это не оказало решающего влияния на неудачный для русской армии ход войны и её печальные для нас итоги, принято жаловаться на «бездарное командование», «снарядный голод», «развал армии», на Николая II, Керенского и большевиков…

Но, я считаю, это исторически несправедливо.

В потоке жалоб и сожалений «тонет» и сам Брусиловский прорыв, и подлинный новаторский прорыв, который совершил в военном искусстве ХХ века Алексей Алексеевич Брусилов. Недаром ведь эта самая яркая наступательная операция Первой мировой – единственная, которая названа именем собственным. Да и вообще в мировой военной истории таких случаев – по пальцам перечесть.

Вспомните, какими эпитетами описывают Первую мировую: позиционная, окопная, изнурительная… Почему так вышло? А потому что это ещё – первый прецедент войны нового типа, войны ХХ века. Это война массовых призывных армий, это взрывное и массовое внедрение в войска вооружений нового типа, инженерных достижений бурного научно-технического прогресса. Всё это требовало и новых решений в области военного искусства, но до 1914 года ни одна армия, ни один военачальник никакого такого опыта не имели.

И вот – Брусилов.

Весной 1916 года он в корне пересматривает принятые тогда методы наступления. Предлагает начать атаку не на одном конкретном участке фронта, а нанести удар одновременно на четырёх направлениях, чтобы рассредоточить внимание, силы и средства неприятеля, не дать ему сманеврировать резервами, создать угрозу «котлов».

Повторяю: сам по себе такой подход был предложен вообще впервые в мировой военной истории. Никакими теориями, никакими учениями и, там более, никаким практическим опытом этот план 100 лет назад не был проверен. Так что это сейчас легко задним числом упрекать в «трусости» или «нерешительности» тех военачальников, которые сомневались в брусиловском плане. А тогда, в 1916-м, риски оценивались совсем по-другому. Наверное, если бы у Брусилова не получилось, сегодня лихо называли бы всех «авантюристами».

Но у Брусилова получилось. Конечно, не только у него. История – место тесное, поэтому в названии операции фигурирует имя только одного героя. Однако и в разработке плана участвовали отличные штабисты, и в прорыве отличились части под командованием генералов Каледина, Сахарова, Щербачёва, Лечицкого, Деникина, а качество артподготовки обеспечил генерал Ханжин (тоже, кстати, новатор – автор методики стрельбы с закрытых огневых позиций).

У всех у них – получилось. И сделали это героические и умелые русские солдаты. Потому что русский солдат – лучший солдат. Иначе мы, наверное, жили бы на какой-то другой Родине. Если бы вообще жили. Но мы живём, и Родина у нас по-прежнему та же самая, что и сто, что и тысячу лет назад.

И это самое главное: блестящее новаторство генерала Брусилова, героизм его бойцов никуда не делись, не оказались бесплодными и бесполезными.

История России не закончилась в 1916 году. Не закончилась ни в Феврале, ни в Октября 1917 года.

Россия не потерпела поражение в Брест-Литовске в феврале-марте 1918 года.

И мировая война не закончилась в 1919 году версальским договором. Ведь именно тогда, в Версале, главнокомандующий войск Антанты маршал Фош сказал: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Даже в сроках, как мы сейчас знаем, не ошибся.

И выдающийся полководец, верный сын Отечества Алексей Алексеевич Брусилов всё это прекрасно понимал.

Он не бросил страну, не бросил армию, не бросил своих соотечественников и своих солдат. Он служил им до конца своих дней – когда Родина уже называлась Советской Россией и Советским Союзом, а армия называлась Красной.

Ведь это та же самая Родина и та же самая армия. И та же самая война нового типа, война ХХ века.

Посмотрите на военное искусство Второй мировой, посмотрите на наступательные операции Красной армии в годы Великой Отечественной. Сталинградское наступление, Курская дуга, «десять сталинских ударов» и их жемчужина – операция «Багратион». Просто в «Атласе Победы» , который в этом году издало Российское военно-историческое общества, достаточно посмотреть.

Что мы увидим? Мы увидим Брусиловский прорыв, помноженный на державную мощь, помноженный на тот же героизм русского солдата, на тот же полководческий гений. А ведь это те военачальники, которые с 20-х годов учились побеждать в войне нового типа на опыте Брусилова, которых учил уму-разуму лично Алексей Алексеевич – победоносный генерал-новатор Первой мировой, один из основателей и авторитетов Красной армии, первопроходец новой военной науки.

Сегодня мы знаем, чем закончилась в ХХ веке мировая война и кто в ней победил.

Нам нечего стесняться.

Опубликовано также в «Российской газете»

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