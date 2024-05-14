Казахстан сдруживался с Россией по частям и долго Казахстан сдруживался с Россией по частям и долго На чтение: 2 минуты

Краткое описание мифа

О том, что бόльшая часть нынешнего Казахстана добровольно вошла в состав России еще в 1730-х гг., можно прочитать и во всей учебной и справочной исторической литературе, и в специальных трудах – например, в работах видного российского специалиста по истории Казахстана Н.Е. Бекмахановой. То же явствует и из школьного атласа по географии России – из карты, показывающей территориальный рост страны.

На самом деле

Да, в 1730 году Малая казахская орда (Младший жуз; с советских времён государственные объединения казахов XVII – XIX вв. именуются у нас казахским словом «жуз»), а в 1734-м и Средняя (Средний жуз), теснимые джунгарами и башкирами, попросили императрицу Анну Иоанновну принять их в российское подданство. В 1731 – 1734 годах монархиня удовлетворила эти просьбы, направила ханам обеих орд соответствующие грамоты и организовала приведение казахов к присяге на верность Ея Императорскому Величеству. А в 1738 году Анне присягнул и хан Большой орды (Старшего жуза) – контролировавший, правда, лишь часть своих земель.

Казалось бы, всё ясно: два из трёх казахских государств и часть третьего вошли в состав России. Однако уже в 1757 году многие султаны (старейшины родов) Средней орды и числившиеся русскоподданными султаны Большой орды присягнули… императору Китая! И многие десятилетия после этого получали от властей Поднебесной чины китайских администраторов…

Это не было редкостью в те времена: присяги тем или иным императорам рассматривались преимущественно как средство получить помощь в борьбе с врагами. И казахские вожди не были исключением. Не случайно и хан Малой орды Абулхаир, и многие султаны Средней орды одной только Анне Иоанновне за десять лет её правления присягали по нескольку раз – из-за чего присоединение Средней орды одни историки относили к 1734 году, другие – к 1738-му, третьи – к 1740-му…

Но главное даже не это, а то, что присягами на верность российскому монарху всё «вхождение казахских земель в состав России» тогда и ограничилось!

Новые подданные России ещё много десятилетий не платили никаких налогов в российскую казну. Малую, например, орду обложили крайне незначительной податью только в начале XIX века.

Русские войска в казахских землях (в «Киргизской степи», как называли эти земли в России) до 1824 года не стояли.

И представителей русской администрации до 1824-го там тоже не было. Правда, ханов Малой и Средней орд обычно утверждали в Петербурге, но ханская власть во всех трёх жузах была почти фиктивной. Реальными хозяевами в степи были султаны.

Но и это ещё не всё. «Вошедшие в состав России» казахи Малой и Средней орд ещё сто лет после этого «вхождения» продолжали совершать набеги на… земли России. Для защиты от своих казахских «подданных» России вплоть до 1860-х годов приходилось поддерживать в боеготовом состоянии две укреплённые линии, протянувшиеся аж на 3500 километров – Оренбургскую и Сибирскую. Это в одну из крепостей Оренбургской линии был прислан в 1773 году служить герой пушкинской «Капитанской дочки» – прапорщик Петруша Гринёв… Помимо частей регулярной армии, границу с казахскими «подданными» России обороняли три казачьих войска – Уральское (до 1775 года – Яицкое), Оренбургское и Сибирское.

Наконец, ещё в течение ста с лишним лет после 1730-х годов все дела, связанные с казахскими землями, находились в России в ведении… Министерства иностранных дел!

Для Букеевской (или Внутренней) орды, которая откололась в 1801 году от Малой, – это продолжалось вплоть до 1838 года.

Для Средней орды («Области сибирских киргизов») – до 1854-го.

Для Малой орды («Области киргизов Оренбургского ведомства») – до 1859-го.

Для Большой орды – до 1863-го.

Таможенную границу между российскими и казахскими землями ликвидировали только в 1868 году (напомним, что все таможенные границы внутри Российской империи были упразднены ещё при Елизавете Петровне в 1754-м).

Только в 1822 году, чтобы положить конец казахским набегам, было решено не на бумаге, а на деле подчинить казахские земли российской власти. И в феврале того самого 1824-го командиры вошедших в «Киргизскую степь» казачьих отрядов объявили казахам о ликвидации ханской власти и новом порядке управления землями Малой и Средней орд. При султанах стали теперь находиться в качестве контролёров русские офицеры или чиновники, в казахских землях были расквартированы казачьи отряды, там стали основывать русские укрепления и казачьи станицы.

Вот это и было началом реального присоединения Казахстана к России. Проходило оно в основном при Николае I, в ходе постепенного продвижения отрядов сибирских, уральских и оренбургских казаков в глубь «Киргизской степи». В 1824 году под контроль русской администрации были поставлены районы, прилегавшие к российской границе, а к 1853-му – все казахские земли, не входившие в состав среднеазиатских государств (Кокандского и Хивинского ханств).

То есть вся та территория, которая значится у нас в школьном присоединённой к России ещё в 1730-х…

***

Эта история – совсем не о «конфликтах» между Россией и Казахстаном.

Эта история о том, что сплочение разных земель и народов вокруг России – дело долгое и сложное. И у каждого народа в этом деле были свои мотивы и свои особенности. Эту общую историю не стоит упрощать и лакировать. Но нельзя и трагедизировать.

Ведь в итоге мы нашли общий язык настолько, что осенью 1941-го казахские панфиловцы спасли Москву. А сегодняшний Казахстан – не просто верный союзник, он вместе с Россией и Белоруссией входит в историческое ядро новой интеграции в Евразии.

Такая вот история.

Литература

Путинцев Н.Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска со времени водворения западно-сибирских казаков на занимаемой ими ныне территории. Омск, 1891. Смирнов А.А. На «бухарской» стороне. Казаки и присоединение Казахстана // Родина. 2004. № 5.

Обложка: Николай Каразин. Картина «В средней Азии. Взгляд на соколиную охоту»

Источник: https://e-history.kz

Читайте также:

Иван Зацарин. Иначе нас сомнут. К 61-летию космодрома Байконур

Андрей Сорокин. Какое кино нужно стране: о том, чему полезному учит нас сегодня наша история

Евгений Бай. Военная предыстория революции: как строили «Русский паровой каток» после неудач 1905 года

Иван Зацарин. Его невозможно уничтожить. К 26-й годовщине договора об уничтожении химоружия

Дмитрий Михайличенко. Половцы: степные ветры. Как они не давали Руси скучать

Иван Зацарин. Наш великий 1937-й. К 79-летию возвращения в Россию писателя Куприна

Егор Яковлев, Дмитрий Пучков. От войны до войны. Часть 6: разлад России с союзниками и вероятность сепаратного мира в 1916 году

Полина Яковлева. Второй фронт Клементины Черчилль