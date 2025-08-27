Заблудиться в Украинах: что пишут в школьных учебниках про воссоединение Заблудиться в Украинах: что пишут в школьных учебниках про воссоединение

Начало темы: Воссоединение Украины: как получилась Россия. Что об этом надо знать

Рассматривая в рамках нашего большого путешествия по Историко-культурного стандарту (ИКС) и содержащимся в нём трудным вопросам, мы продолжим изучение трудного вопроса № 6 и попытаемся проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

Напомним, трудный вопрос № 6 сформулирован в ИКС так: «Присоединение Украины к России (причины и последствия).

С разу оговорим, что оба основных учебника по истории России для 7-го класса (Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России . Конец XVI – XVIII век. М., 2012; Пчёлов Е.В. История России. XVII – XVIII века. М., 2012) употребляют, рассказывая о событиях XVII столетия, исключительно термины «Украина», «украинский», «украинцы». Это, на наш взгляд, недопустимая модернизация истории. Давайте тогда писать о «петербургской блокаде» 1941 – 1944 годов и о том, что Владимир Ильич Ленин родился в Ульяновске: ведь ещё в первой заметке мы говорили о том, как назвались в то время жители данной территории.

Вопрос о причинах «присоединения Украины к России» в хорошем, в общем-то, учебнике Данилова и Косулиной изложен просто безобразно. Начать с вульгарного тезиса о «тройном гнёте», которому подвергались в Речи Посполитой «украинцы» – «феодальном, национальном и религиозном». В зависимости от каких феодалов находилось свободное население городов Малой Руси (мы говорим не о местечках, принадлежавших феодалам, а о городах, имевших магдебургское право)? Не было и «национального гнёта» в прямом смысле этих слов. Малороссов в Речи Посполитой подвергали притеснениям не потому, что они были неполяками, а потому, что они были православными или униатами – т.е. не принадлежали к господствующей церкви. И как «к быдлу» в Речи Посполитой относились не к «украинцам», а к крестьянству.

Запрет «украинцам» исповедовать православие (о котором без всяких подробностей пишут Данилов и Косулина) действовал только в 1596 – 1633 годах. А утверждение о запрете украинцам говорить на родном языке вообще не подлежит комментированию. «Руська мова» не имела статуса государственного языка, власти Речи Посполитой относились к ней с презрением как к «хлопской» – но это же совершенно другое!

Е.В. Пчёлов причины «присоединения Украины к России» излагает лучше. Правда, о «тройном гнёте» пишет и он – но тут же оговаривает, что «среди украинцев не все находились в зависимом положении» (уже лучше: хотя бы «феодальному гнёту» подвергались не все). В отличие от Данилова и Косулиной, Пчёлов показывает причины «религиозного гнёта» – говорит о том, что государственной религией в Речи Посполитой был католицизм, о том, что «католическая церковь пыталась подчинить своему влиянию всё население страны»; рассказывает о Брестской унии.

А вот ход восстания Богдана Хмельницкого и обстоятельства «присоединения Украины к России» Данилов и Косулина излагают весьма внятно. Но пишут, что в подданство Москвы Хмельницкий попросился только после 1651 года (в действительности – ещё в 1649-м). И, к сожалению, авторы этого учебника не говорят ясно и чётко, что Хмельницкий добился для части Малой Руси автономии и что автономию подвластные ему земли сохранили, и войдя в состав России. Вместо этого пишется о получении в 1649 году тремя малороссийскими воеводствами «самостоятельного гетманского управления» и о сохранении «украинскими землями» «гетманского управления» и в составе России. Но что означало это самое «гетманское управление» – ученику остаётся только гадать.

Пчёлов и здесь подаёт материал лучше. Он отмечает, что за помощью в Москву Хмельницкий обратился ещё «в начале борьбы». Слова «автономия» применительно к 1649 году тоже не употребляет – но указывает, что «власть поляков» в трёх воеводствах «ограничивалась» и что «все государственные должности» там «предоставлялись теперь только православным». Из этого описания автономный статус части Малой России виден более или менее ясно. Ещё более ясно он виден из описания событий 1654 года: «На Украине сохранялись самоуправление и гетманская власть». Добавить бы сюда употреблённое чуть ниже понятие «автономность Украины» («…то есть провозглашалась автономность Украины в составе России») – и тезис станет ещё более понятным.

Выправляют ли это изъяны учебники для 10-го класса? Учебник под редакцией А.А. Данилова (История России. 10 класс. Ч. 2. М., 2013) этот вопрос… вообще не разбирает. Правда, – что ценно – упоминает о таком важном последствии воссоединения, как активизация знакомства России с западноевропейской культурой.

Другой учебник (Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Базовый уровень. М., 2013) крайне запутывает вопрос о причинах присоединения. Вначале упоминается о некоей «польской политике на Украине». Затем, мимоходом, – о «притеснениях со стороны католического государства и своевольной польской шляхты». Потом – о «защите интересов православного люда» и о необходимости вырваться из «польской неволи». А что это была за «польская политика», в чём заключались «притеснения», чем они были вызваны, при чём тут православие и католичество, в чём заключалась «польская неволя», – об этом ничего не сказано. Получается не рассказ учебника, а какая-то «вещь в себе»!

Зато внятно рассказано о самом воссоединении. Сказано о создании Богданом Хмельницким фактически независимого «украинского государства», о проблематичности его существования в условиях непрерывной войны с поляками, о вхождении «Украины» в состав России на правах автономии.

В целом же изложение вопроса о причинах «присоединения Украины к России» в нынешних школьных учебниках неудовлетворительно или (в учебнике Е.В. Пчелова) тянет всего лишь на «тройку с плюсом». Вопрос действительно «трудный»: но трудный не объективно и по существу – трудным и запутанным он становится для школьника от прочтения учебников.