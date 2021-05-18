Воссоединение Украины: как получилась Россия. Что об этом надо знать Трудный вопрос № 6 сформулирован в ИКС так: «Присоединение Украины к России (причины и последствия)». Сегодня мы, как обычно, первым делом попробуем объяснить содержание данного вопроса, опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем. Что такое «Украина» и кто такие русские Сразу оговоримся, что в XVI – XVII веках те земли нынешней Украины, которые не входили в состав Крымского ханства, именовались Малой Россией (Малороссией), а Украиной называли лишь восточную окраину этой последней. Этнос, ныне именующий себя украинским, тогда называл себя русским (отделяя себя при этом от жителей Великой России,... На чтение: 2 минуты

Трудный вопрос № 6 сформулирован в ИКС так: «Присоединение Украины к России (причины и последствия)».

Сегодня мы, как обычно, первым делом попробуем объяснить содержание данного вопроса, опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем.

Что такое «Украина» и кто такие русские

Сразу оговоримся, что в XVI – XVII веках те земли нынешней Украины, которые не входили в состав Крымского ханства, именовались Малой Россией (Малороссией), а Украиной называли лишь восточную окраину этой последней. Этнос, ныне именующий себя украинским, тогда называл себя русским (отделяя себя при этом от жителей Великой России, которых он величал москалями, московцами, но не русскими); Русью же именовалась составная часть Великого княжества Литовского.

В XIV столетии бόльшая часть тогдашней Малой Руси вошла в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского, а меньшая – в состав Польши. В 1569 году оба этих государства по Люблинской унии объединились в одно – Речь Посполитую. Это была федерация, состоявшая из двух автономных частей – Короны Польской и Великого княжества Литовского; – малороссийские земли отныне оказались в составе уже не литовской, но польской части.

Православие как инакомыслие

Начальным звеном в цепи событий, закончившихся в середине XVII века вхождением части Малой России в состав Российского государства, стало оформление в октябре 1596 года Брестской унии православной церкви Речи Посполитой и католической церкви. Согласно условиям унии, православная церковь Речи Посполитой признавала своим главой папу римского и принимала католическое вероучение – а православную обрядность сохраняла лишь в той мере, в какой это не противоречило католическому вероучению. Иными словами, она переставала быть православной церковью и превращалась в греко-католическую (которую чаще называют униатской).

Утвердив решение Брестского церковного собора, король Сигизмунд III, фанатичный католик, фактически объявил православную церковь вне закона. Приходы и священнослужители, не желавшие признавать унию, подвергались всевозможным гонениям. На следующий год после смерти Сигизмунда, в 1633 году, восстания малороссийских казаков заставили легализовать православную церковь, но она продолжала испытывать притеснения со стороны католических властей Речи Посполитой и её господствующего сословия – католической шляхты.

Восстание и хитрый план Хмельницкого

Эти преследования православия привели в мае 1648 года к грандиозному восстанию малороссийского казачества во главе с сотником Богданом Хмельницким. Одержав ряд побед над польскими войсками, в августе 1649-го Хмельницкий вынудил короля Яна Казимира предоставить значительной части Малой России автономию и возглавил эту автономную территорию – назвавшись «гетманом всея Малыя России».

Однако затем король возобновил войну с Хмельницким и в сентябре 1651-го, разбив его под Берестечком, добился сокращения территории автономии. И, хотя в 1652 – 1653 годах Хмельницкий сумел одержать новые победы, стало ясно, что своими силами сохранение автономии и православия в Малой России казачество гарантировать не сможет. И что нужна поэтому поддержка со стороны сильного православного государства. А таковым тогда была только Россия.

Собственно, малороссийским казакам это было ясно еще в 1620-х годах: уже тогда они просили Москву принять их в подданство. С самого начала это было ясно и Хмельницкому: уже в 1649 году он дважды (в январе и в мае) направлял в Москву посольства для переговоров о вхождении Малой России в состав Российского государства. После Берестечка же Богдан заговорил об этом ещё активнее.

Хитрый план Романова

Для России принять в подданство малороссиян означало в очередной раз воевать с крупной восточноевропейской державой – Речью Посполитой. Поэтому она не пошла на удовлетворение просьб казаков в 1620-е годы – когда только-только выкарабкалась из Смуты – и не спешила удовлетворять эти просьбы на рубеже 1640-х и 1650-х: финансовое положение страны было очень сложным.

Тем не менее, уже в феврале 1651 года специально созванный Земский собор в принципе принял предложение Хмельницкого – хотя и оговорил, что в данный момент реализовать своё согласие не может. Реализовал его следующий Земский собор: 1 октября 1653 года он постановил принять часть Малой России, подвластную Богдану Хмельницкому, в российское подданство и объявить войну Речи Посполитой.

8 января 1654 года казачья рада (совет) в Переяславле (ныне Переяслав-Хмельницкий) присягнула царю Алексею Михайловичу, а в марте Алексей утвердил условия, на которых часть Малой России входила в состав России.

Согласно этим условиям, Малая Россия получала в составе России автономию. Она должна была управляться выборным правительством во главе с гетманом, сохраняла своё административно-территориальное деление, своё городское право, свой суд и даже право внешних сношений.

Эти условия соблюдались до 1764 года – когда Екатерина II ликвидировала автономию Малороссии. А вскоре по трём разделам Речи Посполитой в состав Российской империи вошли значительные территории современной Украины (самые западные земли со Львовом по тем же соглашениям получила Австрийская империя, а воссоединение всей современной украинской территории наступило уже во времена СССР к 1945 году).

***

Для Малой России вхождение в состав России в XVII веке означало гарантию сохранения православной веры и более эффективную, чем польско-литовская, помощь в борьбе с набегами Крымского ханства.

Россия же получила достаточно богатые земли с новыми налогоплательщиками и новые воинские контингенты. Кроме того, малороссийские монахи, получившие в Речи Посполитой европейское образование, способствовали возрастанию в России интереса к культуре Запада и стремления перенять западноевропейские культурные достижения. Но вплоть до времён Петра Великого и Ивана Мазепы малороссийская элита создавала царской власти большие проблемы: и сам Богдан Хмельницкий, и его преемники неоднократно меняли политическую ориентацию, что оборачивалось многочисленными кризисами и военными конфликтами.

Литература

Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1992. Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М., 1982. Кочегаров К.А. Русское правительство и семья украинского гетмана Ивана Самойловича в 1681 – 1687 гг. М., 2012.

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